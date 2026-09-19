Šest důvodů, proč je Liberec kandidátem na TOP 3. Malínský: Co by za Nezmara dala Sparta...
Slovan Liberec zažívá snový start do sezony, dokonce dělený druhý nejlepší ve své historii. V sezonách, kdy Severočeši získali z osmi zápasů devatenáct bodů, skončili minimálně čtvrtí, jednou dokonce slavili titul. Měli bychom tak se Slovanem do boje o ty nejvyšší příčky už stoprocentně počítat? „Spartu a Plzeň minimálně pořádně prožene,“ říká bývalý hráč Tomáš Malínský. I s ním Sport předkládá důvody, proč by právě Severočeši mohli letos uspět.
Důvod 1: Osm zápasů je dostatečný vzorek
Kdekdo mávne rukou, že po osmi zápasech je předčasné dělat soudy. Ale pohled do historie ukazuje, že už nyní je záhodno označovat Slovan jako právoplatného vyzyvatele těch nejtěžších vah.
V posledních osmi letech byli po osmi kolech na druhém místě následující týmy: čtyřikrát Plzeň, třikrát Slavia, jednou Sparta. Pointa? Žádný z týmů na konci sezony v top trojce nechyběl, v pěti případech byl na konci základní části druhý, jednou třetí, dvakrát dokonce první. V několika případech měli i nižší bodový zisk než Fodrekův současný manečaft. Tento průřez ale jednoznačně říká: prvních osm kol už neznamená štěstí, ale kvalitu. Jde o dostatečný vzorek.
„Říkám si: kdy jindy, když ne teď?,“ uvažuje Tomáš Malínský, bývalý hráč Slovanu. „Samozřejmě bude záležet na tom, zda vydrží zdravý kádr a sportovní forma. Procentuální číslo, že tým skončí před Spartou či Plzní, je ale podle mě vysoké. Minimálně je Slovan v sezoně pořádně prožene,“ predikuje. A datová společnost Opta ho doplňuje konkrétním číslem: Liberec skončil v top trojce v 63 % simulací superpočítače.
Druhé týmy po osmi kolech:
|Sezona
|Klub
|Body
|Umístění po ZČ
|26/27
|Liberec
|19
|?
|25/26
|Plzeň
|18
|3.
|24/25
|Slavia
|22
|1.
|22/23
|Slavia
|22
|2.
|21/22
|Slavia
|19
|1.
|20/21
|Plzeň
|21
|2.
|19/20
|Sparta
|18
|2.
|18/19
|Plzeň
|17
|2.
Důvod 2: pomůže absence pohárů
Prorazit skleněný strop top trojky není nemožné, ale je to málo časté. V posledních deseti letech se to stalo třikrát – dvakrát Jablonci, jednou Baníku. Co měly jejich sezony společného? Žádný z týmů nehrál evropské poháry a mohl se soustředit prakticky jen na ligu (a domácí pohár).
Tento fakt ambice Slovanu posiluje. S pár výjimkami budou hrát Fodrekovi muži jednou za týden, nečeká je žádné cestování, mohou trénovat i pilovat hru, zatímco týmy v Evropě už stíhají maximálně tak regenerovat. Zvlášť pro menší české celky mají anglické týdny zničující účinky. Neschopnost bojovat na více frontách se v konečném součtu odrazila minulý rok na Sigmě, předtím na Mladé Boleslavi, do jisté míry na Slovácku, dvakrát Jablonci a jednou i Liberci.
Precedent tak jasně říká: top týmům může konkurovat jen ten celek, který se soustředí na domácí ligu. Že se například Slovan skrze páté místo a následná předkola neprobojoval v minulý rok do Konferenční ligy, znamená vyšší šance na ještě lepší příčky.
|Tým
|Pravděpodobnost na Top 3 (Opta)
|Slavia
|97,9 %
|Liberec
|62,6 %
|Sparta
|31,0 %
|Olomouc
|24,9 %
|Hradec
|20,4 %
|Plzeň
|15,4 %
Důvod 3: Kádr je široký
Je to zcela zásadní podmínka pro udržení konzistentní výkonnosti, kterou Severočeši ukázali v prvních kolech. „Kouč Fodrek skoro nerotuje, byť se vždycky v sestavě objeví nějací noví hráči. Šíře kádru nějaká je, ale mám trochu pochybnosti o její kvalitě. Pokud by vypadla více než jedna opora, je otázkou, jak si Liberec povede. Zda je nahradí. Lavičku nemá tak nabušenou jako Slavia, což je ale logické,“ přiznává určité pochyby v tomto pohledu Malínský.
Jiní mluví třeba o chybějící větší síle na hrotu útoku. Po nešťastném dlouhodobém zranění Raimondse Krollise vše leží na bedrech Lukáše Maška. Kdyby vypadl ten, už k dispozici pouze nerozkoukaný novic – slovinský Enej Marsetič. Ale třeba i Matěj Mikulenka.
Na druhou stranu, když si projedeme kádr místo po místu, každý post je minimálně zdvojený. V konečném součtu má bez brankářů Slovan k dispozici pětadvacet hráčů, mimochodem stejně jako Slavia. V posledním kole se na lavičku nevešli například Vojtěch Sychra, Daniel Rus, Matěj Mikulenka či David Hamansenya, k tomu se čeká na návrat marodů Jana Bořila, Šimona Gabriela a Jana Knapíka.
Hodnota kádru Slovanu:
2025/26: 467 milionů korun (5. nejvyšší v lize)
Důvod 4: Fodrek má zkušenosti
Radoslav Kováč měl od prvního dne ve Slovanu terč na zádech. Cejch miláčka médií, který sice posouvá mladé hráče, ale nemá za sebou hmatatelné úspěchy, nakonec neodstranil. Jeho šesté místo se Slovanem zůstává po šesti letech trénování jeho kariérním stropem. Nového kouče Branislava Fodreka se tento tlak vůbec netýká.
„Kovy měl vše propracované, o Fodrekovi jsem slyšel, že z fotbalu nedělá vědu. Pracuje s konceptem, že v jednoduchosti je síla. Přirovnal bych ho k trenéru Hoftychovi,“ překvapí Malínský. „Třeba ve stylu hry nevidím radikální změnu. Tedy kromě lepší připravenosti na jednotlivé soupeře, tam je vidět Fodrekův smysl pro detail.“
Kdyby měl hrát Slovan opravdu na těch nejvyšších příčkách, kouč může prodat i vlastní zkušenosti. Vždyť s Dunajskou Stredou hrál minulý rok ještě čtyři kola před koncem sezony o titul! Fodrek je zkrátka zvyklý vyhrávat a zároveň i na tlak nejvyšších příček. „Nerad bych porovnával Dunajskou Stredu a Liberec, jiné mužstvo a jiná typologie. Vždy jsem říkal, že tlak je všude – o první místo, o šesté, o záchranu. Když o něco jde, může přijít nějaká nervozita, ale to je zdravé,“ podotknul kouč.
Důvod 5: Síla sportovního vedení
Slovan najel na režim realisticky fungujícího menšího klubu. Hráče nemůže předržovat, když přijde dobrá nabídka, prodá. Bez okolků. Pro tento přístup, se kterým je spojena obrovská fluktuace hráčů, je ale potřeba silné sportovní vedení, které dokáže vybrat nové posily tak, aby ihned zapadly, případně se mezi opory zařadily po půl roce rozehřívání. A to funguje. I díky duu Theo Gebre Selassie - Jan Nezmar.
„Theo se teprve učí a sbírá zkušenosti, ale Honza Nezmar je na své pozici nejlepší napříč celou ligou. Už třetím rokem pracuje v Liberci na nejvyšší úrovni. Co by za to dala Sparta, kdyby takového člověka měla v klubu? Člověk ani neví, odkud Nezmič hráče tahá. Svoji kuchařku tají, nicméně jeho skautský a analytický tým je pro Liberec velkým benefitem,“ podotýká Malínský.
Za Nezmarovo působení dorazilo pod Ještěd už 45 hráčů. Pokud bývalý liverpoolský šéf analytiky Liverpoolu Ian Graham řekl, že trefit 50 % přestupů už je pozitivní bilance, Liberec ji vysoko převyšuje. Málokdy udělá drahou chybu, na hráčích dokáže případně i vydělat. Jak rychle zapadli do Fodrekovy sestavy Fallou Faye, Lukáš Hůlka, Vasil Kušej či Augustin Drakpé výrazně naznačuje, že v případě lednového prodeje některé z opor nemusí Slovan vůbec zpomalit.
Největší prodeje Slovanu pod Nezmarem:
- Ange N’Guessan: 183 milionů korun
- Ermin Mahmič: 122 milionů korun
- Toumani Diakité: 110 milionů korun
- Ahmad Ghali: 47 milionů korun
- Santiago Eneme: 47 milionů korun
Důvod 6: Obrana a rozdíloví hráči
Slovan staví na mimořádně dobré obraně, což je pro kandidáta na top trojku základ. Za posledních pět let se stalo jen jednou, aby se na první tři místa dostal tým, který inkasoval více než 1,1 gólu na zápas (Plzeň z minulé sezony). Slovan je zatím na těžko udržitelné hodnotě 0,5 gólu na zápas, která předznamenává, že by se do limitu mohl vejít. Více než dominantní výkony jako od Ange N’Guessana tam spoléhá na celkovou organizaci.
Jen dobrý týmový výkon a pevná defenziva ale nestačí, je potřeba mít i rozdílové hráče dopředu. „V další části sezony vidím jako rozdílového hráče Vasila Kušeje díky jeho produktivitě,“ popsal Tomáš Malínský. Letní posila už ukázala, že zvládne dát góly téměř z ničeho, navíc ze standardek vytváří nejvíc šancí v lize. „A je třeba zohlednit, jak skvělou formu má Aziz Kayondo. Za ním jde. Umí nastavit tempo zápasu, strhává tím ostatní,“ vypichuje dvě individuality, které zkrátka v týmu nemá každý.