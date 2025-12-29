Nejlepší tvůrce hry: dirigent Kairinen i jistota Stránský. Darida předčil očekávání
Chance Liga před Vánocemi ulehla k několikatýdenní pauze. Web iSport přináší anketu mezi redaktory, nyní se podíváme na nejlepšího tvůrce hry v podzimní části. Zde došlo na většinovou shodu, pět z devíti redaktorů totiž hlasovalo pro Vladimíra Daridu, který po návratu zažil v Hradci Králové noblesní půlrok. Projděte si v anketě odpovědi redaktorů deníku Sport a webu iSport.
Jiří Fejgl
Kaan Kairinen (Sparta)
Na svoje poměry byl až nadmíru bodově aktivní (1 góly, 3 asistence). On totiž nikdy nebude sbírat mraky čísel do statistik. Je ve Spartě pro výstavbu hry, seskakuje mezi stopery, odtud rozehrává, zvládá krátkou, střední i dlouhou kombinaci. Navíc na mužstvo působí jako klidná síla, prakticky neztrácí míče, nechybuje. Špičkovou úroveň si udržel i v době, kdy Letenští spadli do problémů.
Jonáš Bartoš
Vladimír Darida (Hradec)
Můj druhý primát pro drobného, zkušeného špílmachra. Tušil jsem, že Hradci pomůže, ale výkony na hřišti ještě předčil má očekávání. Plzeňské vedení může mrzet, že po návratu z ciziny postavil barák u Hradce a nemá to na rodný západ Čech blíž, do mužstva by ho jistě brali.
Pavel Šťastný
Roman Macek (Mladá Boleslav)
V Česku byl dlouho neznámou tváří, do ligy přišel až v létě ze Švýcarska. A pokud jste sledovali pozorně všechny zápasy Mladé Boleslavi, budete z něj určitě nadšení. Pohybuje se na pozici šest, proto hraje místy až v těsné blízkosti stoperů. A to mu docela vyhovuje – rozumí si s balonem, vyveze ho a rozehraje. Nakrátko, nadlouho. Na tom nezáleží. Zklamání je akorát produktivita, 28letý středopolař má totiž bilanci 1+2 v osmnácti odehraných zápasech.
Radek Špryňar
Vladimír Darida (Hradec)
Nechci si hrát na chytrého, ale já věděl, že Hradci pomůže. Ale že až tolik, to mě nenapadlo ani ve snu. V pětatřiceti letech, dávno za horizontem kariéry, vystřihl noblesní půlrok. Vstřelil šest branek, přidal tři asistence a v produktivitě celé ligy je na šesté příčce. Před Kušejem, Rrahmanim, Ladrou nebo Haraslínem. Chápete to? Darida je navíc absolutně pozitivní lídr. Na kabinu má extrémně příznivý vliv.
Bartoloměj Černík
Vojtěch Stránský (Liberec)
V záloze Slovanu se toho dost měnilo: odpadl Hlavatý, odpadl Masopust, ale jistota v podobě Stránského zůstala. Jako jediný si udržel konzistentní kvalitu. Brilantním čtením a kontrolou hry se stává hlavní postavou Kováčova týmu. A ty milimetrové pasy za obranu? Lahůdka.
Petr Fantyš
Kaan Kairinen (Sparta)
Klasický dirigent z hloubi pole. Finský středopolař má perfektní přehled a precizní levačkou dokáže poslat přesný dlouhý míč i chytrými průnikovkami řezat mezi záložní linii soupeře. Statisticky vyniká v počtu připravených šancí i v předfinální fázi, tedy přihrávkách do útočné třetiny nebo druhých asistencí. Schopnosti tvůrce hry podporuje i velmi kvalitní exekucí standardních situací.
Michal Kvasnica
Vladimír Darida (Hradec)
Mozek, motor, režisér... Vyberte si. Darida zvedl východočeský klub, je radost ho sledovat. Přístupem by si od něj měli vzít příklad všichni fotbalisté napříč republikou. Vůbec nestárne.
Daniel Fekets
Vladimír Darida (Hradec)
Nebývá pravidlem, že se fotbalisté s podobně nabitým životopisem po comebecku do Česka chytnou. Vladimíru Daridovi se to ale povedlo na jedničku, pro Hradec Králové je naprosto stěžejním hráčem. Bývalý reprezentační kapitán nastřádal u Votroků šest branek a tři asistence, což je na středního záložníka, který se neštítí ani defenzivních úkolů, parádní počin. Jen tak dál!
Michal Koštuřík
Vladimír Darida (Hradec)
Čekali jste, že bude ještě tak dobrý? Možná byl nakonec ze středních záložníků v soutěži vůbec nejlepší, nejužitečnější. V pětatřiceti letech má bývalý kapitán reprezentace formu, která by ho opravňovala i k návratu do národního týmu. Darida není typ, který by chtěl v Hradci Králové jen tak dočutat kariéru. Dřel na ní tak moc, že si nehodlá na „stará kolena“ kazit renomé. Roky v bundeslize ho vycepovaly k naprostému profesionalismu. Na podzim dal šest gólů!
Vítěz: Vladimír Darida
Víc než rok lákal Hradec bývalého kapitána reprezentace. Povedlo se až v létě. Stal se z toho návrat roku, dost možná posledního desetiletí. Ani v pětatřiceti letech neztratil nic ze své výjimečné herní inteligence, z prostorového vidění, citu pro vyostření akcí. Jaksi samovolně, zcela nenuceně a přirozeně řídí hru Votroků. Má extrémní vliv na herní přednes, výtečně si rozuměl s Tomem Slončíkem, obrovsky pozvedl úroveň Samuela Dancáka. A přispěl šesti brankami a třemi asistencemi. Pokud mu to takhle bude odsýpat i na jaře, s přehledem trhne kariérní rekord v produktivitě. Doma nejvýrazněji zasvítil v sezoně 2012/13, kdy Plzni pomohl k titulu s bilancí 6+5.