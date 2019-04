Drchal po dramatu: Věřil jsem, že šance přijde. Na penalty jsem se těšil | iSport.cz

Srdjan Plavšič ze Sparty se raduje z gólu do sítě Teplic ve čtvrtfinále MOL Cupu • ČTK

Teplický Michal Jeřábek dává gól v nastavení druhé půle čtvrtfinále MOL Cupu se Spartou a posílá zápas do prodloužení • Sport

Radost hráčů Sparty po postupu do semifinále MOL Cupu přes Teplice, které porazili po penaltovém rozstřelu 3:2 • ČTK

Radost hráčů Sparty po postupu do semifinále MOL Cupu přes Teplice, které porazili po penaltovém rozstřelu 3:2 • Michal Beránek / Sport

Smutný Admir Ljevaković z Teplic poté, co neproměnil pokutový kop v penaltovém rozstřelu proti Spartě ve čtvrtfinále MOL Cupu • Michal Beránek / Sport

Obrovská radost Václava Drchala po gólu, kterým vyrovnal čtvrtfinále poháru s Teplicemi na 2:2 a zajistil Spartě penaltový rozstřel, ve kterém svého soupeře porazila a postoupila do semifinále • Michal Beránek / Sport

Fotbalisté Sparty oslavují postup do semifinále MOL Cupu • Michal Beránek / Sport

Přišel místo nevýrazného Benjamina Tetteha, aby rozhýbal sparťanský útok. Zadání od trenéra Zdeňka Ščasného? Dát Teplicím gól! A Václav Drchal jej ve čtvrtfinále MOL Cupu splnil rovnou dvakrát. Nejdříve v nastaveném čase poslal zápas do penaltového rozstřelu a v něm následně patřil k úspěšným sparťanským střelcům. „Šel jsem do zápasu s tím, že ho můžeme vyhrát. A věřil jsem tomu do poslední chvíle,“ řekl mladý střelec po postupu.