Kayamba terčem rasismu. Beauguel se po Spartě zlobil: Co se to s vámi děje? | iSport.cz

V posledních týdnech po událostech v USA, kdy po zásahu policie zemřel George Floyd, jsou rasistické projevy daleko více rozebíraným tématem.

V Olomouci o víkendu skupinka domácích příznivců hučela na plzeňského Jeana-Davida Beauguela. Ve středečním semifinále MOL Cupu si zase domácí kotel neodpustil hučení na hostujícího záložníka Joela Kayambu ve chvíli kdy se rozmýšlel, ke komu z autového vhazování vyšle míč.

„Znovu a znovu... Během zápasu... Ultras Sparty vydávali směrem k mému spoluhráči Kayambovi zvuky, jaké dělají opice. Nikdo na to nereagoval… I obličeje Kangy, Costy a Tetteha jsou černé, ne? Jsou hráči Sparty, ne? Co se to s vámi děje, pánové?,“ reagoval na zmíněnou událost plzeňský útočník Jean-David Beauguel na svém Twitteru.

Again and again today.... during the game ...Ultras of Sparta they did chants of monkey to my teammate Kayamba.... Nobody react about it....🤮 Kanga, Costa, Tetteh they are black no ?? They are players of Sparta no ?? What’s wrong with you guys !!!!???? — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) June 17, 2020

Francouze zklamala i reakce sudího Ondřeje Pechance. „Na konci zápasu jsem šel za rozhodčím, abych se ho zeptal, proč na to nereagoval. Odpověděl mi: ‚Promiň Bogy, nic jsem neslyšel.‘ Pffff, lhář! Byl jsem na lavičce, já a moji spoluhráči jsme slyšeli VŠECHNO! Vždyť za mnou pak přišel jeden člověk z VIP tribuny a řekl mi, že ho to mrzí,“ pokračoval 28letý forvard a dodal, že se cítí totálně smutně a znechuceně a že se necítí na to, aby tu zůstal.

End of the game I go to speak with the referee and ask him why he didn’t react about it.... he replied me “sorry Bogy I didn’t hear anything“ pffff liar ! I was on bench, me and my teammates we hard EVERYTHING !

Even one guy from the VIP tribune came and said sorry to me..... — Bogbog9 (@JDavid_Beauguel) June 17, 2020

Reakce Sparty? „Klub se dlouhodobě a prokazatelně distancuje od jakýchkoli projevů rasismu," zdůraznil ředitel komunikace a PR Ondřej Kasík. To dokládá i řada jejích projektů, mezi posledními například ten v podobě videa s Jakubem Štáfkem v hlavní roli, které vypustila před podzimním derby se Slavií. Či kampaň Ne rasismu z roku 2016, v níž vystupují Bořek Dočkal, Costa Nhamoinesu, Tomáš Koubek či Ondřej Mazuch.

Beauguel v návaznosti na hučení soupeřových příznivců na spoluhráče zároveň zveřejnil příspěvek, který srovnává situaci v anglické Premier League, kde všechny týmy mají na dresech nápis „Black Lives Matter“, (na životech černochů záleží) a přidal fotku z kotle Sparty, kde visela vlajka s nápisem „White Lives Matter“ (na životech bělochů záleží).