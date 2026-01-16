Předplatné

Pochvala pro sedmnáctiletého mladíka Sparty. Odehrál povedený zápas, říká asistent

Hugo Sochůrek v přípravném utkání proti Malmö
Hugo Sochůrek v přípravném utkání proti MalmöZdroj: AC Sparta Praha
Jaroslav Zelený na soustředění Sparty
Sivert Mannsverk během přípravného duelu s Malmö
Joao Grimaldo v dresu Sparty
Joao Grimaldo v dresu Sparty
Peruánec Joao Grimaldo poprvé v dresu Sparty Praha
Lukáš Haraslín se snaží přejít přes protihráče
Garang Kuol v zápase proti Malmö
10
Fotogalerie
Vedle dvojice zimních posil Matyáše Vojty a Joaoa Grimalda se dostali do akce proti Malmö (0:1) také čtyři sparťanští mladíci, kteří normálně nastupují v mládežnických kategoriích nebo za druholigové béčko. Nejvíc v páteční přípravě zaujal Hugo Sochůrek, nejmladší z nich.

Kromě něj nastoupili také Roman Horák, Ferdinand Říha a Petr Zíka. „Bylo fajn vidět všechny čtyři v akci, udělali mi radost. Proto je tady na soustředění máme, chceme vidět nové tváře a postupně je zapracovávat do týmu,“ řekl asistent trenéra Lukas Babalola v rozhovoru pro klubový web. „Měli zajímavé momenty, hlavně Sochůrek,“ pokračoval.

Teprve sedmnáctiletý záložník, který si zahrál za českou reprezentaci na nedávném mistrovství světa U17 v Kataru, se pohyboval ve středu hřiště po boku finského elegána Kaana Kairinena. Šlo pro něj o druhý start za sparťanské áčko.

Už minulý víkend proti Ústí nad Labem (3:0) ve strahovském tréninkovém centru se předvedl ve slušném světle. Ukázal kvalitní vyvezení balonu a dobrou práci do defenzivy. Podobně si vedl i během prvního testu na herním kempu ve španělské Marbelle. „Ukázal pár pěkných driblinků, odehrál povedené utkání,“ zmínil Babalola, jenž chválil i ostatní mladíky ve sparťanské sestavě.

Dánský kouč Brian Priske poslal na přírodní trávník nakonec čtyři mladé hráče. Říha se postavil v prvním poločase na pozici pravého stopera, ve stejnou dobu se objevil v akci také středopolař Horák. Ten už si připsal v minulosti tři starty v první lize.

Oba byli na hřišti ve chvíli, kdy Sparta inkasovala jediný gól v utkání. Říha po rychlém protiútoku nestačil rychlostně švédskému útočníkovi Emmanuelu Ekongovi, jenž překonal brankáře Petera Vindahla.

Zíka nastoupil do druhého poločasu

„Vždycky se můžeme bavit o tom, jestli obranná linie byla v ten moment dobře zformovaná nebo jestli jsme mohli udělat faul,“ zamyslel se Babalola. „Celkově jsme soupeři ale moc šancí nedovolili,“ pokračoval v pozápasovém hodnocení.

Po přestávce střídal Sochůrek a možná nečekaně se zapojil do hry také Zíka. Devatenáctiletý krajní záložník, který přišel na Letnou z Českých Budějovic, nahradil zraněného Martina Suchomela. Přesto ani jejich snaha nevedla ke vstřelenému gólu. K němu byl nejblíž obránce Adam Ševínský.

„Hráči Malmö byli v defenzivě velmi dobří, skvěle zavírali prostory. To je přesně ono, na čem pracujeme. Otevírání hlubokého bloku nás trápilo i na podzim. V tomto ohledu to byla dneska dobrá prověrka. Soupeř se po vstřeleném gólu ještě víc zatáhl a čekal na nás. Je dobře, že si můžeme vyzkoušet a zaměřit se na prvky, ve kterých máme stále rezervy,“ řekl Babalola.

Další šanci Sochůrek a spol. mohou dostat ve čtvrteční generálce proti Legii Varšava. Se Spartou se nacházejí na soustředění ve Španělsku také teenageři brankář Sebastian Zajac a ofenzivní hráči Lewis Azaka s Lukášem Moudrým. Ondřej Penxa pak opustil kemp kvůli vážnému zranění kolena.

