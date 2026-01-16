Sparta proti Malmö: Priskeho překvapení i Grimaldův nástup. Zelený popsal chybu
Po druholigovém Ústí nad Labem (3:0) čelili zcela jiné váze. Fotbalisté Sparty podlehli na soustředění ve Španělsku švédskému týmu Malmö po výsledku 0:1. Trenéra Briana Priskeho, který překvapil novou pozicí pro Siverta Mannsverka, mohla trápit ofenzivní hra a také předčasné střídání Martina Suchomela. Co všechno první test v Marbelle ukázal?
Malá ofenzivní hrozba
Letenští vyšli v první přípravě na herním kempu ve Španělsku gólově naprázdno, což se jim stalo poprvé od listopadového utkání v Konferenční lize proti Rakówu Čenstochová (0:0). Negativní zprávou pro trenéra Priskeho je fakt, že ve vápně švédského celku byl klid. „Už během podzimu nás trápilo, že jsme byli dominantní na balonu, ale nedokázali to přetavit v poslední třetině hřiště do koncovky a dát gól,“ zmínil pro klubový web Jaroslav Zelený. Největší šanci si připsal ve druhé půli obránce Adam Ševínský, jehož pokus hlavou zlikvidoval brankář Melker Ellborg. Zelený, který startoval v základní sestavě, střílel z pozice levého wingbeka nad břevno. „Je tady faktor únavy, máme docela náročné tréninky. Doufám, že až se zátěž sníží, objeví se v utkání lepší věci,“ dodal.
Ach ty protiútoky…
Jediná branka padla už ve čtrnácté minutě. Sparťan Patrik Vydra propadl ve středu hřiště, následně se Malmö dostalo rychlou přihrávkou za obranu a útočník Emmanuel Ekong proměnil samostatný únik. Nestíhal ho zachytit teprve dvacetiletý stoper Ferdinand Říha, který sprintoval od půlící čáry. „Dostali jsme gól z protiútoku, což nám dělalo na podzim největší problémy,“ řekl Zelený. I další šance soupeře byly z podobných situací. „Byly ve hře negativní prvky, které se nám opakovaly už dřív. Nedělal bych z toho vědu, protože jsme v přípravě a máme toho plné kecky, ale musíme se na to zaměřit. Neděje se to poprvé,“ pokračoval český reprezentant.
Suchomelovo brzké střídání
Ideálně si má říct při očekávaném odchodu Angela Preciada o větší herní vytížení pro jaro. Martin Suchomel se minulý víkend předvedl proti Ústí nad Labem povedeným lobem, tentokrát však vydržel na hřišti asi čtvrt hodiny. Sparťanský odchovanec střídal kvůli zdravotním problémům, které si odnesl z tvrdého souboje. Nahradil ho mladík Petr Zíka. S bolestivou grimasou zakončil utkání také Albion Rrahmani, který se chytil za levý kotník. Šlo zřejmě o následek ze střetu, po kterém se pískal nedovolený zákrok. Mimo herní rytmus jsou stále Emmanuel Uchenna a Veljko Birmančevič, byť se připravují ve Španělsku. Talent Ondřej Penxa pak kvůli vážnému zranění kolena odcestoval do Česka.
Grimaldova premiéra
Při příchodu na trávník dostal do ruky kapitánskou pásku, kterou nejprve dlouho svíral v dlani. Později si ji nasadil na pravou paži. Joao Grimaldo, nejnovější posila letenského týmu, absolvoval při premiéře v rudém dresu proti Malmö zhruba čtvrt hodiny. Postavil se v 76. minutě na pravou stranu ofenzivní trojky, když nahradil Johna Mercada. Peruánec měl za sebou na wingbeku Zíku, s nímž se pustil v závěru utkání do kombinace. Byť má sparťanům přinést rychlost, dynamiku a techniku, v souboji jeden na jednoho tentokrát neuspěl. Zcela jistě bude potřebovat víc prostoru.
Vindahl dostal hodinu
Většina hráčů ve sparťanské sestavě si rozdělila devadesát minut rovným dílem. Až na dvojici brankářů. Peter Vindahl strávil mezi třemi tyčemi hodinu. Během ní ho překonal Ekong, později Dán zaznamenal dva úspěšné (i když ne úplně složité) zákroky. Ve zbytku utkání ho nahradil Jakub Surovčík. Ten velmi dobře zasáhl proti střele Salifoua Soumaha, následně sebral ze vzduchu nebezpečný centr z pravé strany hřiště. Rozdělení minut gólmanů však naznačilo, že Vindahl zůstane pro jaro jedničkou. To ostatně potvrdil na nedávné tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický.
Mannsverkova nová pozice
Na podzim odehrál všech čtrnáct soutěžních zápasů ve Spartě ve středu hřiště. A je jedno, jestli vedle Kaana Kairinena nebo Santiaga Enemeho. Tentokrát trenér Priske překvapil, když záložníka Siverta Mannsverka postavil doleva stoperské trojky. Třiadvacetiletý Nor (startoval s kapitánskou páskou) se pohyboval v prostoru za Zeleným, vedle sebe měl na centrální pozici Asgera Sörensena. V defenzivní fázi výrazně nechyboval a směrem dopředu vypomohl i s výstavbou hry. Je otázka, zda jde pro realizační tým o další možnost, jak se vypořádat s absencí Eliase Cobbauta, jenž zůstal v Praze a nejspíš si může hledat nové angažmá. Ve středu zálohy se protočili Vydra, Kairinen a mladíci Hugo Sochůrek s Romanem Horákem.