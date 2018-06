Sestup z 13. místa. Olympia opouští druhou ligu, bude hrát ČFL v Radotíně

Jan Stejskal (vpravo) vlétl do souboje s vlašimským Milanem Piškem • Barbora Reichová / Sport

Zpráva, o které se v posledních dnech čile spekulovalo, je oficiálně potvrzena. Olympia Praha nebude hrát v příští sezoně druhou ligu. Místo toho se klub, který ve FNL skončil na 13. místě, stěhuje do Radotína, kde bude bojovat v ČFL. „Potřebujeme stabilizovat klub,“ vysvětlil nepopulární krok řecký majitel klubu Angelos Goulis.

V minulé sezoně se Olympia po postupu do druhé ligy přestěhovala z Hradce Králové do Prahy, kde našla azyl na Strahově. Po roce se žlutočerný klub stěhuje znovu, tentokrát prý na delší dobu. Jeho novým domovem bude Radotín, s kterým se Olympia kvůli jeho tréninkovému zázemí a mládežnické struktuře sloučí. Klub bude vystupovat pod názvem Olympia Radotín.

„Rozhodli jsme se udělat krok zpátky, odhlásit se z druhé ligy a přihlásit do třetí, abychom se mohli lépe připravit. Ne tak hekticky, jako v minulé sezoně,“ prohlásil na dnešní tiskové konferenci šéf a majitel klubu Angelos Goulis. „Teď je to bohužel krok zpátky, ale do budoucna krok dopředu. Hlavně potřebujeme stabilizovat klub.“

Olympia se přitom ve druhé nejvyšší soutěži zachránila, sezonu zakončila na 13. místě. Po administrativním sestupu o patro níž je jasné, že kádr, v němž byla spousta cizinců především z Řecka a Kypru, dozná citelných změn.

„Odejde polovina kluků a z té druhé poloviny možná ještě půlka. Uvidíme,“ prohlásil trenér Oldřich Pařízek, který bude u týmu pokračovat. S cílem okamžitě postoupit však do nové sezony nepůjde, příští ročník by měl být pro Olympii Radotín stabilizační.

„Třetí liga je těžká, ale už jsme v ní byli a myslím, že to zvládneme. A že nejpozději přespříští sezonu budeme zpět ve druhé lize,“ dodal Goulis.