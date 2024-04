Loučka o talentech Sparty, béčku i Priskem: Jsem prchlivější. Litoval, že...

Dvě klíčové persony: Václav Kotal a Brian Priske. První mu ukázal, jak by měl trenér přemýšlet. Druhý ho v tom posunul. Vliv obou byl tak výrazný, že Luboš Loučka (41) se v lednu proměnil z asistenta v hlavního kouče. Stál o to. Ve Spartě dostal na povel druholigové béčko. „Chceme být co nejblíž A týmu. To je náš úkol. S Brianem jsem v intenzivním kontaktu,“ líčí bývalý záložník. Pro deník Sport popsal svou i Priskeho osobnost či progres talentů Letenských.