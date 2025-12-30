Nejlepší trenér: Pardubice pod Trousilem jak Barcelona, Kováč vtisknul herní tvář
Který kouč udělal s týmem během podzimu největší progres? Anketa redaktorů deníku Sport a webu iSport neměla jednoznačný výsledek. Výrazný posun s fotbalisty v klubu udělal Jan Trousil po příchodu do Pardubic. Práce Radoslava Kováče v Liberci začíná konečně fungovat. A nováček ze Zlína se pod Bronislavem Červenkou rozhodně neklepe na dně tabulky Chance Ligy o záchranu. Podívejte se v článku, kdo se činil nejlépe.
Jiří Fejgl
Jan Trousil (Pardubice)
Konec podzimu zvládly Pardubice jak Barcelona s Messim, Xavim a Iniestou. Výhra na Spartě, doma v derby s Hradcem a na Baníku. Devět nastřílených gólů, rychlá hra, zajímavé individuální posuny. Jan Trousil po příchodu z Plzně, kde se učil od velkého Miroslava Koubka, zjistil co dělat s inovovaným kádrem. V bodech se dostal skoro na 60 procent, jeho předchůdce David Střihavka (samozřejmě i kvůli brutálnímu losu) jen na 15.
Jonáš Bartoš
Radoslav Kováč (Liberec)
Do druhé sezony v Liberci šel pod tlakem, dobře věděl, že pokud s týmem neudělá výkonnostní i výsledkový progres, může balit kufry. Na severu Čech ale Radoslav Kováč zvládl podzim výborně. V tabulce patří Liberci šestá příčka s minimální ztrátou na Karvinou, Plzeň či Jablonec. Nahoru pod ním jdou především mladé zahraniční individuality – Ermin Mahmič (20), Afolabi Soliu (20), Ange N'Guessan (22) či Raimonds Krolis (24). Udržení elitní šestky a atakování evropských pohárů je jasný jarní cíl.
Pavel Šťastný
Radoslav Kováč (Liberec)
Liberec hraje pořád atraktivně, kombinačně, přímočaře. Jeho zápasy baví. Přesto trenér Kováč udělal s velmi mladým týmem obrovský posun v defenzivní činnosti. Je těžko představitelné, že by v minulé sezoně měl sérii šesti utkání bez prohry a průměr jednoho inkasovaného gólu na zápas. To má za výsledek, že Slovan přezimuje v elitní šestce se ztrátou čtyř bodů na třetí Jablonec.
Radek Špryňar
Jan Trousil (Pardubice)
Po jedenáctém kole měli Východočeši jen sedm bodů. Pak dorazil Jan Trousil a během následujících osmi zápasů bodový zisk ztrojnásobil! Mám vyložit na stůl další argumenty? Zatraktivnil hru, zároveň mnohem víc zabezpečil, dal správné role hvězdám mužstva, a ty se mu odvděčily nejlepšími výkony v ročníku. Jsem moc zvědavý, jak zapadne Michal Hlavatý. Strach nemám, Jan Trousil to vymyslí.
Bartoloměj Černík
Jan Trousil (Pardubice)
Vzorek je malý, jen osm zápasů prořízlých debaklem s Libercem. Ale bývalý plzeňský asistent mužstvo nabil energií, pozvedl individuality a podzim dokončil se sérií naprosto senzačních výsledků. Z pardubického otloukánka je definitivně ambiciózní tým. I díky němu.
Petr Fantyš
Bronislav Červenka (Zlín)
Při pohledu na tabulku výrazně překonávají očekávání jen dva týmy, a jelikož v Karviné si zásluhy za skvělou podzimní jízdu dělí dva trenéři, míří podle mě tato cena do Zlína. Bronislav Červenka naprosto přesně trefil taktiku do bojů o záchranu, obral řadu favoritů a „ševci“ drží náskok 12 bodů na barážové příčky. I přes horší finiš zažil nováček naprosto skvělý podzim.
Michal Kvasnica
Radoslav Kováč (Liberec)
Slovanu vtisknul herní tvář, zlepšil individuality – a hlavně už doručil i výsledky. Po průměrné minulé sezoně je nyní na sto procent Liberec ve hře o evropské poháry, což je cíl vedení klubu.
Daniel Fekets
Bronislav Červenka (Zlín)
Když Zlín v jarním duelu s Opavou stvrdil návrat do ligy, kouč Bronislav Červenka prohlásil: „Bude důležité vhodně doplnit tým a poskládat to tak, abychom hráli důstojnou roli. Nechceme být za odpadlíky.“ Ševci jimi rozhodně nejsou, abnormálně povedený podzim zakončili na devátém místě se šestadvaceti získanými body. Trenére, klobouk dolů. Zlín se mezi elitu vrátil vskutku výtečně.
Michal Koštuřík
Jan Trousil (Pardubice)
Vyhazov z role asistenta v Plzni bylo paradoxně to nejlepší, co se mu mohlo stát. Brzy dostal šanci v ambiciózních Pardubicích, a to jako hlavní kouč. Na východě Čech těží ze školy Miroslava Koubka, své plodné hráčské kariéry a moderního vidění fotbalu. Už jako stoper byl hecíř, lídr, srdcař. Evidentně dokáže namotivovat i svůj tým, který pod jeho vedením vyskočil ze dna tabulky a jeho fotbal začal bavit. Čtyři góly na Spartě a na Baníku? Bravo!
Vítěz: Jan Trousil
Dva roky trenérské školy pod Miroslavem Koubkem v Plzni okamžitě zúročuje v pozici pardubického hlavního. Podzim završil třemi výhrami, čtyřmi brankami potupil Spartu na Letné. Body od fanoušků získal i skalpem Hradce ve východočeském derby. Používá recept svého učitele z Plzně – pevnou vozbu vzadu a rychlé kontry, na což má v novém klubu vhodné hráče. Někdejší vynikající urostlý stoper s hustou hřívou se těší přirozené autoritě. Navíc hráčům dokáže mnoho cvičení stále předvést na hřišti, rád se zapojí do tréninkových her. S asistentem Tomášem Poláchem žijí v Pardubicích bez rodin a soustředí se prakticky jenom na svůj džob. Ve volných chvílích podporují kolegy z hokejového Dynama, Trousil to umí i s hokejkou na ledě.