Priske o přestupech i síle Sparty: Mám dobrý pocit. Sörensen? Chci, aby zůstal
Sparta má za sebou dvě sezony bez trofeje. „Jsme hladoví víc než kdy jindy,“ zdůraznil trenér Brian Priske na tiskové konferenci před sobotním startem ligové sezony. „Chceme titul, dostat se do finále domácího poháru a hrát na nejvyšší úrovni v Evropě,“ pojmenoval přesně ambice letenského klubu. Zároveň okomentoval sílu kádru a přestupové spekulace.
V závěru letní přípravy byl hodně kritický, protože Letenští prohráli poslední dva zápasy. Navíc nehráli dobře. „Je to normální, některé výkony nebyly přijatelné. Před startem sezony mám ale z týmu dobrý pocit,“ řekl Brian Priske.
Na setkání fanoušků s vedením klubu ale padla kritika, že máte kádr na třetí místo. Jak jste reagoval?
„Neumím česky a neslyšel jsem to. Víte, nepřemýšlím moc o tom, co si média nebo někteří fanoušci myslí. Ano, někdy to poslouchám, ale obecně se soustředím na svou práci. Rozhodně věřím, že mám tým, který je konkurenceschopný v boji o titul.“
Pracujete ještě na změnách?
„Jak zmínil včera i Tomáš Rosický (sportovní ředitel), jsme si vědomi toho, že přestupové okno je stále otevřené a očekáváme, že můžeme ještě přivést nové hráče. Potom budeme určitě dostatečně silní.“
Spekuluje se o příchodu útočníka Jonathana Bauta Brunese a stopera Tobiase Guddala. Co by vám přinesli?
„Není moje práce, abych komentoval cizí hráče a spekulace. Soustředím se na hráče, které mám k dispozici. Já se všemi, kdo jsou do toho procesu zapojeni, hodně diskutuji. Bavíme se o tom, abychom měli tým, který je připravený bojovat o titul. Spekulovat je práce vás a fanoušků. Já jsem spokojený s tím, co jsme zatím odvedli.“
Nechci si představit odchod Sörensena
Přejete si, aby zůstal stoper Asger Sörensen, o kterého se zajímá Kodaň?
„Je důležité udržet všechny klíčové hráče.“
Umíte si představit, že přece jen odejde?
„Můžu, ale nechci.“
Přesto jste přišel o Kaana Kairinena. Nahradíte ho?
„Doufám, že to nebude problém, ale jde určitě o výzvu. Když jsme se rozhodli ho pustit, měli jsme k dispozici Mannsverka. Byl připravený hrát, jenže se zranil a byla to pro nás velká rána.“
Přivedete dalšího středního záložníka?
„Máme v kádru hodně středních záložníků, ale upřímně jde o jednu z pozic, o které diskutujeme. Je to pro nás klíčový post.“
Možná i pozice brankáře. Kdo se stane dlouhodobou jedničkou?
„Víte, že vám to neřeknu. Stejně jako kdo bude jednička na levém křídle. Takhle to nefunguje. V prvním zápase bude v brance Suro (Jakub Surovčík) a potom všichni budou bojovat o to, kdo bude lepší. Nikdy neřeknu, že máme jedničku na celou sezonu, protože věci se mohou změnit.“
Máte tři silné gólmany.
„A jsem s tím spokojený. Čekáme, až Peter (Vindahl) bude stoprocentně fit. Vypadá to čím dál líp. Ano, máme tři gólmany, kteří budou bojovat o místo. Všichni tři chtějí hrát. Zároveň ale věřím, že konzistence na této pozici je důležitá nejen pro brankáře, ale i pro obranu a všechny kolem.“
Teď je Karabcova chvíle
Počítáte v tuto chvíli, že Adam Karabec zůstane ve Spartě?
„Ano a doufám, že bude pro nás důležitý. Za poslední dvě sezony v Německu a ve Francii se změnil a dospěl. Pomohlo mu, že byl v kabině a poznal jinou zemi, jinou kulturu a prostředí. Rozhodně cítím, že se vrátil hladový a herně vyspělejší. Všichni známe jeho potenciál a kvalitu, mám o něj před touto sezonou velká očekávání.“
Dostanete z něj maximum?
„Změnili jsme systém, máme extra záložníka ve středu hřiště, což Karovi vyhovuje víc. Je to jeden z důvodů, proč věřím, že bude mít dobrou sezonu. Měli jsme společně hodně rozhovorů během poslední čtyř let, co ho znám, a teď je ta chvíle. Má víc zkušeností, dozrál a cítím, že je připravený převzít větší zodpovědnost.“
Ve třetím předkole Ligy mistrů se potká s bývalými spoluhráči z Lyonu. Co od toho čekáte?
„Je jasné, že hned na začátku je to opravdu velký soupeř a velká výzva. Máme ambice, nic se pro nás nemění, ale jsme realisté. A doufám, že i fanoušci. Teď se soustředíme na dobrý start v lize a až pak se budeme věnovat kvalifikaci Ligy mistrů. Věřím, že to můžeme zvládnout.“