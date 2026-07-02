Majitel Táborska: Problém byl stadion, paní Ede s nikým nekomunikuje… Je to schválnost
Do poslední chvíle zvažovali, zda nabídku vstoupit do první ligy přijmou. Táborsko si chtělo nejvyšší soutěž vyzkoušet, využít nečekanou šanci a převzít místo po vyloučené Karviné. Nakonec ale jihočeský klub výzvu odmítl. Majitel Petr Kolář v rozhovoru pro iSport vysvětlil, proč nakonec zůstane ve druhé nejvyšší soutěži. „Bylo to pro nás nečitelné,“ zmínil okolnosti ohledně stadionu v Českých Budějovicích, kde měl klub přislíbeno první ligu hrát.
Stadion v Táboře odpovídá druhé lize, ale na nejvyšší soutěž klub zázemí nemá. Aktuálně v areálu probíhají stavební úpravy a vylepšování celého areálu, aby i v dalších letech splňoval kritéria alespoň pro druhou profesionální soutěž.
Klub v historicky nejlepší sezoně uhrál druhé místo a na jaře šel do neúspěšné baráže s Baníkem. Domluvil si možnost hrát první ligu v nedalekých Českých Budějovicích. Právě na stadion Střelecký ostrov se áčko Táborska plánovalo přesunout, pokud by nabídku hrát nejvyšší soutěž přijalo.
Klub měl velkou chuť vzít místo po Karviné, nakonec ale zůstane v druhé lize. Táborsku zhatila plány zejména nekomunikující majitelka Dynama Nneka Ede, od níž byl potřeba spolupodpis k užívání stadionu, na němž je do konce dubna v nájmu. „Chápeme to jako schválnost,“ říká pro iSport majitel Táborska Petr Kolář.
Proč nakonec odmítáte nabídnutou účast v první lize?
„Hlavní důvod je stadion, v Táboře hrát nemůžeme. Bohužel nevíme, jak to aktuálně vypadá v Českých Budějovicích, kde jsme měli hrát. Je tam zamčený stadion, nevíme, jak bychom tam třeba mohli trénovat a podobně. Třeba tam už ani neroste tráva. (hořce se pousměje).“
Stadion v Českých Budějovicích ale vlastní město. Od něj jste měli předběžný souhlas, že tam první ligu hrát můžete. Ani to nepomohlo?
„Do dubna je tam v pronájmu paní Ede jako majitelka Dynama. Město má na stadion dle platné smlouvy přístup snad pouze jednou za tři měsíce. Paní Ede s nikým nekomunikuje - s městem, krajem ani s námi. Chápeme to jako schválnost, bojuje s městem. Dělá to asi jenom proto, aby nám město nemohlo stadion poskytnout. Pro nás v takové situaci není první liga hratelná. Hlavně kvůli tomu jsme to rozhodnutí udělali, že první ligu nevezmeme. Aby z toho v Budějovicích nebyla ještě větší ostuda, nedej bože, aby se tam třeba nemohly odehrát nějaké zápasy.“
Takže první ligu Táborsko hrát nebude?