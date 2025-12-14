Slavia proti Jablonci: bombarďák Chorý i problematické standardky. Kdo nahradí Zafeirise?
Po podzimu si Slavia může odškrtnout první splněné úkoly: ligu vede s náskokem, během devatenácti zápasů ani jednou neklesla do kolen, inkasovala nejméně branek ze všech. Jeden hráč však dost možná lituje, že úvodní část sezony došla do finiše. Tomáš Chorý je ve skvělé střelecké formě, Jablonec při vítězství 4:3 sejmul dvěma přesnými zásahy a jednou asistencí na branku Lukáše Provoda. Všechny události závěrečného zápasu v Edenu shrnuje web iSport.
Podzimní mistr - Slavia
Podruhé za sebou se stali sešívaní nejlepším celkem podzimu, byť oproti předchozí mistrovské sezoně nasbírali za úvodních devatenáct kol o pět bodů méně, přesně pětačtyřicet. Šestkrát remizovali, přemožitele nenašli ani jednoho. Vstřelili nejvíce branek, nejméně jich inkasovali, i proto jim první pozice sluší. „Moc si toho cením, protože liga je, troufnu si říct, nejvyrovnanější, co jsem zažil. Sami jsme měli hluché období a těžké zápasy, ale zvládli jsme to bez prohry, i když jsme někdy byli mínus osm hráčů,“ hodnotil Trpišovský.
V jeho éře se pouze jedinkrát stalo, že by Slavia ztratila titul, když po podzimu kralovala. Bylo to v ročníku 2021/22, to vedla o bod před Plzní, která ji ve finiši převálcovala. V ostatních čtyřech případech dokázala náskok udržet. Jestli bude vést ligu o pět bodů či víc, rozhodne duel Sparty s Libercem.
Kdo nahradí Zafeirise?
Poslední utkání podzimu se samozřejmě neslo i v duchu rozlučky Christose Zafeirise. Byť se Jindřich Trpišovský za hráčem ještě jednou ohlédl, už musí myslet na budoucnost. Tedy kým řeckého středopolaře nahradí. Podle všeho je v Edenu jasno.
„Vrací se Alex Bužek, kterého si stahujeme z hostování v Karviné. Je tam i tip na hráče ze zahraničí. Uvidíme, co se stane. Alex tu má zkušenost, byl v kempech, v létě byla i možnost, že zůstane, ale respektovali jsme jeho přání pravidelně hrát. Jsou období, kdy pro hráče, co chodí po hostování, přijde zlom. Pro Alexe přijde teď v zimě a doufáme, že si Zafiho pozici přivlastní,“ popsal Trpišovský.
Chorý útočí na maximum
Slávistické dělo je s koncem podzimu při chuti. Tomáš Chorý skóroval v posledních čtyřech ligových duelech, celkem nasázel šest branek, zároveň bodoval v pěti zápasech Chance Ligy v řadě. Nárůst formy se odrazil i ve výstupu na čelo kanonýrů a soutěži produktivity (11 bodů). Pokud bude slávistický útočník podobně produktivní i na jaře, do statistik si zapíše z individuálního hlediska nejúspěšnější sezonu kariéry.
Dosud vstřelil nejvíce branek, celkem čtrnáct, v předchozí titulové sezoně. Po dvougólovém představení proti Jablonci, a jedné asistenci navrch, je už na čísle devět. Přitom kvůli disciplinárnímu trestu odehrál jen dvanáct zápasů.
A co ty standardky?
Dva zápasy, tři inkasované branky ze standardních situací - to není dobrá vizitka úřadujícího šampiona. V Londýně inkasovala Slavia lacinou úvodní branku z rohového kopu, když hráči byli ve špatném postavení. O čtyři dny později se jí stalo to samé, jen od opačného praporku. Znovu nebyl na přední tyči pokrytý hlavičkující hráč, stejně tak si nikdo u druhé tyče nevšímal skórujícího Nemanju Tekijaškiho.
Gól na 2:2 padl také ze standardní situace. Filip Zorvan střílel přes zeď doprostřed brány, Jindřich Staněk však udělal úkrok doprava, vrátit se však nestihl. Kdyby zůstal trpělivější, střelu by v pohodě lapil. „Umíme si pomoct věcmi, ve kterých jsme silní – roh, štěstí u trestňáku,“ pravil Kozel. Ale nehrálo roli jen štěstí, jak šťastný střelec Zorvan přiznal, před utkáním si telefonoval s Pavlem Horváthem. „Z této pozice to dej vždy na stranu brankáře, vždy udělá úkrok,“ měl mu říct matador českých trávníků.
Sebekritický Zorvan
Až v posledním podzimním kole se trefila největší letní posila Severočechů. Filip Zorvan neodehrál dobrý půlrok. Po příchodu do Jablonce, kde měl v záložní formaci nahradit Michala Berana, se nemohl rozehrát do olomoucké fazony. V jedenácti zápasech nezapsal ani jeden bod. Tlustou nulu vymazal až trestný kop, kterým v Edenu rovnal účty na 2:2.
„Zatím to nebylo takové, jako jsem si představoval,“ přiznal Zorvan sebekriticky. „Hráli jsme v jiném rozestavení, nebyl jsem na to zvyklý. Hledala se mi role. Až v posledních zápasech jsem se cítil lépe, hrál jsem něco mezi osmičkou a desítkou. Byl jsem méně svázaný do defenzivy, snad jsme našli balanc. Od zápasu s Ostravou jsem se začal cítit lépe a propisuje se to do hry,“ vysvětlil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu