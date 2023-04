Vyhazovy ve druhé lize. Bez práce je Trousil a po debaklu i extrenér Baníku

Ambiciózní Vyškov letos ve druhé lize vyhrál jen dvě ze sedmi utkání a prohrál tři z posledních čtyř. Naposledy ve středu podlehl v hanáckém derby v Prostějově 0:1. MFK sedm kol před koncem sezony ztrácí pět bodů na vedoucí Karvinou a tři body na třetí Příbram, která drží druhou barážovou pozici.

„Po sérii nepříliš přesvědčivých výsledků se management klubu rozhodl dát mužstvu nový impuls do zbývajících kol prostřednictvím změny trenéra a zabojovat o cíl, který před sezonou vytyčil majitel Kingsley Pungong,“ uvedl Vyškov, jenž se netají snahou probojovat se do nejvyšší soutěže. Po podzimní části byl tým druhý.

Bývalý obránce Slovácka či Brna Trousil začal trénovat Vyškov už v roce 2016 ve třetí nejvyšší soutěži a o pět let později mu pomohl k historickému postupu do druhé ligy. V sobotním duelu s poslední Slavií B by tým mohli vést asistent Josef Mazura s koučem brankářů Rostislavem Horáčkem. „Řešíme nástupce i to, kdo povede tým o víkendu,“ řekl ČTK vyškovský generální manažer Zbyněk Zbořil.

Odvolaného kouče Jihlavy Ondřeje Smetanu v nedělním utkání proti Dukle Praha ho nahradí asistenti Michal Vávra a Tomáš Palinek.

„Výkony týmu v posledních kolech prostě nebyly dobré. Cítili jsme, že hráči ve finiši sezony potřebují dodat impulz, který by měl zvrátit negativní výkonnostní trend,“ uvedl předseda představenstva Lukáš Vaculík. O novém trenérovi desátého týmu tabulky se rozhodne po nedělním duelu.

Čtyřicetiletý Smetana, který na podzim nahradil Jana Kameníka, vedl Jihlavu v deseti druholigových zápasech s bilancí dvou výher, čtyř remíz a čtyř porážek. Na jaře Vysočina vyhrála ze sedmi utkání pouze jednou.