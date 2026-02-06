Karl byl rozčertěn, že jsme neprodávali, přiznává Nezmar. Derby nás se*e...
Mluvili napřímo, z otázek neuhýbali. Ondřej Kania a Jan Nezmar, majitel a výkonný ředitel Slovanu Liberec, byli hosty akce Liga na pivu v minulém týdnu. Řeč padla na neuskutečněné rekordní transfery dovnitř i ven, odchody Michala Hlavatého a Dominika Plechatého či tuzemské nekvalitní tréninkové plochy. Tady je výtah dalších témat, plnou verzi najdete na liganaruby.cz.
Seriál se povedl
Nezmar: „Pro mě to nebylo nic extra příjemného, ať už při natáčení nebo pak při publikaci. Byl to šílený rok. Ověřil jsem si, že pornohercem být nemůžu, protože dělat normální věci s kamerou za prdelí mi prostě nešlo... (smích) Postupem času jsem možná trošku otupěl. Běželo to, člověk si zvykne na ledacos. Řízené rozhovory nebyly problémem, to už je dlouho součástí mé práce. Ale když jsem věděl, že potřebuju mluvit k jednotlivcům nebo k týmu, a byla tam kamera, nedělalo mi to dobře od začátku do konce. Na druhou stranu vnímám, že pro fanoušky je to zajímavý vhled někam, kam se normálně nedostanou. A respektuju také generačně mladšího majitele, který nám tenhle marketingový příběh rozjel. Vnímám, že je to dnes součást života. Marketing nás obklopuje.“
Kania: „Musel jsem asi sedm měsíců připomínkovat střihy všech dílů, abych co nejvíc ochránil lidi v klubu. Když točíte celý rok, vzniknou sice extrémně zábavné situace, ale nemůžete je dát na veřejnost. Otupěl jsem, bral jsem to jako úkol. Neprožívám úplně to, jak tam vypadám. Snažím se v tomhle být profesionál. Patří to k tomu. Ale určitě se shodneme na tom, že nejlíp z celého seriálu vypadá Radek Kováč. Na hodnocení ČSFD máme 82 procent, klesli jsme. Ale derby díl má 96 procent, to nemá ani Vykoupení z věznice Shawshank. Fakt je to dobrej seriál.“ (smích)
Plechatý bude spokojený
Nezmar: „Neplánovali jsme, že by kterýkoli ze stoperů v tomhle přestupovém okně odcházel. Naopak v plánu bylo doplnění této pozice, protože máme dlouhodobě zraněného Knapíka s Gabrielem. Fotbal však někdy dokáže situaci zamíchat. Přišla nabídka, která se těžko odmítala nám i Dominikovi. Zejména z toho důvodu, že by u nás zřejmě neměl takové vytížení, jak hráč v nejlepších letech očekává. Nemohli jsme mu ho slíbit, vývoj kádru k tomu směřuje. Je to podobný příběh jako s Míšou Hlavatým. Ani jeden nezklamal, naopak byli důležitou součástí týmu. Ale do budoucna by asi nebyli až tak důležitou součástí, která odpovídá jejich ambicím a kvalitám. Uvědomujeme si, že jdeme do rizika, ale soustředíme se na věci, které chceme, aby tady dlouhodobě fungovaly.“
Kania: „Za kolik to bylo? Nákup i prodej Dominika jsem vyjednával já, takže jsme ho koupili velice levně a prodali velice draho. Navíc v létě by měl Dominik rok do konce smlouvy, takže to, co bychom za něj dostali v létě, by bylo výrazně méně než teď. A taky jsem si představoval, jak s panem Nehodou (agentem) vyjednávám další Plechovu smlouvu, což bych nemusel přežít. Jsme spokojení, Dominik bude taky spokojený. Chtěl bych, abychom všichni přáli Artisu postup, protože když se dostane do ligy, budeme ještě spokojenější.“ (smích)
Nárůst hodnot hráčů na Transfermarktu
Nezmar: „Škoda, že na to nemám navázáno zvýšení platu, protože nárůst o 56,6 % by byl dobrý... (smích) Měli jsme nedávno schůzku a pan Karl byl rozčertěn, že jsme některé hráče neprodali. Dostal jsem skoro přes hubu. Mimo jiné to byla ta trojice, o kterou měla zájem Olomouc. Troufám si tvrdit, že kdybychom dnes dali na trhu najevo, že Mahmič je za dva a půl milionu eur k mání, do týdne by byl pryč. Ale jinak k těm hodnotám na Transfermarktu: když jsem já končil kariéru hráče v sedmatřiceti letech, měl jsem tam sedm set tisíc eur, přitom by za mě nikdo nedal ani euro.“
Kania: „Nikoho z těch osmi nejhodnotnějších hráčů bychom za jejich cenovky neprodali. Určitě bychom neprodali N´Guessana za tři a půl milionu eur a Mahmiče za dva a půl milionu eur, bylo by to víc. Kdybychom prodali pět až šest hráčů, kteří se reálně prodat dají, měl by Slovan dvě stě padesát až tři sta milionů korun zisk. To je pro mě ukazatel. To, jestli je klub reálně ziskový, nebo ztrátový, je na našem rozhodnutí a načasování. Jsme v pozici, kdy můžeme, ale nemusíme prodávat.“
Životnost manažerů
Nezmar: „Pamatuju si, když jsem Jirkovi Bílkovi říkal, že manažer ve vrcholné funkci by měl vydržet čtyři až pět let a pak jít dál. Myslím si, že pětiletka je období, kdy se práce manažera může propsat do všech struktur klubu. A v ten moment je si potřeba říci, jestli to ještě může pokračovat, nebo ne. Co se týče Thea Gebre Selassieho a nějakého jeho zaučování, neprobíhají žádná školení. Je to o praxi. Sdílíme stejnou kancelář, to je zásadní. Měl jsem to tak i s Jirkou Bílkem ve Slavii. My jsme opravdu menší rodinný klub, kanceláře máme fakt kompletně u sebe a spoustu věcí řešíme dohromady. Pak už je na každém jednotlivci, co si bere, co vstřebává a jak si mozaiku skládá. A jestli si někdy bude moct mozaiku poskládat úplně sám.“
Kania: „Jsme rodinný klub v tom smyslu a set-upu, že k sobě máme všichni blízko. Kdybych si představil, že někdo odejde, třeba Radek Kováč, a přijde někdo, s kým nebudu mít takový vztah a bude tam odstup, nebylo by to příjemné. Neumím si to představit bez Honzy Nezmara, Thea Gebre Selassieho, Michaela Rabušice... Doufám, že se to nestane. Ale samozřejmě je to o výsledcích.“
Řešme tréninkové plochy
Nezmar: „Na hlavních hřištích posun v kvalitě proběhl, nároky se zvedly, až na nějaké výjimky to není taková hrůza. Ale průser jsou tréninkové plochy. Ty má vyhřívané dnes jen Plzeň, Sparta, Slavia. Bavíme se o tom, ať se přes týden netrénuje na umělce, když jdete o víkendu na trávu. Protože v přechodu mezi jednotlivými povrchy vznikají největší průsery, co se týče zranění. Takže kdybych měl volit posloupnost, chci nejdříve vyhřívané tréninkové hřiště a až potom řešit, jestli bude na hlavním hřišti hybrid nebo normální klasika.“
Kania: „Doufám, že už příští zimu budeme mít nové tréninkové plochy. Uvidíme, pracujeme na tom. Samozřejmě vždycky záleží na kontextu. Jsou kluby, které dostávají od města a kraje enormní podporu, mnohonásobnou oproti nám. Naštěstí klub vlastní relativně velké pozemky, takže je to jen o způsobu financování tréninkového centra. Je to jen otázka času. Víc než vize o akademiích s jedenácti hřišti by se opravdu měla řešit kvalita tréninkových ploch. Ty jsou špatné. Když je máte a investujete do nich, je to super byznys. Vím, co platím za pronájem na Žižkově... Čím víc my majitelé máme peněz v hráčích, tím víc si to uvědomujeme. Loni jsme koupili Honzu Knapíka, odehrál skvělou přípravu, vrátili jsme se do Liberce a on si v posledním tréninku před prvním kolem s Baníkem zničil koleno tak, že ho musíme rok a půl léčit. Investice do ploch je nutná.“
Kričfaluši byl nereálný
Kania: „Jednou naše debaty s Honzou o Kričfovi vydám knižně. Jestli jsme za něj nabízeli šedesát milionů? Myslím, že to bylo víc, ale pan Karl to neví. Vždycky se s tím seznámí ex post.“ (úsměv)
Nezmar: „Dopředu jsem věděl, že to neklapne, takže jsem to schvaloval. Takový transfer nikdy nemohl dopadnout, byla to specifická situace. Na druhou stranu jsou momenty, kdy si potenciálně umím představit, že se takový transfer udělá i nad rámec nějaké liberecké hranice, o které by jindy Nezmar s Kaniou mluvili jako o nesmyslu. Proto jsem v létě říkal, že nemáme strop. V transferu musíte sečíst všechny peníze, je třeba to posuzovat jako budget. Někdy hráče získáte extrémně pod tržní hodnotou, ale musíte přitlačit někde jinde. Třeba u agenta. Někdy je to naopak. Zároveň se hodnota hráče dá vyjádřit i jinak než jen tím, jestli dá gól, nebo nedá.“
S Hlavatým spokojenost
Nezmar: „Vyhodnotil bych to jako relativní spokojenost. Určitě si umím představit, že to mohlo být lepší, ale za mě to nebyl průser. Nejen proto, že odešel za nějakou ekonomiku, ale taky proto, že splnil svou roli. Důkazem je především to, že vypadl ze sestavy. Ne to, že by selhal. Šel na něj tlak, byl stabilizačním a opěrným bodem, kolem kterého mohli vyrůst další. A ti ho časem vytlačili ze sestavy. To nebylo selhání Míši ani nás. Transfer dopadl podle očekávání.“
Kuchta jedině s Bořilem
Kania: „Kuchta samostatně nedává smysl, jedině v balíčku s Bořilem. Ten samostatně do Liberce taky ne, jenom v kombinaci.“
Porážky s Jabloncem
Nezmar: „To nás všechny sere! Pevně věřím, že tým už udělal takový posun, že nejenže vstřelíme gól, ale že už i vyhrajeme. Tíží nás to hodně.“
Kania: „Pan Karl prohrál za pětadvacet let dvě nebo tři derby, já dvě se skóre 0:7. Jak se asi cítíme...“
Vysněný hráč
Nezmar: „Kdysi jsem se na první pohled zamiloval do Lukáše Provoda. Jsem rád, že jsem měl potom šanci s ním spolupracovat. Vzal bych si ho hned. Pamatuju si, že se Áda Šádek divil, že ho chceme a že ho chceme ještě za velké peníze na tu dobu. Viděli jsme komplexního hráče s výbornými dispozicemi, vnímáním fotbalu. Cítili jsme vítěznou mentalitu a charakter. Strašně mě mrzí to zranění, protože měl našlápnuto k extrémní kariéře. Pořád je to hráč, který by mohl hrát jinou ligu, ale tehdy se to zaseklo.“