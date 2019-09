Útočník po vyřazení s Plzní zuřil kvůli sudímu: Největší zařezávač a krysa | iSport.cz

„Ofsajd? Ten pan rozhodčí (Dresler), co píská na lajně, je největší k...t a největší z..., co jsem kdy viděl. To tam vážně napište,“ cedil skrz zuby Kraut, když ho dva parťáci odváděli v bolestech o přestávce do kabin. „Mám s ním zkušenost už z minulosti, když jsem byl ve Vítkovicích. Je to největší zařezávač, co jsem kdy viděl. Já jsem teď podle mě skončil, ale tohle je největší krysa v českém fotbalu, co jsem zažil.“

Kraut hrával nejvyšší soutěž za Baník Ostrava (2008-10 a 2011-13), Ústí nad Labem (2010/11) a Příbram (2013-15). V první lize naskočil ke 114 zápasům, nastřílel v ní 11 branek. Z nepříjemného zranění i sebraného gólu proti Plzni byl hodně vytočený.

„Možná se pletu, třeba to byl ofsajd. Ale já s ním (Dreslerem) hrál kdysi fotbal, což je paradox. Největší křivák, co jsem zažil. Těšili jsme se na Plzeň, zážitek pro nás i pro lidi. Já jsem teď v afektu... Koleno se mi otočilo celé, po pravdě nevím, jak přesně to bylo. Byl tam souboj, já po něm špatně došlápl a celé koleno se mi otočilo.“

Plzeňští v Hlučíně splnili cíl, v domácím poháru postoupili mezi šestnáct nejlepších. Trenér Pavel Vrba ovšem s vystoupením svého týmu příliš spokojený být nemohl. Vlažné tempo, nepřesnosti, až moc velké mezery v obranné fázi.

„Splnili jsme povinnost, postoupili jsme dál,“ komentoval výsledek Vrba. „Mužstvo bylo trošku poskládané jinak, dali jsme zase prostor hráčům, kteří minutáž nemají tak velkou. Myslím si, že rozdíl měl být výrazně větší, to je pravda.“

Konkrétní výkony jednotlivců Vrba rozebírat nechtěl. Podívá se ještě na video, rozebere hru s týmem. Nicméně se dalo vytušit, že nadšený nebyl. „Se soupeřem, který hraje třetí nejvyšší soutěž a ještě se pohybuje ve spodní části tabulky, určitě čekáme, že by měl být rozdíl výrazně větší.“

Svým borcům nevytýkal ani tak bojovnost nebo nasazení. Spíš herní kvalitu. „Víte co, já spíš čekal větší fotbalovou kvalitu, tou bychom se měli prosazovat,“ přitakal Vrba. „Ne tím, že budeme s někým bojovat, dělat skluzy, rozbíjet si hlavy. Po fotbalové stránce měl být rozdíl výraznější.“