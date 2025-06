Holý v Artisu. Nepřišel jsem hrát druhé housle, říká gólman. Zase je nejvyšší

Tři posily? Málo. Do Artisu Brno v příštích dnech dorazí další várka nováčků, kteří mají pomoct klubu k historickému postupu mezi elitu. Brankář Tomáš Holý, otřískaný lety v nižších soutěžích v Anglii, už je na místě a bojuje o post jedničky. O postavení nejvyššího hráče druhé ligy ho s jeho 206 centimetry nejspíš nikdo nepřipraví. „Těším se, až si vyzkouším, jak to v českém profi fotbale je a jak jsem se za ty roky posunul. Určitě jsem se od angažmá ve Zlíně změnil, ale už jsem nevyrostl,“ ohlásil s úsměvem odchovanec pražské Sparty.

Prostředky v kase jsou, majitel Igor Fait umí být štědrý a ve fotbale hodlá otočit hodně peněz. Brněnský Artis cílí v létě na velká jména, realita je ovšem zatím dost střídmá. Na úterním startu letní přípravy byly jen tři posily – brankář Tomáš Holý (Most), obránce Ondřej Čoudek (Č. Budějovice) a záložník Vukadin Vukadinovič (Zlín). „Nasazení lidí v klubu je maximální, ale není to jednoduché. Musíme být trpěliví. Pohyb v kádru ještě bude,“ ujistil trenér Jiří Chytrý, jenž v kooperaci s bratrem Vlastimilem ladí kádr na nejvyšší mety.

Kouč by samozřejmě chtěl mít mužstvo po kupě hned první den. Ovšem v boji s konkurencí Artis na marketu několikrát narazil. Nezískal hráče, na kterého si ukázal. Navzdory nadstandardním podmínkám, které nabízí. „Spíš jsou komplikovaná jednání s okolím hráčů, než s nimi samotnými. Od nich většinou zájem je,“ uvedl trenér. „Věřím, že se nám podaří rozšířit kádr do kvality.“

Z Mostu přišel zkušený brankář Tomáš Holý, jenž se do Česka vrátil po sedmi letech. Zkušenosti z nižších anglických soutěží nyní chce prodat ve druhé lize. „První kontakt proběhl už v zimě, ale předchozí trenér rozhodl jinak,“ informoval odchovanec Sparty, jenž na jaře chytat ČFL. V Mostu si udržoval herní praxi a čekal na nabídky z vyšších soutěží. „Chtěl jsem se vrátit do vrcholového fotbalu,“ uvedl. „Myslím, že na to mám. Jsem extrémně hladový a ambiciózní. Pořád mě to baví. Ambice Artisu mě lákají. Nepřišel jsem sem hrát žádné druhé housle.“

Vukadinovič má být rozdílový

Před osmi lety zapsal dlouhán Holý 22 startů mezi elitou v dresu Zlína, kde se potkal mimo jiné s Vukadinem Vukadinovičem. Jistého nic nemá, s Tomášem Vojnarem mají stejnou výchozí pozici. „Ptal se na to a je spokojený s tím, jak to je. Oba dostanou v přípravě rovnocennou šanci. Tomáš Vojnar chytal celou sezonu výborně. Chtěli jsme mít dva silné gólmany,“ sdělil kouč, jenž nahradil Milana Valachoviče. „Jdeme normálně na nože, čistá férovka,“ reagoval s úsměvem Holý.

Velkou posilou má být srbský křídelník Vukadinovič. „Jednoznačně očekáváme, že bude rozdílový hráč jako minulou sezonu ve Zlíně, kdy táhl tým za postupem. Má rychlost i produktivitu, což jsme chtěli,“ zmínil Jiří Chytrý.

V klubu už nejsou bosenský útočník Armin Hodžič ani Roman Potočný, zůstal naopak Rus Artem Besedin. A chystá se místo pro Adedirana, jenž působil i v Dukle Praha a v Baníku. „Máme domluvených víc hráčů, ale chceme to dávkovat postupně. Končila jim sezona později, ještě mají prodlouženou dovolenou. Zásah do týmu bude velký,“ podotkl Vlastimil Chytý s tím, že nových tváří má být kolem sedmi až osmi.

Uchazeč o nejvyšší soutěž rozjel tréninky v Pohořelicích, neboť hřiště v Kučerově ulici prochází rekonstrukcí. „Domů“ se vrátí až po soustředění v rakouském Aigenu, kde se Artis střetne s Rapidem Vídeň a Mnichovem 1860. Třetí soupeř se hledá.

