Karabec otevřeně, proč zůstal ve Spartě: Anderlecht mě mrzel. S Rosickým měl dohodu
Má desítku na dresu a pásku na ruce. Z Adama Karabce, ofenzivního záložníka, se stal po návratu do Sparty její lídr a kapitán. „Bylo pro mě hlavní, abych si získal respekt na hřišti. Věděl jsem, že výkonnostně na tom budu dobře,“ vyprávěl v rozhovoru pro Ligu naruby a deník Sport. Na začátku sezony skutečně byl, než se zranil. „Velká rána. Pár dnů jsem se s tím smiřoval,“ přiznal třiadvacetiletý hráč.
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V tréninkovém centru na Strahově doskákal do místnosti, posadil se na židli a položil berle na zem. „Je to otrava, jsem jak neschopný,“ pousmál se Adam Karabec. Potom padesát minut mluvil o aktuálním zranění, povinnostech kapitána Sparty nebo zkušenosti z Lyonu, kde skončil teprve před pár měsíci. „Poznal jsem kvalitu světových hráčů. Byl to extrém,“ zmínil.
Řekl byste na konci minulé sezony, že se vrátíte zpátky do Sparty?
„Už druhé léto po sobě jsem nevěděl, jaká bude moje budoucnost. Není to úplně příjemné, ale měl jsem víc variant. Sparta byla jednou z nich, byl jsem v pohodě.“
Anderlecht už mi představoval projekt
Jaké byly ty další?
„Priorita byla zůstat v TOP pěti ligách, ale nechtěl jsem se na sílu držet v týmu, který možná sestoupí, nebo nehraje stylem fotbalu, abych mohl ukázat ze sebe to nejlepší. Když mě nic extra nepřesvědčilo, řekl jsem si: ,Dobře, zůstávám tady.‘ Sparta má fantastické zázemí a fanoušky, hraje v Evropě, bojuje o titul. Byla to ta lepší varianta.“
Ozval se i Anderlecht, o kterém se spekulovalo?
„Byl tam.“
Jak moc?
„Řešil se úplně na začátku léta, byl jsem ještě na dovolené. Už mi představovali projekt, ukázali mi město, zázemí nebo kde bych měl hrát.“
To zní docela vážně.
„Byla to fakt nejkonkrétnější nabídka. Nevyšlo to, protože tam byly věci, na kterých nakonec nepanovala shoda.“
Mrzelo vás to?
„V tu chvíli ano. Ale přešlo to, když jsem věděl, že zůstanu ve Spartě.“
Kdy se to definitivně rozseklo?
„Mluvil jsem s panem Rosickým (sportovní ředitel) poměrně často. Měli jsme deadline, do kterého chtěl vědět můj postoj. Nechtěl riskovat, což je naprosto normální – že si pro mě někdo přijde těsně před kvalifikací s Lyonem a já si postavím hlavu.“
Vzal jste to?
„Byl jsem s tím v pohodě, chápal jsem to. Říkal mi: ,My tě zabudujeme do systému, budeš důležitý hráč a najednou bys nám odešel před důležitým zápasem.‘ Neměli by za mě náhradu. Vykomunikovali jsme si to, i já jsem chtěl mít čistou hlavu do začátku sezony.“
Pak už se nic neřešilo?
„Bavili jsme se o tom, že jedině kdyby přišla zajímavá nabídka pro mě i klub. Od prvního kola, možná už ke konci přípravy, jsem byl nastavený, že zůstanu ve Spartě.“
Jsem s klukama pořád kamarád
Nakonec jste se po odchodu Lukáše Haraslína stal jejím novým kapitánem. Měl jste náznaky, že figurujete mezi favority?
„Až když se řešil Asgiho (Sörensenův) odchod, dostal jsem první informaci, že moje jméno je na stole. Bylo to pravděpodobné, ale ne stoprocentní. Záleželo i na tom, jak se na to budu tvářit.“
Nebál jste se toho?
„Pro mě bylo hlavní, abych si získal respekt na hřišti, aby kluci viděli, že se o mě můžou opřít. Věděl jsem, že výkonnostně na tom budu dobře. Páska podle