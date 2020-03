Sparta - Baník: Výhru jsme potřebovali, řekl Dočkal. Tým má potenciál | iSport.cz

Po jednozápasové pauze se vrátil zpátky do sestavy Sparty. Tentokrát úspěšně. Kapitán Letenských Bořek Dočkal dovedl Pražany k dominantní výhře 5:0 nad Baníkem a k postupu do semifinále MOL Cupu. „Musím tým pochválit. Předvést dobrý výkon a porazit silnou Ostravu takovým způsobem, navíc po sérii špatných zápasů, které jsme měli…,“ pokyvoval uznale sparťanský lídr.

První výhra po čtyřech soutěžních zápasech. Oddychl jste si?

„Samozřejmě. Jestli chceme splnit alespoň jeden cíl, který jsme si před jarem stanovili, tak bylo nezbytně nutné tento zápas vyhrát. Jsem rád, jakým stylem jsme to zvládli. Věřím, že nás dobrý výkon nakopne do dalších zápasů, které nás čekají.“

Pomůže i novému trenérovi Václavu Kotali, který na ni čekal dva zápasy?

„Vůbec nehraje roli, pod kým tu výhru tým uhrál. Potřeboval ji za každou cenu. Všichni na Spartě ji potřebovali. Sami sobě jsme si dokázali, že umíme hrát dobrý fotbal, vytvářet si šance a také je konečně proměňovat.“

Nepřekvapilo vás, jak snadno se vám proti Baníku dostávalo do nebezpečných situací?

„Nemyslím si, že by podali špatný výkon. Líbilo se mi, že po vyloučení stále chtěli hrát fotbal. Dobře nám ale fungovala organizace hry, nepouštěli jsme Baník do kombinace na naší polovině, natož do nějakých šancí. Nepamatuji se, že by měli nějakou nebezpečnou střelu. Sedělo nám, že přijel soupeř, který chtěl hrát. Byli jsme na něj dobře připraveni a do ničeho jsme je nepustili.“

Je tohle zápas, který týmu zvedne sebevědomí do nedělního derby na Slavii?

„Osobně to tak vnímám. Musím tým za reakci pochválit. Předvést takový výkon a porazit silný Baník takovým způsobem, navíc po sérii špatných zápasů, které jsme měli… Nyní bude důležité, abychom to dokázali zopakovat. Aby se nestalo, že za čtyři dny půjdeme s hlavami zase dole. Je vidět, že náš tým potenciál má, je schopný předvádět dobré výkony. Je důležité, abychom postupně nabírali sebevědomí, a k tomu nám pomůže, když budeme vyhrávat a zvládat zápasy stylem jako s Baníkem.“

Všiml jste si proti Baníku, že od posledního zápasu tým nastoupil se zcela jinou mentalitou?

„Těžko porovnávat, protože jsem proti Zlínu nehrál. Ale nyní byla na hřišti cítit síla, že si za tím jdeme a chceme vyhrát. Cítil jsem, že pro to uděláme maximum. Od začátku v naší hře byla agresivita, sbírali jsme odražené balony a tím pádem se i dostávali do hry. Od první chvíle jsem měl z naší hry dobrý pocit. Navíc jsme neměli v utkání žádný výpadek, že bychom třeba na patnáct minut vypadli, jako se nám to občas stávalo. Celý zápas jsme to měli pod kontrolou.“