FC Rokycany baví Česko: zámečník v útoku, pro Ronalda smlouva s ovcí

Začalo to zveřejněním sestavy složené z profesí jednotlivých borců včetně stavbyvedoucího v bráně a rychlého rozvozu jídel na křídlech či informace o otevřeném tréninku na dvacet minut, který zůstal otevřený i pak – protože na něj nikdo nepřišel. Došlo však už i na Zlatana Ibrahimoviče nebo Cristiana Ronalda . „Neuvěřitelně se to rozjelo,“ usmívá se záložník Michal Černý, jinak vedoucí české reprezentace do 21 let.

Od té chvíle není nic jako dřív. Tedy alespoň v Rokycanech. Jakmile vešlo ve známost, že se místní utkají s libereckým Slovanem, řekli si, že mohou klub dostat do širšího povědomí. Podle Černého se přitom původně objevily dva nápady. „V šatně jsme se domluvili, že by bylo fajn založit instagramový účet, čistě informativní, pro lidi z Rokycan a okolí,“ ohlíží se. Paralelně se ovšem do díla pustil jeden z mládežnických trenérů, který založil oficiální twitterový účet. A ten okamžitě získal obrovskou popularitu.

Jméno dotyčného vtipálka, který krom jiného skvěle napodobuje či paroduje styl, jakým se prezentují špičkové kluby, přitom nechtějí v Rokycanech prozradit. Tedy prý by chtěli, ale… „Nemůžu ho jmenovat. Hrozně rád bych to udělal, určitě si to zaslouží, ale přeje si, aby ještě určitou dobu nebyl známý. Já sám jsem o něm věděl, ale půlka kabiny netušila, že mládež trénuje,“ říká Černý. „Skoro všichni jsme si taky účet na Twitteru udělali, abychom věděli, co se děje, a žijeme tím,“ dodává.

„Když k nám v MOL Cupu přijede ten ligový Slovan Liberec, tak holt zakládáme Twitter, ať to má nějakou kulturu,“ zněl první post a (ne)známý fotbalový humorista nasadil hned od začátku laťku pořádně vysoko. „Na 20 minut jsme dnes otevřeli trénink A-týmu pro média a veřejnost. Po uplynutí 20 minut jsme ho ponechali otevřený, protože nikdo nepřišel,“ informoval 30. srpna.

Následně odtajnil sestavu. „Máme oproti Liberci tu nespornou výhodu, že můžeme sledovat jeho zápasy, rozestavení hráčů na hřišti a tak dál. Aby to bylo úplně fér, tak také odkryjeme naše karty,“ uvedl velkoryse a zveřejnil obsazení jednotlivých pozic – ovšem profesemi hráčů. Což se mezi sledujícími okamžitě chytlo, takže se toho také s gustem chytli.

Stavbyvedoucí v bráně? Vystaví tam neprostupnou zeď – a má přístup k betonu. Stoper, to je vysoká škola, respektive s kolegou ze základky jistě vyškolí útočníky soupeře – jestli tedy nebudou hrát poněkud profesorsky. Plus druhý stoper programátor, který udrží systém hry, a na pravém beku šikovný zásobovač, to bude centrovaných balonů.

Na křídlech pochopitelně rychlý rozvoz potravin. Zámečník v útoku by se hodil i na opačné straně, ale když bránu nezamkne, tak ji bude odemykat… „Nebylo to nijak upravené, napasované na jednotlivé posty kvůli vtipu. Každý víkend takhle sestava samozřejmě nevypadá, máme víc hráčů, ale profese a pozice opravdu úplně přesně sedí,“ dosvědčuje Černý.

Následně se rozjely profily jednotlivých hráčů s fotkami z jejich pracovního prostředí a dalšími vtipnými komentáři, došlo i na videopředstavení šatny hostí se vzkazem v rodném jazyce nizozemského útočníka Slovanu Micka van Burena, pečlivě provedené fotomontáže a upravené tweety týkající se hvězdného Ibrahimoviče (má jedno zajímavé tetování…) nebo Ronalda – do Rokycan měl namířeno z Manchesteru United, ale v telefonickém rozhovoru, u něhož trochu vypadával signál (a možná se něco ztratilo v překladu), požadoval smlouvu s ovcí. Jenže tu na západě Čech nesehnali. Propuštěný kouč Chelsea Thomas Tuchel se pak vnucoval opravdu marně, Rokycany přece trenéra mají!

Na západě Čech samozřejmě rovněž připravili „srovnávačku“ s Libercem (do Brna je to stejně daleko) a jeho hráče požádali, aby si po utkání nechtěli vyměňovat dresy. „Máme jen jednu sadu a příští víkend bychom museli hrát do půl těla. Podpisům se ale naši borci samozřejmě bránit nebudou,“ ujistili. „Je to perla za perlou, měli jsme i video s útočníkem Romanem Bednářem, ale vrcholem, zlatým hřebem asi zůstává ta sestava,“ rekapituluje Černý.

Tweety made in Rokycany už přivábily skoro šest tisíc followerů a vyvolaly nadšené ohlasy nejen mezi fanoušky, ale i osobnostmi typu herce Ladislava Hampla alias Jarmila ze seriálu Okresní přebor, zaťatého příznivce Slovanu. Zapojil se ale třeba i biatlonista Michal Krčmář , který se nedávno opřel zrovna do Van Burena kvůli plánu jít kolektivně oslavit jeho hattrick pivem. „Mohli by nám šoupnout sud do kabiny. Ale tak nějak, aby to neviděl Michal Krčmář…“ stálo na rokycanském účtu v narážce na pivovar, kde dělá zásobovače obránce Tomáš Zajíček. „Já mám oči všude,“ ozval se ovšem biatlonový reprezentant.

Zatímco na poslední utkání s Tochovicemi (4:1) dorazilo 220 diváků, na „zápas roku“, jak v Rokycanech středeční duel s Libercem (16.30) nazývají i na speciálních vstupenkách s fotkami hráčů, se očekává narváno. Původně se mělo hrát od 17.00, a tak fanoušci obdrželi výzvu, aby pomohli přisvítit mobily, nicméně došlo k posunu. Nejdražší vstupenky se ve srovnání s „lupeny“ na Tochovice vyšplhaly na trojnásobek, tedy 150 korun („Myslíme si, že Liberec bude aspoň třikrát lepší.“).

„Rockycany“, jak zní jeden z nejčerstvějších vtípků a zároveň tweet s nebezpečným číslem 88, jdou zkrátka s dobou. A nějaký ten půllitr si večer 14. září místní borci zaslouží, ať to dopadne jakkoli. Krčmář tentokrát určitě oči přimhouří…

„Stěna slávy“ na chodbě u WC Utkání Rokycan s Libercem nabízí i několik možností, jak si na něj uchovat pozoruhodnou hmotnou vzpomínku či suvenýr. Zájemci, kteří nevyrazí na stadion, si mohou na platformě Donio pořídit třeba „gaučenku“ – tedy virtuální vstupenku za 50 a více korun. Od 200 korun vyjde vyvedení jména na „stěně slávy“ mezi masérnou a WC. A k mání je i „drn nepozorného trávníkáře“: kus spáleného pažitu 10x10 centimetrů. „Ve tvém anglickém trávníku se určitě bude vyjímat,“ lákají Rokycanští. Částky poputují na dobrou věc: ve prospěch klubové mládeže.

Po hodině jsme si říkali: To je blázinec!

S nadsázkou, které je v tomhle případě víc než dost, to bude vlastně takový fotbalový střet zájmů. Vždyť záložník FC Rokycany Michal Černý je vedoucím reprezentace do 21 let – a v kádru soupeře, tedy Slovanu Liberec, figuruje několik tváří ze zmíněného výběru: Michal Fukala, Lukáš Červ nebo Matěj Valenta.

Jaké to pro vás je, nastoupit proti „svým“ hráčům z jednadvacítky?

„Je to pro mě takové rozporuplné. Hrozně rád bych ty kluky co nejvíc potrápil, ale čtyři pět dní poté začíná reprezentační sraz, takže je třeba taky dohlédnout na to, aby nedošlo k nějakému nešťastnému zranění a podobně. Nechci říct, že se to ve mně pere, ale hlavou se mi to honí.“

Už jste se mezi sebou hecovali?

„Hned po losu nějaké zprávy proběhly. V Liberci je několik hráčů ze současné jednadvacítky i z minulého cyklu, všichni se na zápas moc těšíme.“

Překvapilo vás, kolik ohlasů vyvolal váš twitterový účet?

„Určitě jsme to nečekali, byli jsme v šoku hned první den, za hodinu přibylo pět set lajků. Už z toho jsme byli hotoví a říkali si: To je blázinec! Vůbec jsme si na začátku nedokázali představit, jak to vypadá dnes.“

Potěšil vás svým lajkem nebo komentářem někdo obzvlášť?

„Radost nám dělá každý ohlas, ať už je od kohokoli. Samozřejmě nás těší od osobností, jako jsou sportovci, herci nebo politici, od vlivných lidí, protože pomůžou v propagaci klubu. Asi úplně první byl Láďa Hampl, tak budu jmenovat jeho.“

Ani se nechce věřit tomu, že všechno zařizuje jeden člověk, mládežnický trenér…

„Původně to bylo čistě na něm, teď už létají i nápady z kabiny, občas něco sami natočíme a pošleme mu to. Trošku ho zásobujeme materiály a je na něm, jestli je použije.“

Nebude škoda, až to zápasem s Libercem skončí? Nebo budete pokračovat?

„Tak daleko vůbec nekoukáme, teď to máme nastavené na pohárový zápas. Je možné, že bublina splaskne, i to, že pojedeme dál.“

Vtipy a legrácky vycházejí z toho, že přijímáte roli outsidera. Je to opravdu tak?

„Rád bych vám řekl, že naším cílem je postup do dalšího kola, ale buďme realisti. Přiznejme si, do jaké míry je to pravděpodobné. Jsme si vědomi toho, že je to zápas absolutního obra s totálním trpaslíkem. Rozhodně nejdeme do utkání s tím, hlavně ať nedostaneme deset. Do každého zápasu chcete jít s tím, že vyhrajete, ale musíme vědět, proti čemu stojíme. Zvlášť po tom, co se Liberci stalo v minulém ročníku poháru, kdy vypadl se Zbuzany, asi nemůžeme počítat s nějakým podceněním.“

Je znát, že zápasem nežijete jenom vy, ale i celé Rokycany?

„Určitě, co se bavíme v kabině, každý má minimálně třicet požadavků na lístky. Bohužel asi nebudeme moct vyhovět všem. To, co se rozjelo, pomohlo tomu, že se na lokální úrovni zvedl zájem o fotbal. To je taky naším hlavním cílem.“

Kolik může dorazit diváků? Bude vyprodáno?

„V minulosti jsme hráli přípravu s Viktorkou Plzeň. Měla po titulu, my ještě měli rozjetou sezonu a oni si na začátek přípravy zvolili trochu slabšího soupeře z regionu, aby nezačali úplně zhurta. Nasázeli nám osm gólů a zase jeli… Tehdy přišlo, tuším, dva a půl tisíce lidí. To bylo v době, kdy jsme twitterový účet neměli. Je možné, že teď dorazí i víc, na druhé straně se hraje uprostřed týdne, od 16.30, lidi chodí do práce… Každý nemusí mít příležitost přijít. Budeme rádi za jakoukoli návštěvu, ale kdyby byla ke dvěma tisícům i výš, budeme strašně rádi. Kdyby přišli všichni sledující z Twitteru, což je dneska víc než pět tisíc, tak už bychom za sebou nechali i některé celky z ligy. To je taky neuvěřitelný… Bylo by to super. Ale asi už by se k nám tolik lidí nevešlo. Máme tribunu jen na jedné straně, pak můžou stát podél klandru. A ještě je tu samozřejmě počasí. Kdyby pršelo, tak bychom si s tím neporadili. Zatahovací střechu nemáme…“