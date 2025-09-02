Hellebranda mám rád, dává mi míče, usmívá se Ambros. Chválí si Polsko i slovenského kouče
Pořád je nejmladším českým hráčem, který debutoval v německé bundeslize. Už je to dva a půl roku, co Lukáš Ambros (21) zasáhl v dresu Wolfsburgu do utkání s Lipskem. Napevno se do sestavy neprobil, aktuálně válí v polském Górniku Zabrze vedle krajana Patrika Hellebranda. Český fotbal ho může pořádně objevit v novém cyklu reprezentační „jednadvacítky“, s níž v pátek rozehraje se Skotskem kvalifikaci EURO. V Uherském Hradišti, kousek od jeho rodiště Dolního Němčí. „Bude potřeba hodně lístků,“ usmál se talentovaný středopolař.
Útočník Yannick Eduardo, nováček z nizozemského Dordrechtu, mi říkal, že jste jediný hráč tohoto výběru, kterého si z minulosti maličko pamatuje. Prý jste proti sobě párkrát nastoupili v Německu za „devatenáctky“. Vzpomenete si?
„Aha…(udiveně) Je možné, že jsme na sebe natrefili, ještě když hrál za Lipsko. Ale nevybavím si to. Musím se s ním o tom pobavit. Můžeme pokecat německy. Slyšel jsem o něm, že je už delší dobu ve druhé holandské lize. Sám jsem na něho zvědavý. Taky prošel od mládí německou školou.“
Líbí se vám v polské lize?
„Po příchodu nového trenéra Michala Gašparíka z Trnavy to vzalo správný směr. Hrajeme dobře, je to intenzivnější. Má to hlavu a patu. I já se cítím mnohem líp. Máme fakt dobrý tým, na každém tréninku se bojuje o sestavu.“
V záloze máte krajana Patrika Hellebranda. Je to příjemné?
„Hraje se mi s ním výborně. On je super fotbalista i skvělý kluk. Vždycky jsme spolu na pokoji. Hraje šestku a to on mi dává všechny míče nahoru. I proto ho mám rád. (úsměv) Přál bych mu, aby se dostal do českého áčka. Vidím, jak hraje, trénuje. Je fakt dobrý. Snad to ještě přijde.“
Opustil jste Německo, kde jste působil od roku 2020. Neberete to jako krůček zpět?
„Tak to nevnímám. Šel jsem tam, kde bude nějaká vize, kvalita. Potřeboval jsem hrát. Došlo na Polsko. Celá liga je dobrá, posouvá se. Měl jsem i nabídky z Česka, ale rozhodl jsem se pro polskou cestu. Wolfsburg má na mě pořád předkupní právo, ale v Zabrze jsem zatím spokojený. Je to obrovský klub s historií.“
Chybí vám v něčem země, v níž jste fotbalově dozrával?
„V Německu jsem byl od šestnácti let. Všechno je tam striktní, musí to být podle řádu. Polsko je víc podobné tomu, jak jsem byl vychováván doma v Česku.“
Při rozjezdu kvalifikace vás čeká kromě Skotska fotbalově exotický Gibraltar. Víte o něm něco?
„Díval jsem se, kde tam budeme hrát. O jejich fotbale nic nevím. Ale nesmíme nikoho podcenit.“
Národní tým „lvíčat“ převzal Michal Bílek, Znali jste se?
„Nikdy jsme se nepotkali. Samozřejmě vím, že je to velký trenér. Asistent Kameník je ze stejného regionu jako já, ale ani s ním jsem se předtím neznal.“