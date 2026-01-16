Pochvala pro sedmnáctiletého mladíka Sparty. Odehrál povedený zápas, říká asistent
Vedle dvojice zimních posil Matyáše Vojty a Joaoa Grimalda se dostali do akce proti Malmö (0:1) také čtyři sparťanští mladíci, kteří normálně nastupují v mládežnických kategoriích nebo za druholigové béčko. Nejvíc v páteční přípravě zaujal Hugo Sochůrek, nejmladší z nich.
Kromě něj nastoupili také Roman Horák, Ferdinand Říha a Petr Zíka. „Bylo fajn vidět všechny čtyři v akci, udělali mi radost. Proto je tady na soustředění máme, chceme vidět nové tváře a postupně je zapracovávat do týmu,“ řekl asistent trenéra Lukas Babalola v rozhovoru pro klubový web. „Měli zajímavé momenty, hlavně Sochůrek,“ pokračoval.
Teprve sedmnáctiletý záložník, který si zahrál za českou reprezentaci na nedávném mistrovství světa U17 v Kataru, se pohyboval ve středu hřiště po boku finského elegána Kaana Kairinena. Šlo pro něj o druhý start za sparťanské áčko.
Už minulý víkend proti Ústí nad Labem (3:0) ve strahovském tréninkovém centru se předvedl ve slušném světle. Ukázal kvalitní vyvezení balonu a dobrou práci do defenzivy. Podobně si vedl i během prvního testu na herním kempu ve španělské Marbelle. „Ukázal pár pěkných driblinků, odehrál povedené utkání,“ zmínil Babalola, jenž chválil i ostatní mladíky ve sparťanské sestavě.
Dánský kouč Brian Priske poslal na přírodní trávník nakonec čtyři mladé hráče. Říha se postavil v prvním poločase na pozici pravého stopera, ve stejnou dobu se objevil v akci také středopolař Horák. Ten už si připsal v minulosti tři starty v první lize.
Oba byli na hřišti ve chvíli, kdy Sparta inkasovala jediný gól v utkání. Říha po rychlém protiútoku nestačil rychlostně švédskému útočníkovi Emmanuelu Ekongovi, jenž překonal brankáře Petera Vindahla.
Zíka nastoupil do druhého poločasu
„Vždycky se můžeme bavit o tom, jestli obranná linie byla v ten moment dobře zformovaná nebo jestli jsme mohli udělat faul,“ zamyslel se Babalola. „Celkově jsme soupeři ale moc šancí nedovolili,“ pokračoval v pozápasovém hodnocení.
Po přestávce střídal Sochůrek a možná nečekaně se zapojil do hry také Zíka. Devatenáctiletý krajní záložník, který přišel na Letnou z Českých Budějovic, nahradil zraněného Martina Suchomela. Přesto ani jejich snaha nevedla ke vstřelenému gólu. K němu byl nejblíž obránce Adam Ševínský.
„Hráči Malmö byli v defenzivě velmi dobří, skvěle zavírali prostory. To je přesně ono, na čem pracujeme. Otevírání hlubokého bloku nás trápilo i na podzim. V tomto ohledu to byla dneska dobrá prověrka. Soupeř se po vstřeleném gólu ještě víc zatáhl a čekal na nás. Je dobře, že si můžeme vyzkoušet a zaměřit se na prvky, ve kterých máme stále rezervy,“ řekl Babalola.
Další šanci Sochůrek a spol. mohou dostat ve čtvrteční generálce proti Legii Varšava. Se Spartou se nacházejí na soustředění ve Španělsku také teenageři brankář Sebastian Zajac a ofenzivní hráči Lewis Azaka s Lukášem Moudrým. Ondřej Penxa pak opustil kemp kvůli vážnému zranění kolena.