Slávistické béčko našlo trenéra. Žiláka vystřídá bývalý kouč Zlína

Přišel za éry Davida Holoubka, po překvapivém konci českého kouče ale zůstal po boku Andrease Brännströma. Přesto nakonec mladoboleslavská mise asistenta Jana Jelínka končí už po jednom roce. Přijal nabídku trénovat slávistické béčko.

Tím uvolní ruce Jiřímu Žilákovi, který společně s Tomášem Heidenreichem a Martinem Vlkem převzal druholigovou rezervu, když se dvě kola před koncem podzimní části ocitla bez trenéra. Žilák zůstane týmu blízko, naplno se vrací do pozice šéftrenéra mládeže, kvůli které do Slavie přišel.

„Vhodný kandidát by měl naplňovat cíle B-týmu, kterými jsou v první řadě rozvoj a posun hráčů do dospělého fotbalu,“ uvedl Heidenreich ve chvíli, kdy se Pražané pustili do hledání trenéra. To Jelínek splňuje, od roku 2023 působí jako asistent i u českých mládežnických kategorií (U18, U19), ze kterých hned několik slávistů zná. Předtím působil v B-týmu Zlína, s áčkem má odkoučováno 49 utkání nejvyšší soutěže. U FAČR by měl působit i nadále.

Slavia příchod dvaačtyřicetiletého kouče oznámí brzy, béčku začíná zimní příprava už 13. ledna, necelé dva měsíce před startem jarní části Chance Národní Ligy. V ní se Slavii dařilo solidně, tým sestavený z náctiletých mladíků předváděl pod Střihavkou a spol. atraktivní fotbal a s dvaceti body je osmý.