Hráč Hlučína se omluvil sudímu. Jsem ale za lumpa, řekl arbitr po výhře Plzně | iSport.cz

Devětadvaecetiletého útočníka Dominika Krauta, který v první lize odehrál za Baník, Ústí a Příbram 114 zápasů, naštvaly dvě situace. Jeho neuznaný gól ze 17. minuty na 1:0 po odmávaném ofsajdu a zranění kolena. Kvůli němu neodehrál ani poločas, má poraněný meniskus a přední zkřížený vaz.

„Měl jsem určitě reagovat jinak,“ omlouval se Kraut. „Bylo to způsobené hlavně tím kolenem. Všechen negativní pocit šel zbytečně k Radimovi Dreslerovi. Chtěl bych se mu omluvit, tohle jsem opravdu do novin říkat neměl.“

Hodně zaskočený a zklamaný byl i rozhodčí Dresler. „Dominikovi jsem ještě večer volal, omlouval se mi, ale jsem za největšího lumpa. Hrozně mě to mrzí. Byl v afektu, za jeho zranění nemůžu,“ říkal sudí. „V okrese Nový Jičín dělám spoustu věcí pro fotbal, ve svém volném čase učím děcka a je to pro mě další těžká situace.“

Za odmávaným ofsajdem před Krautovým gólem si stojí. „Já jsem rozhodl, jak rozhodl. Byla to pro mě ofsajdová situace, mával jsem ofsajd. Z mého pozičního postavení to tak bylo.“

Kraut a Dresler se v minulosti potkali v Baníku Ostrava ještě jako hráči, ale v jednom týmu nebo kategorii spolu nehráli. A Dresler si zpětně nevybavuje, že by měli nějaké problémy poté, co se dal na rozhodcovskou kariéru. „Když hrál ligu, já jsem v ní ještě nebyl, to jsem na něho vzhlížel jako na borce,“ líčí Dresler. „Když jsme se potkali, podal jsem mu ruku a řekl, že mu fandím. V nižších soutěžích jsme se pak možná potkali, ale problém přímo s ním si nevybavuji. O to víc mě to mrzí. Nedokážu si to vysvětlit. Odpustil jsem mu, byl v afektu.“

Slova o křivdě vzal zpět i Kraut. „Žádná obrovská křivda mezi námi v minulosti nebyla. Třeba jsem si vybavil, že nás někdy v minulosti pískal, ale teď to bylo spíš zveličené zraněním,“ vysvětloval Kraut. „A hlavně bych chtěl zdůraznit, že jsem to nemyslel tak, že můžeme porazit Plzeň. Jasně nás přejela. Odmávaný ofsajd před gólem zásadní moment nebyl, Plzeň by nás stejně otočila.“