Shejbal: Svědík tak dlouhou pauzu nečekal, Zbrojovka je ideální, lepší než Boleslav

V začátcích trenérské kariéry v Pardubicích Martina Svědíka silně ovlivnil, ten si ho pak na oplátku vytáhl například k reprezentaci do 20 let. I tak byl pro bývalého sportovního ředitele Pardubic Martina Shejbala příchod jeho kamaráda do Zbrojovky Brno šokem. Alespoň zezačátku. „Zbrojovka je přesně tím, o čem vždy mluvil, že chce,“ řekl v rozhovoru pro deník Sport, kde se dotkl Svědíkovy filozofie, jeho práce s mladými hráči i ambic Zbrojovky, na kterou by podle Shejbala neměl být vytvářen příliš velký tlak.

Opravdu jste spojení Martin Svědík a Zbrojovka Brno vůbec nečekal?

„Určitě ne. Nejvíce jsem upřímně čekal Plzeň. Věděl jsem, že do jednání vstupuje Mladá Boleslav, ale vlastně naprosto souhlasím i s výrokem, co jsem slyšel u vás v Lize naruby, že raději vždy jít do Brna než do Boleslavi. Ta má nějakou historii, točí se tam kádr, dává se do něj spousta peněz, ale větší úspěchy jsou v nedohlednu. Navíc se nemůžete chytit nějakého fanouškovství. Martinovi se nedivím, že tam podruhé nešel, když už se tam jednou spálil.“

V tomto srovnání to tedy tolik překvapivé není…

„Ano, postupně mi to začalo dávat smysl. Zbrojovka je přesně tím, o čem vždy mluvil, že chce. Postupná výstavba skoro ze dna, podobně jako na Slovácku, ideální. Samozřejmě, nikdo nemůže pochybovat o tom, že dostal skvělé podmínky, ale to je správně, je to top ligový trenér. Bere to jako výzvu.“

Jak on osobně bral, že byl už skoro rok bez trenéřiny?

„Bavil jsem se s ním několikrát a myslím si, že nečekal takhle dlouhou pauzu. Ne, že by v lize čekal na klopýtnutí někoho z kolegů v lize. Odmítl Maďarsko, Polsko, nezdálo se mu to dostatečně ambiciózní. Trochu jsem z něj cítil už