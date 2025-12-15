Sparta ztratila s Libercem: domácí problém i frustrace z inkasovaných gólů
Slovan na Letné dvakrát vedl, i když byl pod značným náporem. Nakonec bral bod za remízu 2:2, Sparta opět doma ztratila, a tak její ztráta na vedoucí Slavii nabobtnala na hrozivých sedm bodů. Co vše se událo v duelu mezi Letenskými a „Hvězdou severu“?
Ztráta na Slavii
Před rokem byla Sparta po devatenácti odehraných kolech na třetím místě tabulky. Před sebou měla druhou Plzeň a vedoucí Slavii, na kterou ztrácela třináct bodů. Tentokrát se Priskeho svěřenci nacházejí o příčku výš, přesto jsou za „sešívanými“ o sedm bodů. „Nevím, jak velký problém to je,“ odpověděl trenér Priske. „Nevím, jestli jsou hodně tři body, pět, nebo sedm. Každopádně to není dobré a je určitě je pro nás výzva, abychom se Slavii přiblížili. Musíme teď bojovat o každý bod,“ zdůraznil. Pražané upustili body především na domácí trávník, když vyhráli jediný z posledních pěti zápasů na letenském stadionu.
37
Tolik bodů měla Sparta po devatenácti kolech minulé ligové sezony. Tentokrát zaspala o jeden navíc.
Domácí problém
V první části sezony to bylo jinak. Sparťané měli problémy venku, zejména při duelech evropských pohárů, doma však kralovali. V posledních týdnech se to otočilo. Stačí se podívat na listopadovou a prosincovou bilanci.
V lize Sparta doma absolvovala tři utkání, ani jedno nevyhrála, zapsal dvě remízy s Libercem a Teplicemi plus kolosální prohru s Pardubicemi. V Konferenční lize brala plichtu s Rakówem. Zato venku poměrně válí. V Evropě uspěla ve Varšavě, Craiově, v domácím poháru na Artisu Brno. V lize brala vítězství v Olomouci i Mladé Boleslavi, padla v Karviné. To je slušná bilance. Jenže ztráty na Letné ji kalí.
„Když hrajete na takových stadionech, jako má třeba Sparta, tak vám domácí prostředí v mých očích pomůže. Jenže si myslím, že bychom to s takovým týmem, jaký máme, neměli rozlišovat,“ vykládal obránce Jaroslav Zelený. „Při vší úctě k soupeřům jsme ztratili body s mužstvy, které bychom měli porážet. A my jsme se zadrhli,“ doplnil.
I proto vyrostl náskok Slavie po podzimu na sedm bodů.
Obdržené góly a frustrace
Priske na tiskové konferenci prohodil: „Hráli jsme proti týmu, který přijel bojovat o každý metr na hřišti. Ale myslím si, že jsme si zasloužili vyhrát.“ Ano, Sparta byla herně lepší – ve statistikách zaznamenala 75 % držení míče, dostala se k pětadvaceti střelám a z toho devětkrát trefila branku. Její hodnota očekávaných gólů se vyšplhala na 3,63!
Ale zároveň inkasovala dvakrát, a to po první a druhé střele na branku libereckého týmu. „Je to frustrující,“ prohodil Priske do televizní kamery. „A nejde jen o tento zápas, ale i o další. Soupeři tady makají, nechají na hřišti všechno a bojují za to, aby získali body. My jsme si vytvořili hodně šancí, ale bohužel jsme je neproměnili,“ podotkl Priske.
3,63
Taková byla sparťanská hodnota očekávaných gólů proti Liberci. Jde o nejvyšší číslo v této ligové sezoně. Zároveň Sparta od konce září nedala nikomu z české soutěže víc než dvě branky.
Konflikt mezi lavicemi
Běžela 78. minuta, bylo krátce po faulu liberecké Lukáše Maška na Angela Preciada, za nějž dostal hostující hráč žlutou kartu. V tu chvíli se do sebe pustili obě lavice, hlavní trenéři Brian Priske s Radoslavem Kováčem po sobě ostře štěkali.
Až nahoře na novinářské lávce bylo slyšet spojení jako „shut up“ tedy sklapni, pokud chcete slušnou verzi. „Měli jsme trochu jiný názor na jednu situaci,“ pronesl liberecký kouč Kováč. „Bylo to ale se vším respektem. Po zápase jsme si podali ruce, všechno bylo OK,“ upozornil muž, který na Letné působil jako hráč i asistent.
„Hádali se… Mně se to nelíbí ani z jedné strany, tohle je za mě moc. V ideálním případě bych to vyrušil, chtěl bych, aby se obě lavičky soustředily na to, co se děje na hřišti. Kdyby se to podařilo vymýtit, bylo by to super. Ale to se asi nestane,“ konstatoval však sparťan Jaroslav Zelený.
Pravdu má…
Liberec pod tlakem
Zejména ve druhém poločase to bylo znatelné. Liberec seděl pod náporem Letenských. „Chtěli jsme se trochu stáhnout, protože se nám přes pres dostávali,“ vysvětloval záložník Petr Hodouš. „Ale tohle bylo až moc,“ uznal.
Jeho slova potvrzují také čísla, držení míče bylo nakonec ve prospěch Sparty v procentuálním poměru 75 ku 25. „Pro některé hráče to bylo poprvé, kdy nastoupili k takovému zápasu. Pro naše mladé kluky je to těžké, hodně jsme ztráceli, panikařili,“ připustil trenér Radoslav Kováč. „No, říká se o nás, že jsme spíš školní družina,“ utrousil Hodouš.
„Je to ale i kvalitou Sparty,“ nezapomněl na soupeře Kováč. Je fakt, že Letenští hráli ofenzivně jeden z lepších duelů, v poslední době dokonce nejkvalitnější. Blok Slovanu však potřetí neprorazili.