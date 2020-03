Sparta - Baník: Kotala potěšil výkon obrany. Mluvil i o derby | iSport.cz

Poprvé se co by hlavní kouč sparťanského áčka mohl radovat z výhry. Svěřenci Václava Kotala smetli ve čtvrtfinále MOL Cupu ostravský Baník 5:0. Trenér Letenských byl spokojený zejména s tím, že se jeho týmu podařilo eliminovat přednosti slezského celku. „Kluci si nasadili laťku vysoko. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšný, musíte ale výkon umět zopakovat,“ hlásil po postupu do semifinále Kotal, který reagoval i na dotazy spojené s nedělním derby pražských „S“.

Je to pro vás velká úleva? Ani ne tak postup, ale hlavně předvedený výkon?

„Určitě to úleva je. Hlavně je to důležité pro hráče, že si uvědomili, že když budou pracovat s takovým nasazením, s jakým jsme do zápasu od začátku vstoupili, že by jim to mělo přinést úspěch. Rozdíl ve skóre byl velký, ale mě hlavně potěšilo, že jsme věděli, že nemůžeme nechat Baník hrát a to hráči celkem plnili. Když pak máte v zádech dobrý výsledek, tak to z vás spadne. Pak si věříte a důsledkem toho byly některé skvělé kombinace. Líbilo se mi, že jsme si dali deset patnáct přihrávek a vytvořili si z toho šanci.“

Byla to vaše první soutěžní výhra. Jak vás těší?

„Těší, ale nejdůležitější je zopakovat výkon. Výsledek je pak vždy o tom, jestli proměníte šance. Pro trenéry je důležité, abychom zopakovali předvedenou hru. Kluci si nasadili laťku vysoko. Pokud chcete být dlouhodobě úspěšný, musíte ale výkon umět zopakovat.“

Výhra zvedne hráčům sebevědomí. Neobáváte se, aby jim před derby nevlezla až příliš do hlavy? Budete muset třeba nyní hráče usměrňovat?

„Koho mám usměrňovat. (úsměv) Kluci jsou sami velmi šťastní, protože se konečně vyhrálo. Nebylo to jednoduché období, Sparta je pod neustálým tlakem. Jsem rád, že jsme vyhráli, navíc po dobrém výkonu. Kluci si musí uvědomit, že pokud budou pracovat s takovým nasazením, jako proti Baníku, tak to přinese úspěch. Nasazení nemusí vždy přinést výsledek, ale vnitřně musí být kluci přesvědčení, že pro to udělali maximum. To je i mé krédo.“

Poprvé jste měl k dispozici Ladislava Krejčího. Splnilo jeho nasazení vaše požadavky?

„Nebyla to zásluha jen jednoho hráče, ale z hlediska strategie bylo důležité, že se vrátil do sestavy. Chtěl bych ale pochválit i Štetinu, který v minulém utkání chyboval, ale kdo chybu neudělá... Kdybychom chybující hráče odstavili, neměli bychom s kým hrát. Jsem rád, že zápas zvládla celá obrana, navíc s nulou, první po dlouhé době.“

Dá se vzhledem k výkonu obrany očekávat, že bude stejná i proti Slavii?

„Možností moc nemáme. Semih Kaya hrál v modelovém utkání béčka, ale jinak pravonohých stoperů moc nemáme. Je to složité.“

Jak moc se změnilo vaše napadání s Baníkem oproti Zlínu?

„Věděli jsme, jak Baník uspěl v Budějovicích. Ty mu nechaly moc prostoru na zakládání útoku. Tomu jsme chtěli zabránit a celkem se nám to dařilo. Stíhali jsme vykrývat křižné přihrávky na Filla a Holzera. Z tohoto pohledu si oba naši krajní kluci mákli. V prvním půli jsem neustále křičel na Karlssona, aby měl správné postavení a stíhal to pokrýt. Eliminovali jsme přednosti Ostravy a z toho pramenilo i to, že jsme se my dostávali do hry.“

Vrátili se vám také Michal Trávník či Srdjan Plavšič. Jak moc je pro vás důležité, že se marodka zúžila?

„Vždy je důležité, když máte více hráčů. Konkurence v kádru je důležitá.“

David Moberg Karlsson zaznamenal gól a asistenci. Je na něm znát, že čím víc hraje, tím větší je jeho přínos pro tým?

„Myslím si, že by mohl dokázat ještě víc. Je trochu zbrklý v zakončení, jsem rád za jeho jedna plus jedna, předpoklady má ale vyšší. Měl by trochu zlepšit obranou práci. Ukazoval jsem mu například výkon Potočného proti Budějovicím, jak pracuje i ve vlastním pokutovém území. Musíte umět pracovat dopředu i dozadu, to je v dnešním fotbale strašně důležité, vzhledem k tomu jak se pressuje a spousta hráčů se vysouvá.“

Dávid Hancko dal gól, podruhé předvedl na stoperu celkem dominantní výkon. Je to z vašeho pohledu lídr obrany?

„Takto se na to nedívám. Výkon hráče hodnotím podle toho, jak se nabízel, jak byl aktivní, jaké měl postavení. S kluky jsme měli spoustu diskuzí právě ohledně postavení při bránění, to se mi v některých situacích vůbec nelíbilo. Pracujeme na tom, vždy najdeme chyby, ale nyní je důležité, že jsme vyhráli i směrem k fanouškům, kteří už si vítězství zasloužili.“

Bořek Dočkal nastoupil místo Guélora Kangy. Proč jste se tak rozhodl?

„Máme hodně utkání. Proti Zlínu hrál Kanga, teď jsme zvolili Dočkala. Defenzivního záložníka hrál za Baník Kaloč a věřil jsem, že se přes něj může Dočkal lépe prosadit. Splnilo to, co jsme chtěli. Uvidíme, jak se rozhodneme do derby.“

Jste v semifinále poháru. Soustředíte se hlavně na něj? Cesta do evropských pohárů je v tuto chvíli asi „nejjednodušší“ přes něj.

„Máte tam Plzeň, Liberec a Olomouc. Bude teď záležet na losu. Chceme všechny zápasy hrát na maximum. Máme dostatek hráčů, budou vytížení a záleží jenom na nich. Spoustě hráčů končí v létě smlouva, takže hrají i o její prodloužení. V zájmu hráčů by mělo být v každém utkání podat maximální výkon.“

V neděli vás čeká derby. S čím do něj půjdete?

„Do derby jdeme s pokorou, respektujeme sílu Slavie. Bude ale záležet na našem výkonu a jak kluci zvládnou taktiku, kterou připravíme. Zanalyzujeme si zápas Slavie, ale asi ne ten poslední, protože předpokládám, že proti nám bude hrát čtyři pět jiných hráčů.“

Půjdete po pohárové výhře nad Baníkem do derby klidnější?

„Před žádným zápasem nejsem klidný. Až podle toho, jak se vyvíjí.“

Jak může Sparta Slavii porazit?

„Nevím, samozřejmě jsem viděl Slavii na Slovácku, ale teď jsem řešil Baník. Navíc předpokládám, že Slavie postaví jinou sestavu. Připravíme se a uvidíme, jak to zvládneme. Je to mé první derby v roli trenéra, těším se na něj a výsledek proti Baníku byl dobrou pozvánkou. Ať se hraje fotbal, na který se dá dívat.“

