„Agent“ Jeslínek doporučil Dukle kamaráda. Ukrajinec Habovda zaujal

Stačila jedna společná sezona před deseti lety za Krivoj Rog, aby si Jiří Jeslínek, někdejší útočník Sparty, nyní vzpomněl na ukrajinského kamaráda Jurije Habovdu. A pomohl rodákovi z Mukačeva k angažmá v tuzemsku, kde je rozhodně bezpečněji.

„Když začala válka, Jirka mu nabídl, že v případě problémů může s rodinou přijet za ním do Horoměřic, což je kousek od Prahy 6,“ popisuje sportovní ředitel Dukly Jan Staněk a zmiňuje ani ne desetikilometrovou vzdálenost od Julisky.

„Jirka je bývalý hráč Dukly, takže nás oslovil, jestli by s námi Jurij nemohl začít trénovat. Hned jsme viděli, že je to dobrý fotbalista, proto jsme ho podepsali do konce sezony,“ dodává funkcionář na adresu posily, jež byla ve FAČR zaregistrována 30. března.

A o tři dny později už Habovda coby přestávkový žolík výrazně přispěl k parádnímu obratu s Líšní. Pražané prohrávali doma 0:2, ale nakonec slavili tři body za výhru 4:2. Od té doby přidal dalších pět startů, ve třech z nich zvládl zanedlouho třiatřicetiletý borec kompletních 90 minut.

„Je to zajímavý zkušený hráč, hned nás zaujal. Má toho hodně odehráno, což se nám hodilo,“ vrací se o měsíc zpět trenér Bohuslav Pilný.

„A hlavně je použitelný na více postech. Třeba v Prostějově hrál šestku, což úplně není jeho pozice, ale zvládl to. Nicméně je jasné, že by radši nastupoval výš, ideálně na desítce, protože je útočný a umí dát gól. Potřebovali bychom ho posunout, ale jsme ve stavu látání sestavy, reagujeme na absence,“ vysvětluje.

Habovda kromě domoviny nastupoval v Bělorusku či Maďarsku, v obou zemích strávil shodně tři roky. Za Karpaty Lvov si na podzim 2010 zahrál v základní skupině Evropské ligy proti Seville (0:1) a PSG (1:1). „Je výhodou, že toho prošel víc. Na přesuny je zvyklý,“ říká Staněk.

Plusem je i přítomnost obránce Arťoma Kovernikova, jednadvacetiletý levák tvoří s Habovdou nerozlučnou dvojku. „Symbióza je důležitá, kluci jsou furt spolu. Pomohlo to i Arťomovi, navíc tlumočí. Sice si ruštinu pamatuju ze školy a Jurij dost rozumí, ale je to tak lepší,“ usmívá se kouč.

O tom, že se Habovda rychle aklimatizoval, svědčí i charitativní činnost na pomoc Ukrajiny. V minulých týdnech poprosil Tomáše Rosického a Tomáše Hübschmana o jejich dresy a spustil aukci. „Všechny vybrané finanční prostředky budou věnovány na potřeby ozbrojených sil a našich malých dětí, které potřebují pomoc,“ slibuje na instagramovém účtu.

Ovlivňuje konflikt náladu v kabině? „Ani jeden kluk to na sobě znát nedává. Je jasné, že o tom přemýšlejí, do hlavy jim samozřejmě nevidíme, ale chovají se úplně normálně. I charakterově je Jurij úplně v pohodě kluk. Byl to správný krok,“ má jasno Pilný.

Tohle se „agentu“ Jeslínkovi, který v současnosti nastupuje na hrotu divizního Kladna, povedlo. Teď jde nicméně z pohledu Dukly spíš o to, aby po dvou prohrách zvládla středeční duel v Ústí nad Labem, které nově převzal trenér Martin Hašek.