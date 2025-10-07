Potlesk pro hradecké ikony Plzně. Pilařův návrat, Darida jede na rekord
Dohromady jim je 71 let, pomalu mohou nastupovat za staré gardy. Jenže Václav Pilař (36) a Vladimír Darida (35) patří mezi hradecká esa. V neděli výrazně přispěli k divoké remíze 3:3 v Plzni, kde zažívali úspěšné roky během zlaté západočeské éry. Na hřišti českého vicemistra předvedli skvělé výkony – Pilař si řekl o trvalý návrat do základní sestavy, jeho letitý kamarád patří aktuálně k nejlepším hráčům ligy. Po návratu do Česka rozjel možná svou bodově nejlepší sezonu.
Bývalí reprezentanti stále patří mezi mimořádně technické a šikovné hráče. Svou extratřídu všem názorně předvedli v Doosan Areně na začátku druhého poločasu v nedělním zápase mezi Plzní a Hradcem.
Za stavu 1:1 si Václav Pilař ze své pozice na levém křídle seběhl mezi dvojici plzeňských obránců, ukázal, kam chce dostat balon. Vladimír Darida pochopil náběh svého kamaráda, slabší levačkou vyslal milimetrovou přihrávku přesně na rozběhnutého parťáka. Pilař se dlouhým prvním dotykem zbavil protihráčů a přesně zakončil. Krásnou akcí, kterou z respektu vůči bývalému klubu ani jeden ze zkušených plejerů příliš neslavil, dostali Hradec do vedení 2:1.
Divoký zápas skončil remízou 3:3, bývalé hráče Plzně odměnilo západočeské publikum dlouhým potleskem. Všichni oceňují umění borců, kteří si i v závěrečné fázi kariéry drží velmi dobrou výkonnost.
Pilař září i přes konkurenci
Naskočil do základu v lize teprve počtvrté v sezoně, Davidu Horejšovi a jeho kolegům na hradecké lavičce Václav Pilař ukázal, že s ním musí počítat – před výjezdem do Plzně skóroval v poháru s Třincem, gól dal i na západě Čech. Při absenci Toma Slončíka (dohoda klubů) a zraněného Adama Vlkanovy dostal šanci a na hřišti v Doosan Areně vypadal velmi dobře.
Dostává se do solidní formy a říká si o to, aby v hradecké sestavě vydržel i po reprezentační pauze, byť konkurence v ambiciózním týmu je velká. Pilař v říjnu oslaví už 37. narozeniny. Aktuálně hraje i trénuje bez větších zdravotních komplikací, pohybově i technicky stále zvládá náročnou českou ligu. Stále je výjimečným ve hře 1na1, uplatňuje zkušenosti i kvality na míči.
Mimořádně produktivní Darida
Do české ligy se vrátil po třinácti úspěšných letech v zahraničí. Darida z rodinných důvodů nezvolil mateřskou Plzeň, ale podepsal v Hradci. Návrat bývalého reprezentačního kapitána se zatím klubu vyplácí – v nedělním duelu zaznamenal asistenci na Pilařův gól, podílel se i na úvodním zásahu Ondřeje Mihálika.
Deník Sport ho zvolil hráčem zápasu, po návratu do Česka je mimořádně produktivní – po 11 kolech má bilanci 3+2. Bodově nejúspěšnější ligovou sezonu prožil na startu bundesligové kariéry – v sezoně 2013/14 ve Freiburgu zvládl 3 góly a 6 asistencí, stejnou bilanci měl i předloni v řeckém Arisu.
Darida je především platným hráčem v poli, góly a asistence jsou u něj příjemná nadstavba. Aktuálně je v reprezentační formě, pokud bude dál bodovat, může atakovat svá rekordní čísla.
„Moc jsem se na zápas do Plzně těšil, měl jsem na stadionu kamarády, rodinu. Bylo to pro mě asi trošku jiné utkání než jindy v lize, zápas jsem si užil. Mám spousty vzpomínek na stadion, město, malinko nostalgie ve mně byla. Jsem rád, že jsem viděl známé tváře a mohl některým podat ruku,“ řekl po nedělním utkání hradecký lídr.
Pilař s Daridou zažili v Plzni mimořádné roky kariéry. Hradecký odchovanec si v Plzni zahrál dvakrát Ligu mistrů, pomohl k mimořádným klubovým úspěchům. Bohatší kariéru v zahraničí mu utnula nepříjemná zranění. Darida, odchovanec Viktorie, odcházel v sezoně 2012/13 do Freiburgu, dlouhé roky odehrál v berlínské Hertě. V létě se do Česka vracel po úspěšném období v zahraničí, které završil na řeckém sluníčku v Soluni.
