Kouč Artisu Chytrý: Úskalí jsou, ale budeme týmoví. Almási už není téma

Příchodem levého obránce Hamidoua Kanteho z lotyšského klubu Super Nova mohutné posilování skončilo?

„Jedině, kdyby se objevilo něco, čím bychom si byli stoprocentně jistí a třeba bychom museli řešit zdravotní problémy. Něco se stát může, ale jinak je kádr víceméně uzavřený. Někteří kluci ještě můžou odejít, ale ještě nemají angažmá. Každý zná svou pozici.“

Co víte o mladém Senegelci Kantem?

„Byl vytipovaný ještě před naším příchodem. Po přesunu do Evropy udělal mezikrok v Lotyšsku. Vedl si tam poměrně dobře, my jsme na jeho cestě další krok. Je to typ, jaký jsme hledali. Levonohý, rychlostní.“

Nejdražší posilou je záložník Daniel Samek z italského Lecce. Co od něj čekáte?

„Dan naskakoval do ligy už v mladém věku a ve Slavii zaujal natolik, že o něj byl zájem v zahraničí. Věříme, že pořád může jít nahoru a třeba se ještě může dostat ven, do lepší soutěže. O takového hráče jsem stál.“

Z Ománu jste si přivedl dva tamní reprezentanty stopera Khalida Al-Braikiho a útočníka Dahmana. Máte pochybnosti o