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Záhada jménem Provod. Nesedí mu styl hry? Doplácí na vybité baterky? Trpišovský: Nemá formu

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SESTŘIH: Slavia - Mladá Boleslav 1:1. Chyba Isifeho, prohru odvrátil až gólem v závěru Chytil • Zdroj: iSport.cz
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský během utkání s Mladou Boleslaví
Jindřich Trpišovský diskutuje s Danijelem Šturmem
Mojmír Chytil po remíze s Mladou Boleslaví
Slávisté po remíze s Mladou Boleslaví
Mojmír Chytil srovnal na 1:1
Mojmír Chytil srovnal na 1:1
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Radek Špryňar
Chance Liga
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Je to asi největší záhada aktuální sezony. Lukáš Provod vždycky býval borcem s konstantně vysokou herní úrovní. Kritika se vystudovaného inženýra netýkala. Jenže od rozjezdu ročníku je dost věcí jinak. Jeden z kapitánů Slavie marně hledá někdejší suverenitu. Proti Mladé Boleslavi (1:1) odehrál zřejmě nejhorší zápas v sešívaném dresu. „Nemá sportovní formu,“ potvrdil Jindřich Trpišovský.

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V minulých letech vídával Eden sešívanou drtičku, ve Vršovicích rivalové neměli šanci. O letošním podzimu sešívaná jízda nezvykle zpomaluje. Potřetí v sezoně Slavia neodnesla z domácího hřiště všechny body. Po remízách s Bohemians a Hradcem Králové přišla v pořadí třetí plichta s Mladou Boleslaví. V přicházející sobotní noci pak Jindřich Trpišovský vyjmenoval společné jmenovatele dílčích neúspěchů.

  1. Pravá strana nehraje. „Hlavně v zakládání je nejslabší za poslední dobu,“ ostře pravil kouč. Na mysli měl Isifeho, taky Mubaraka.
  2. Absence tlaku v útočném boxu. „Nedostáváme obránce soupeře do nekomfortních situací,“ všiml si kouč.
  3. Standardní situace. „Chybí nám góly ze standardek, což souvisí s centimetry. Mužstvo se nám zmenšuje, oproti začátku předešlé sezony jsme šli výškově extrémně dolů,“ hledal příčiny Trpišovský.

Proč nezačal Provod na lavičce?

Čtvrtý problém by se dal personifikovat do osoby Lukáše Provoda. V realizačním týmu se před duelem s Mladou Boleslaví probírala myšlenka, že by začal na lavičce. Nakonec nebyla zrealizována i kvůli jeho vyšší postavě.

„Je to jeden z mála našich vysokých hráčů. Proto jsme ho chtěli mít na hřišti,“ vysvětlil trenér.

Jenže už po pár minutách pochopil, že se spletl. Že měl vsadit na intuici. Provodovi se nedařilo. Během první půle, vyjma jednoho precizně načasovaného náběhu za obranu, neudělal jedinou věc správně. Ztrácel míče. Nebyl schopný obejít protihráče. Měl technické problémy. Souhra s okolím nefungovala. Vypadal podrážděně, ostře vyjel na Ange N´Guessana ve chvíli, kdy měl balon posunout do volného prostoru na pravé straně, ale Francouz se rozhodl jinak.

„První půle od něj byla hodně slabá,“ přiznal Trpišovský. „Po pauze se snažil zvedat, ale pak jsme vsadili na jiné hráče.“

„Nemá sportovní formu“

Pravdou je, že Lukáš Provod se snažil negativní vibrace eliminovat. Rval se s neúspěchy, moc chtěl přispět k obrátce ve skóre, zůstával aktivní, říkal si o nahrávky, chvíli byl mezi stopery, za vteřinu doplňoval na hrotu Mojmíra Chytila. Ani pozitivní mysl nepomohla. Sedmnáct minut před koncem trenéři Provoda stáhli.

„Nedaří se mu. Nemá sportovní formu,“ přikývl trenér Slavie.

Předpověď týmu · Sezonní
Slavia Praha
Očekávané umístění:1. místo
100%Skupina o titul
0%Play off o umístění
0%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 25. 10. 2026 14:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Důvody bídné výkonnosti lze vystopovat už v létě. Po neúspěšném mistrovství světa se vrátil Provod fyzicky i psychicky vyšťavený. Během čtrnáctidenní dovolené nešlo natankovat plnou nádrž. Na začátku září po zápase s Bohemians (1:1) si pak odfrknul. „Nehrál jsem dobře.“

S výjimkou úterního utkání proti Fenerbahce (2:2), kdy poprvé skóroval v Lize mistrů, se mu nedaří. Hlavní příčinou je nedostatečná fyzická kondice. „Nemá svůj typický pohyb, který míval. Má sice objem, ale chybí mu akcelerace a dynamika při obcházení hráčů,“ souhlasí Trpišovský.

Změna stylu hry

Dalším důvodem může být adaptace na nové spoluhráče. Za poslední rok došlo ve Slavii k mnoha změnám, základní sestava se mění za pochodu, víceméně jen Provod v ní zůstává.

Také se mírně mění styl hry. Dřív si dovedl vyhovět s Chorým, s Douděrou, s Dioufem, s Oscarem na sebe byli napojení, o Bořilovi ani nemluvě. Staří kumpáni ale z kabiny mizí a on složitě hledá myšlenkovou spojitost s nově příchozími…

Že jsou věci najednou jinak, ukazuje i statistická bilance. Jestliže Provod patřil v minulých dvou sezonách k nejproduktivnějším hráčům ligy, dvakrát po sobě se stal nejlepším nahrávačem soutěže, pokaždé atakoval hranici dvaceti kanadských bodů. Teď má po dvanácti kolech jednu asistenci…

Lukáš ProvodStatistická bilance
Sezona 2026/27(po dvanácti kolech)
0+1
Sezona 2025/26
7+10
Sezona 2024/25
4+12
Sezona 2023/24
3+7
Sezona 2022/23
2+4

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1284027:728
2Ml. Boleslav1263319:1421
3Olomouc1263319:1521
4Liberec1162313:720
5Jablonec1262416:1320
6Zbrojovka1262416:1620
7Sparta1161420:1219
8Teplice1253418:1718
9Plzeň1144323:1916
10Bohemians1144313:1316
11Hr. Králové1243511:1515
12Pardubice1132612:1611
13Baník113267:1811
14Artis1123611:209
15Slovácko1114610:187
16Zlín1202109:242
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