Záhada jménem Provod. Nesedí mu styl hry? Doplácí na vybité baterky? Trpišovský: Nemá formu
Je to asi největší záhada aktuální sezony. Lukáš Provod vždycky býval borcem s konstantně vysokou herní úrovní. Kritika se vystudovaného inženýra netýkala. Jenže od rozjezdu ročníku je dost věcí jinak. Jeden z kapitánů Slavie marně hledá někdejší suverenitu. Proti Mladé Boleslavi (1:1) odehrál zřejmě nejhorší zápas v sešívaném dresu. „Nemá sportovní formu,“ potvrdil Jindřich Trpišovský.
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V minulých letech vídával Eden sešívanou drtičku, ve Vršovicích rivalové neměli šanci. O letošním podzimu sešívaná jízda nezvykle zpomaluje. Potřetí v sezoně Slavia neodnesla z domácího hřiště všechny body. Po remízách s Bohemians a Hradcem Králové přišla v pořadí třetí plichta s Mladou Boleslaví. V přicházející sobotní noci pak Jindřich Trpišovský vyjmenoval společné jmenovatele dílčích neúspěchů.
- Pravá strana nehraje. „Hlavně v zakládání je nejslabší za poslední dobu,“ ostře pravil kouč. Na mysli měl Isifeho, taky Mubaraka.
- Absence tlaku v útočném boxu. „Nedostáváme obránce soupeře do nekomfortních situací,“ všiml si kouč.
- Standardní situace. „Chybí nám góly ze standardek, což souvisí s centimetry. Mužstvo se nám zmenšuje, oproti začátku předešlé sezony jsme šli výškově extrémně dolů,“ hledal příčiny Trpišovský.
Proč nezačal Provod na lavičce?
Čtvrtý problém by se dal personifikovat do osoby Lukáše Provoda. V realizačním týmu se před duelem s Mladou Boleslaví probírala myšlenka, že by začal na lavičce. Nakonec nebyla zrealizována i kvůli jeho vyšší postavě.
„Je to jeden z mála našich vysokých hráčů. Proto jsme ho chtěli mít na hřišti,“ vysvětlil trenér.
Jenže už po pár minutách pochopil, že se spletl. Že měl vsadit na intuici. Provodovi se nedařilo. Během první půle, vyjma jednoho precizně načasovaného náběhu za obranu, neudělal jedinou věc správně. Ztrácel míče. Nebyl schopný obejít protihráče. Měl technické problémy. Souhra s okolím nefungovala. Vypadal podrážděně, ostře vyjel na Ange N´Guessana ve chvíli, kdy měl balon posunout do volného prostoru na pravé straně, ale Francouz se rozhodl jinak.
„První půle od něj byla hodně slabá,“ přiznal Trpišovský. „Po pauze se snažil zvedat, ale pak jsme vsadili na jiné hráče.“
„Nemá sportovní formu“
Pravdou je, že Lukáš Provod se snažil negativní vibrace eliminovat. Rval se s neúspěchy, moc chtěl přispět k obrátce ve skóre, zůstával aktivní, říkal si o nahrávky, chvíli byl mezi stopery, za vteřinu doplňoval na hrotu Mojmíra Chytila. Ani pozitivní mysl nepomohla. Sedmnáct minut před koncem trenéři Provoda stáhli.
„Nedaří se mu. Nemá sportovní formu,“ přikývl trenér Slavie.
Důvody bídné výkonnosti lze vystopovat už v létě. Po neúspěšném mistrovství světa se vrátil Provod fyzicky i psychicky vyšťavený. Během čtrnáctidenní dovolené nešlo natankovat plnou nádrž. Na začátku září po zápase s Bohemians (1:1) si pak odfrknul. „Nehrál jsem dobře.“
S výjimkou úterního utkání proti Fenerbahce (2:2), kdy poprvé skóroval v Lize mistrů, se mu nedaří. Hlavní příčinou je nedostatečná fyzická kondice. „Nemá svůj typický pohyb, který míval. Má sice objem, ale chybí mu akcelerace a dynamika při obcházení hráčů,“ souhlasí Trpišovský.
Změna stylu hry
Dalším důvodem může být adaptace na nové spoluhráče. Za poslední rok došlo ve Slavii k mnoha změnám, základní sestava se mění za pochodu, víceméně jen Provod v ní zůstává.
Také se mírně mění styl hry. Dřív si dovedl vyhovět s Chorým, s Douděrou, s Dioufem, s Oscarem na sebe byli napojení, o Bořilovi ani nemluvě. Staří kumpáni ale z kabiny mizí a on složitě hledá myšlenkovou spojitost s nově příchozími…
Že jsou věci najednou jinak, ukazuje i statistická bilance. Jestliže Provod patřil v minulých dvou sezonách k nejproduktivnějším hráčům ligy, dvakrát po sobě se stal nejlepším nahrávačem soutěže, pokaždé atakoval hranici dvaceti kanadských bodů. Teď má po dvanácti kolech jednu asistenci…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|12
|8
|4
|0
|27:7
|28
|2
Ml. Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|21
|3
Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|21
|4
Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|20
|5
Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|20
|6
Zbrojovka
|12
|6
|2
|4
|16:16
|20
|7
Sparta
|11
|6
|1
|4
|20:12
|19
|8
Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|18
|9
Plzeň
|11
|4
|4
|3
|23:19
|16
|10
Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|16
|11
Hr. Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|15
|12
Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13
Baník
|11
|3
|2
|6
|7:18
|11
|14
Artis
|11
|2
|3
|6
|11:20
|9
|15
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|10:18
|7
|16
Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|2
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