Hyský se přiblížil Plzni, první trénink ve středu? Spustí to pohyby v Karviné i v Jihlavě
Je to tu, dlouho očekávaný trenérský přesun je téměř dopečen. Martin Hyský, který v pondělí ještě vedl plnohodnotně trénink Karviné, dal dnes slezskému městu sbohem a přesouvá se do Viktorie Plzeň. S novými svěřenci by měl ve středu absolvovat úvodní trénink a v sobotu první utkání proti Bohemians. Jako první tuto informaci přinesl infotbal.cz, zdroje iSportu ji potvrzují.
Hyského odchod do Plzně byl v posledních týdnech velkým tématem, dokonce ještě před odchodem kouče Miroslava Koubka. Čerstvě padesátiletý kouč ohromil v minulé sezoně s mužstvem Karviné, kterou dotáhl k nejlepšímu umístění v historii. Solidně načal i tuto sezonu, byť svou kapitolu ve slezském klubu uzavřel před deseti dny prohrou v Pardubicích.
Jednání mezi Hyským a Adolfem Šádkem byla dlouhá. I vzhledem k tomu, že do věci měl co říct Jaroslav Tvrdík. Jak totiž web iSport.cz o víkendu odhalil, trenér má ve Slavii podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí. V případě odchodu z Karviné, by tak měly jeho kroky automaticky směřovat do Edenu. I tak se ovšem dohoda pomalu ale jistě blížila. Například Albert Labík to bral na srazu U21 za hotovou věc.
„Tušil jsem to, že to může nastat. Už vlastně z Vlašimi vím, jak trenér pracuje, jaký hraje fotbal a jak to vypadá. Už když jsem se v minulé sezoně díval na Karvinou, viděl jsem tým, který ačkoliv hrál předtím baráž, dominoval v každém zápase. Asi to o něčem svědčí. Když jsem sem přicházel, věděl jsem, že to tak může být. Nevěděl jsem však, že to přijde takhle brzo. Jenom to odpovídá práci, kterou pro tým dělá a jak je nastavený. Stoprocentně to v Plzni zvládne,“ řekl mladý obránce.
Lerch míří do Jihlavy
Nyní je skoro hotovo, dohoda všech stran dospěla do takové fáze, že se Hyský už může soustředit na svou modročervenou budoucnost. Přes republiku se s ním stěhuje asistent Radim Grussman a trenér brankářů Václav Winter. Realizační tým doplní plzeňská stálice Marek Bakoš.
A co Karviná? Jak iSport informoval v minulých dnech, převezme ji Marek Jarolím z druholigové Jihlavy, další kouč s výraznou slávistickou minulostí. Naopak na Vysočinu dorazí Jiří Lerch, naposledy trenér budějovického Dynama.
Punc oficiality by mělo oznámení Hyského dostat brzy. Viktoria Plzeň tak má pod novým majitelem Michalem Strnadem první výraznou posilu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu