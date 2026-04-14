Problémy pro Slavii: do Hradce bez stoperů a jen s Prekopem? Starost bude mít i Koubek
Rozhodnutí komise rozhodčích výrazným způsobem ovlivnilo závěr sezony Slavie, který měl původně být ve znamení pohodového marše za titulem. Červená Tomáše Chorého byla de facto legitimizovaná, tudíž nějakou dobu hrát nebude, možná až šest zápasů. Aby problémů nebylo málo, absence se kupí, komplikovaná je i situace Davida Zimy. Před blížícím se mistrovstvím světa jde o problém i pro Miroslava Koubka.
Hned o víkendu čeká Slavii pořádně těžká výzva. Nejen že je Hradec v domácím prostředí a dobré formě, ale úřadujícímu mistrovi náhle vypadla osa důležitých hráčů.
Začněme vepředu. Nehledě na rozhodnutí komise rozhodčích a disciplinární komise by Tomáš Chorý proti Votrokům chyběl, původně totiž dostal s Plzní čtvrtou žlutou kartu, která by ho ze zápasu beztak vyřadila. Nyní ale visí ve vzduchu kvůli recidivě vyšší trest. Těžké předjímat, ale vzhledem k tomu, že do konce sezony zbývá už jen sedm zápasů, Slavia už možná schopností svého klíčového hráče využije jen minimálně.
Že by ho ale zastoupil Mojmír Chytil? Zádrhel. Den před utkáním s Plzní si autor deseti ligových branek přivodil zranění na tréninku. Prvotní informace z víkendu hovořily dokonce o obavách z konce sezony! To se ale naštěstí pro Slavii (i český nároďák) vyvrátilo - útočník si „jen" poranil sval u kolena. „Jsme mínus dva útočníci," vzkazoval Jindřich Trpišovský směrem k Hradci. Existuje velmi malá šance, že se jeho oblíbenec do té doby vykurýruje, předposlední utkání ligové části spíše vynechá.
Jediný zdravý útočník je tak Erik Prekop, který stále na premiérový gól v červenobílém čeká. „Ani on ale nebyl stoprocentní, proto proti Plzni nehrál. Celou reprezentační pauzu netrénoval, zapojil se tento týden,“ podotkl ale Trpišovský, který kritizovanému forvardovi bude muset dát v závěru sezony možná mnohem výraznější porci minut než dosud. Jedinou další alternativou je Ivan Schranz, ale i ten opakovaně laboruje se svalovými zraněními.
Trable reprezentačních stoperů
Krize se ale týká i zadních řad. V Hradci se Slavia musí obejít bez trojice obránců – v závěru šlágru se vykartoval Tomáš Holeš, po úspěšné baráži vypadl Štěpán Chaloupek a nadále chybí David Zima. „Buď máme k dispozici všechny, nebo nám chybí třeba osm lidí,“ pokrčil rameny Trpišovský. „Jsme na to zvyklí. Je to výzva. Máme s tím zkušenost z podzimu – když vám vypadnou hráči, ukáže se zastupitelnost i určitá křehkost týmu.“
Zima zmeškal nominaci na baráž o mistrovství světa kvůli zranění kotníku ze zápasu se Zlínem. Původní odhady mluvily o absenci v řádu týdnů, podle informací Sportu ale nyní reálně hrozí i konec sezony. Starost by tak měl mít i Miroslav Koubek, který měl rychlostně vybaveného stopera v nejužším nominačním okruhu do letadla směrem Amerika. Takhle půjde o souboj s časem.
To jsou ale problémy, které budou aktuální až za měsíc. Nyní se musí ze svých zdrojů zocelit především Slavia, protože další zakopnutí by z pohodlné obhajoby mohla za určitých konstelací udělat zbytečné drama.
Absence Slavie pro příští zápas:
- Tomáš Chorý - trest za ČK
- Mojmír Chytil - nejistý start, zranění
- Tomáš Holeš - trest za 4 ŽK
- David Zima - zranění
- Štěpán Chaloupek - zranění
- Jindřich Staněk - zranění
- Alexandr Bužek - nejistý start, zranění
- Ivan Schranz - nejistý start, zranění
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu