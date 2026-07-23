Sparta dokončuje velký přestup. Brunes míří do Prahy, kolik bude stát?
Na poměry českého trhu půjde možná o druhou nákladnou posilu do útoku za poslední půlrok. Sparta má v současné chvíli blízko k dohodě s Jonatanem Brautem Brunesem z Rakówa Čenstochová, o něhož usilovala minulé léto také Slavia. Pětadvacetiletý Nor pravděpodobně nahradí na Letné kosovského reprezentanta Albiona Rrahmaniho, momentálně už hráče Benátek.
Pochopitelně nekomentuje nic, co není oficiálně hotové a uzavřené. Trenér Brian Priske o možném příchodu Brunese do Sparty na čtvrteční tiskové konferenci stále mlžil. „Není moje práce komentovat spekulace a jiné hráče,“ odvětil.
Druhá strana, tedy Raków Čenstochová, už ale dala během dopoledních hodin jasný signál. Přestupová jednání se mezi oběma kluby zkrátka pohnula kupředu, i když ještě pokračují. „Ano, máme opravdu blízko k dohodě se Spartou,“ prozradil Wojciech Cygan, šéf Rakówa, v rozhovoru pro Sports Channel.
Deník Sport a web iSport.cz informovaly o počátečním kontaktu Sparty s Brunesovými zástupci na začátku července. Mezitím polská média spekulovala o výši první oficiální nabídky, která ale nebyla nakonec úspěšná.
Trvalo přes dva týdny, než se Sparta skutečně přiblížila k zisku norského útočníka, který je bratrancem Erlinga Haalanda, hráče Manchesteru City. „Jednáme a finalizujeme detaily. Včerejší den byl velmi intenzivní, čekáme na konečná jednání,“ sdělil Cygan.
Brunes si za Raków, jehož kmenovým hráčem se stal po ročním hostování teprve loni v létě, už zřejmě nezahraje. Novinář Kamil Glebocki už dopředu informoval, že vynechá utkání kvalifikace Konferenční ligy proti Vallettě. „O tom, zda bude hrát, se fanoušci přesvědčí sami, až si zápas večer pustí,“ tvrdil Cygan. Výsledek? Na hřišti ani na lavici nebyl.
O Brunesovi se debatovalo v Česku už před rokem, kdy se na něj poptávala Slavia. Možný přestup ztroskotal kvůli stále se zvyšující cenovce. I v tomto případě jsou peníze velkým tématem. Nejlepší střelec uplynulé sezony polské ligy má podle webu Transfermarkt aktuální tržní hodnotu 8 milionů eur (asi 194 milionů korun).
Sparta za něj zaplatí stoprocentně nižší sumu. Podle zdrojů deníku Sport a webu iSport měla jednání směřovat včera večer ke shodě na fixní částce 5 milionů eur (121,5 milionu korun), součástí nejsou bonusy. Informoval o tom také server inFotbal.
Tím by se Brunes zařadil mezi nejdražší sparťanské posily v historii. Je tak zřejmé, že druhé transferové okno po sobě výrazně zainvestuje do útočníka. Už v zimním období přivedla Matyáše Vojtu z Mladé Boleslavi s bonusy za víc než sto milionů korun.
Mládežnický reprezentant sice odehrál během jara dvanáct soutěžních zápasů, ale nijak zvlášť se neprosadil. Ani v letní přípravě (potkaly ho lehké zdravotní problémy) se zatím nepřihlásil o větší prostor na hřišti. „U Vojty samozřejmě čekáme na pořádný výkon. Vidíme ho každý den na tréninku a víme, že má velký potenciál. Věřím, že začne v této sezoně dávat góly,“ řekl Priske.
Brunes by nejen pro něj představoval výraznou konkurenci. V Polsku se vypracoval v elitního kanonýra a za poslední dvě sezony zaznamenal 40 gólů v 81 soutěžních zápasech. „Je variabilní a schopný operovat jako falešná devítka. Technicky je velice nadaný,“ řekl novinář Glebocki pro deník Sport a web iSport.cz.
Pokud Brunes oblékne sparťanský dres, stane se na startu nové sezony nejspíš hlavním adeptem na pozici útočné jedničky. Jak to nakonec dopadne?