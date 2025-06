Fotbalové přestupy ONLINE: Zájem o Coufala v Anglii roste. De Bruyne do Itálie

Hvězdný belgický záložník Kevin De Bruyne po odchodu z Manchesteru City míří do Neapole. Třiatřicetiletý fotbalista podle italských médií přiletěl do Říma, kde podstoupí zdravotní prohlídku. Poté by měl s úřadujícím mistrem italské ligy podepsat dvouletou smlouvu s opcí.