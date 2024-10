Nový trenér pro druholigovou rezervu Slavie. Kdo nahradí Střihavku?

Jiří Žilák by se měl podle zdrojů webu iSport.cz stát novým trenérem druholigového B-týmu Slavie po Davidu Střihavkovi. Ten má po odvolání Jiřího Saňáka zamířit do prvoligových Pardubic. Otázkou nyní je, jak dlouho by současný šéftrenér mládežnických kategorií u rezervy působil...