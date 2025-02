Pavelka o konci ve Spartě: Bezmoc mě ubíjela. Odmítl Liberec a Loučkovi tyká

Zlom nastal po ligovém zápase s Duklou na konci loňského listopadu. Sparta remizovala 1:1 a zkušený fotbalista do utkání vůbec nezasáhl. Proto přišel za Tomášem Sivokem, manažerem A-týmu, a řekl mu, že potřebuje změnu. David Pavelka bude na jaře hrát za letenské béčko, ve kterém se připravuje na novou roli po kariéře. „Vždycky jsem se snažil být příkladný a zodpovědný profík. Dělal jsem to, co se ode mě očekávalo. Teď jsem si řekl, že je čas se rozhodnout podle sebe,“ líčil v rozhovoru pro Ligu naruby 33letý záložník, který i přes dřívější slib odmítl nabídku Liberce.