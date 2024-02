Kučera: V Polsku to byla pracovní šikana. Chtěl ho Pelta, vzal Prostějov

V pátek oslaví Radim Kučera padesátiny, body z premiéry na půdě Sparty B by byly nejlepším dárkem. I o tom vypráví v rozhovoru pro iSport Premium. Stejně tak o minulých angažmá, nedávno odmítnutých nabídkách, pracovní šikaně, proměně Baníku či polském pravidlu o nasazování mladých.

Už jste si odpočinul po náročné štaci v Termalice? Radoslav Látal i Tomáš Poznar, kteří tam byli s vámi, mluvili o velkém psychickém vypětí.

„Beru to jako dobrou zkušenost se vším, co bylo okolo. Termalica je svým způsobem specifický klub s bohatým majitelem a vesnicí o devíti stech obyvatelích. My máme nějakou kulturu, Poláci taky. Bylo to spíš o tom, že majitel Witkowski na fotbal neměl moc čas, takže klub řídila manželka se synem.“

A dost drsně.

„Kdyby byl ve vedení kvalitní sportovní ředitel nebo aspoň nějaký dobrý člověk s koncepcí odchodů, příchodů a celkovou strategií, měla by Termalica na to, aby hrála v Ekstraklase do šestého místa každou sezonu.“

Jenže nemá. Takže jste potřeboval na půl roku vypnout hlavu.

„Asi ano. Když se vyhrávalo, paní prezidentka byla spokojená a snesla vám modré z nebe. Když se nevyhrávalo, všechno bylo černé. Tolik analýz, co jsem jí i s překladačem musel napsat v polštině, jsem nenapsal za celou trenérskou kariéru... Neuvěřitelné. Ani nevím, k čemu byly, jestli je vůbec četla. Přišlo mi to