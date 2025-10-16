Jak to aktuálně vypadá s prodejem Hradce? Politika, otazníky i optimismus, ale...
Na jednu stranu se může zdát, tedy především z vyjádření městského vedení, že se akce zvaná prodej fotbalového klubu v Hradci Králové řítí do cíle, na druhou se stále objevují pochybnosti. Nemalé. Společenstvo zájemců, kde najdete jména Ondřej Tomek, Ivo Ulich, Pavel Rejchrt, Pavel Nedvěd a Radek Šenk, řeší s vedením radnice ještě minimálně dva zásadní body, které je nutné překonat.
Ve středu večer se propojila skupina zájemců, debatovala, jak bude pokračovat v možné koupi klubu Votroků. Podle informací deníku Sport mohlo dokonce nastat radikální řešení. Tedy konec námluv, odchod, prostě ztráta trpělivosti s táhnoucím se procesem, který začal už na konci roku 2023.
Skupina kolem miliardáře Ondřeje Tomka, dalšího extramovitého podnikatele Pavla Rejchrta a dvou bývalých reprezentantů Ivo Ulicha s Pavlem Nedvědem se oficiálně pod názvem Fotbal HK 1905 přihlásila v únoru aktuálního roku. Ulich s Tomkem však vyjádřili zájem o černobílé společenství už dříve, Ulich na jaře 2024, Tomek v létě, pár týdnů po EURO v Německu.
Plán byl jasný, skupina chtěla převzít klub na konci jara 2025, tedy po sezoně, v níž nakonec Hradec skončil sedmý. Tedy na velmi dobré figuře.
Hradec je díky nové aréně lákavá destinace v době, kdy se do fotbalu hrnou miliardáři. Movité majitele mají nově Plzeň, Pardubice, Jablonec, Olomouc, šlapají do toho obě Brna – Zbrojovka i Artis. Jenže v Salonu republiky odchod klubu z městských spárů opovážlivě drhne. Jinak nelze dýchavičný proces popsat.
Přesto si po úterním jednání primátorka Pavlína Springerová vlastně pochvalovala ostře sledované dění. „Řešili jsme klíčové body – závěry daňového a finančního auditu, metodiku pro stanovení a úpravy kupní ceny, způsob dorovnání zaručeného příjmu klubu a také rozložení zastoupení obou akcionářů v orgánech společnosti,“ napsala po jedenácté schůzce s Tomkem a spol.
Blíží se velká dohoda, zbývá dořešit...
Podobně se vyjádřil také senátor Jan Holásek, jenž „dozoruje“ jednání jako součást městské opozice. „Blížíme se k velké fotbalové dohodě. K dořešení už zbývá jen jeden obchodní bod a dokončení finální smluvní dokumentace. Finální podobu dohody projednají zastupitelské kluby příští týden v pondělí,“ uvedl.
Zákulisní zprávy však hovoří jinak. Fotbal HK 1905 nevidí situaci tak růžově, naopak. Některé zprávy hovoří kupříkladu o tom, že město by rádo v případě obchodním úspěchů nového majitele klubu (evropské poháry, prodej hráčů, zvýšení marketingových výdělků) v návaznosti zvyšovalo nájemní sumy za stadion.
Navíc jde také o přerozdělování peněz na trase kraj, město, klub. Pokud by si noví majitelé vymohli vyšší dotace od kraje, město by je rádo snížilo. Přitom jde o dvě rozdílné municipality.
Další potíží je podle zákulisních zpráv rozložení sil na radnici. Komunální volby se budou konat prakticky za rok, úspěch při vyjednávání o budoucnosti klubu může přihodit velké body. V Salonu republiky je totiž jasný zájem, aby město už spolek nevlastnilo.
U fanoušků převládá víra, že by se černobílé barvy pozvedly, prostě by se posunuly do špičky ligy. Ostatní zase vidí vlastnictví profesionálního týmu (i když má město 50 procent také v hokeji) jako zátěž.
Jenže – a to pochopitelně – má vliv politická situace. Příkladem budiž senátor Jan Holásek, jehož sdružení Rozvíjíme město je v opozici. Výrazný právník, který má společnou minulost se společností Havel and Partners, již město najalo, aby s transakcí pomohla.
Holásek obří advokátní firmu v roce 2001 spoluzakládal, o čtrnáct let později z ní odešel. Nyní je součástí jednacího týmu města, hájí své zájmy, podle všeho chce uhrát body ve střetu s primátorkou. I to se projevuje na průběhu jednání, potažmo zdržení.
Fotbal HK 1905
Pětice mužů tvoří společnost Fotbal HK 1905, která má zájem o koupi královéhradeckého fotbalového klubu.
- Ondřej Tomek (51)
Zakladatel portálu Centrum, nyní jeden z nejbohatších Čechů, podle časopisu Forbes má jmění 24,9 miliardy korun. Investor, který v Hradci vyrostl, milovník hokeje.
- Ivo Ulich (51)
Bývalý reprezentant, který si zahrál za Hradec, Slavii i Mönchengladbach v bundeslize, měl zájem už v roce 2017. Tehdy se s městem nedohodl, přesto se do akce pustil znovu.
- Pavel Nedvěd (53)
Držitel Zlatého míče, aktuálně šéf reprezentací na asociaci. Do skupiny se dostal díky kamarádství s Ulichem, dříve si myslel i na výkonnou funkci v klubu.
- Radek Šenk (48)
S Ivo Ulichem spolupracuje na koupi hradeckého klubu už od roku 2017. Ke sportu má úzký vztah, k fotbalu obzvlášť, v minulé dekádě byl obchodním ředitelem Slavie.
- Pavel Rejchrt (57)
Bývalý reprezentant v judu. Jeden ze čtyř zakladatelů Finep Holding, developerské společnosti. Stál za projektem v Mongolsku, kde firma vystavěla část města Erdenet.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|11
|8
|2
|1
|23:11
|26
|2
Slavia
|11
|7
|4
|0
|22:8
|25
|3
Jablonec
|11
|7
|3
|1
|16:8
|24
|4
Olomouc
|11
|5
|3
|3
|9:6
|18
|5
Zlín
|11
|5
|3
|3
|14:12
|18
|6
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|20:13
|16
|7
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|8
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|11
|3
|4
|4
|17:19
|13
|11
Baník
|11
|2
|4
|5
|8:13
|10
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu