Jak to aktuálně vypadá s prodejem Hradce? Politika, otazníky i optimismus, ale...

Video placeholder
Chance Liga
Na jednu stranu se může zdát, tedy především z vyjádření městského vedení, že se akce zvaná prodej fotbalového klubu v Hradci Králové řítí do cíle, na druhou se stále objevují pochybnosti. Nemalé. Společenstvo zájemců, kde najdete jména Ondřej Tomek, Ivo Ulich, Pavel Rejchrt, Pavel Nedvěd a Radek Šenk, řeší s vedením radnice ještě minimálně dva zásadní body, které je nutné překonat.

Ve středu večer se propojila skupina zájemců, debatovala, jak bude pokračovat v možné koupi klubu Votroků. Podle informací deníku Sport mohlo dokonce nastat radikální řešení. Tedy konec námluv, odchod, prostě ztráta trpělivosti s táhnoucím se procesem, který začal už na konci roku 2023.

Skupina kolem miliardáře Ondřeje Tomka, dalšího extramovitého podnikatele Pavla Rejchrta a dvou bývalých reprezentantů Ivo Ulicha s Pavlem Nedvědem se oficiálně pod názvem Fotbal HK 1905 přihlásila v únoru aktuálního roku. Ulich s Tomkem však vyjádřili zájem o černobílé společenství už dříve, Ulich na jaře 2024, Tomek v létě, pár týdnů po EURO v Německu.

Plán byl jasný, skupina chtěla převzít klub na konci jara 2025, tedy po sezoně, v níž nakonec Hradec skončil sedmý. Tedy na velmi dobré figuře.

Hradec je díky nové aréně lákavá destinace v době, kdy se do fotbalu hrnou miliardáři. Movité majitele mají nově Plzeň, Pardubice, Jablonec, Olomouc, šlapají do toho obě Brna – Zbrojovka i Artis. Jenže v Salonu republiky odchod klubu z městských spárů opovážlivě drhne. Jinak nelze dýchavičný proces popsat.

Přesto si po úterním jednání primátorka Pavlína Springerová vlastně pochvalovala ostře sledované dění. „Řešili jsme klíčové body – závěry daňového a finančního auditu, metodiku pro stanovení a úpravy kupní ceny, způsob dorovnání zaručeného příjmu klubu a také rozložení zastoupení obou akcionářů v orgánech společnosti,“ napsala po jedenácté schůzce s Tomkem a spol.

Blíží se velká dohoda, zbývá dořešit...

Podobně se vyjádřil také senátor Jan Holásek, jenž „dozoruje“ jednání jako součást městské opozice. „Blížíme se k velké fotbalové dohodě. K dořešení už zbývá jen jeden obchodní bod a dokončení finální smluvní dokumentace. Finální podobu dohody projednají zastupitelské kluby příští týden v pondělí,“ uvedl.

Zákulisní zprávy však hovoří jinak. Fotbal HK 1905 nevidí situaci tak růžově, naopak. Některé zprávy hovoří kupříkladu o tom, že město by rádo v případě obchodním úspěchů nového majitele klubu (evropské poháry, prodej hráčů, zvýšení marketingových výdělků) v návaznosti zvyšovalo nájemní sumy za stadion.

Navíc jde také o přerozdělování peněz na trase kraj, město, klub. Pokud by si noví majitelé vymohli vyšší dotace od kraje, město by je rádo snížilo. Přitom jde o dvě rozdílné municipality.

Další potíží je podle zákulisních zpráv rozložení sil na radnici. Komunální volby se budou konat prakticky za rok, úspěch při vyjednávání o budoucnosti klubu může přihodit velké body. V Salonu republiky je totiž jasný zájem, aby město už spolek nevlastnilo.

U fanoušků převládá víra, že by se černobílé barvy pozvedly, prostě by se posunuly do špičky ligy. Ostatní zase vidí vlastnictví profesionálního týmu (i když má město 50 procent také v hokeji) jako zátěž.

Jenže – a to pochopitelně – má vliv politická situace. Příkladem budiž senátor Jan Holásek, jehož sdružení Rozvíjíme město je v opozici. Výrazný právník, který má společnou minulost se společností Havel and Partners, již město najalo, aby s transakcí pomohla.

Holásek obří advokátní firmu v roce 2001 spoluzakládal, o čtrnáct let později z ní odešel. Nyní je součástí jednacího týmu města, hájí své zájmy, podle všeho chce uhrát body ve střetu s primátorkou. I to se projevuje na průběhu jednání, potažmo zdržení.

Fotbal HK 1905

Pětice mužů tvoří společnost Fotbal HK 1905, která má zájem o koupi královéhradeckého fotbalového klubu.

  • Ondřej Tomek (51)

Zakladatel portálu Centrum, nyní jeden z nejbohatších Čechů, podle časopisu Forbes má jmění 24,9 miliardy korun. Investor, který v Hradci vyrostl, milovník hokeje.

  • Ivo Ulich (51)

Bývalý reprezentant, který si zahrál za Hradec, Slavii i Mönchengladbach v bundeslize, měl zájem už v roce 2017. Tehdy se s městem nedohodl, přesto se do akce pustil znovu.

  • Pavel Nedvěd (53)

Držitel Zlatého míče, aktuálně šéf reprezentací na asociaci. Do skupiny se dostal díky kamarádství s Ulichem, dříve si myslel i na výkonnou funkci v klubu.

  • Radek Šenk (48)

S Ivo Ulichem spolupracuje na koupi hradeckého klubu už od roku 2017. Ke sportu má úzký vztah, k fotbalu obzvlášť, v minulé dekádě byl obchodním ředitelem Slavie.

  • Pavel Rejchrt (57)

Bývalý reprezentant v judu. Jeden ze čtyř zakladatelů Finep Holding, developerské společnosti. Stál za projektem v Mongolsku, kde firma vystavěla část města Erdenet.

