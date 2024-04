Tohle mohl být zápas pro Ševčíka. Kuchta za Spartu ožil, zaujal Afričan

Video se připravuje ... Kdo čekal sparťanský uragán v Opavě, nedočkal se. Fotbalisté Sparty nicméně splnili povinnost a po gólech Jana Kuchty a Victora Olatunjiho postoupili potřetí v řadě do finále MOL Cupu po výhře 2:0. Výkonem však Pražané úplně nenadchli. Trenér Brian Priske některými tahy v sestavě určitě překvapil, což ale v konečném součtu nevadilo. Opava opustila národní pohár při skandování domácích fanoušků.

Ševčík? Jen pár minut... Zeptat se stovky zainteresovaných lidí, kteří sledují podrobně český fotbal, asi by drtivá většina odpověděla, že Michal Ševčík v dresu Sparty dostane šanci v Opavě. Nikoli však 12. dubna jako hráč rudé rezervy, ale o 9 dní dříve v základu A-týmu semifinálového duelu MOL Cupu. Nestalo se. Ve středu pole Priske od začátku upřednostnil Sadílka se Solbakkenem a před nimi Tuciho. Přitom zápas proti SFC, kde outsider hluboko bránil, by Ševčíkovi mohl sedět. Jasně, Sparta má široký kádr, ale kdy jindy měl dostat šanci dříve obletovaný talent? Hrál od 82. minuty. A to je málo na to, aby ukázal svůj potenciál. Michal Ševčík zůstal jen na střídačce • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kdy bude Omalemu Opava malá? Nigerijců je už teď v nejvyšší soutěži požehnaně a o slovo se hlásí další z nich. Střední záložník Opavy Solomon Omale proti Spartě jen potvrdil svůj potenciál. Vždyť se o něj už v minulosti zajímala například Senica před finančním pádem, na testech byl v Mladé Boleslavi a Olomouci. Už je mu 23 let a ve druhé lize kroutí čtvrtý rok. Před Opavou působil v Prostějově. Nízké těžiště, nezmatkuje, umí rozehrát, dobře vyplňuje prostor. Hlavně v první půli v modrožlutém spolu s Adamem Ondráčkem vyčnívali. Nejeden ligový tým by jistě hráče s podobným popisem bral. Solomon Omale • Foto SFC Opava

Zálohu vysvobodila až hra křídel Zatímco Omale na straně Slezanů zaujal, sparťanští záložníci zůstali za očekáváním. V první půli se Sparta snažila často procházet středem pole. Co se nedařilo Sadílkovi se Solbakkenem, chtěl protrhnout Birmančevič, který se stahoval z křídla, ale nešlo to. Tuci, který se potuloval taky pod Kuchtou, zase působil bezradně. Pomohla až hra do křídel. První gól Sparty po centru zleva na Kuchtu, druhý gól spíše souhra okolností a urputnost Olatunjiho. V záložní řadě jinak Pražané nepřesvědčili. Hlavně pro Solbakkena doba hájení končí a zlepšené výkony se nedostavují. Od Markuse Solbakkena se čeká víc • Foto ČTK

Kuchta s gólem i chutí do hry Určitě by si Jan Kuchta představoval, že bude skórovat častěji. Na jaře zažíval zejména na české scéně období sucha. Nedávno proti Hradci Králové začalo gólově mrholit. Priske zřejmě postavil svého rabiáta s číslem 9 do hry, aby se rozpoutala jeho gólová bouřka. Však se mu snažil taky Birmančevič servírovat míče, co to šlo. Účel byl splněn. Kuchta dal vítězný gól hlavou. Nebýt Sadílkova faulu v zárodku akce z 21. minuty, mohl se liberecký rodák radovat dvakrát, ale video správně zasáhlo. Jako jeden z mála sparťanů vypadal vtažen do hry. Po jeho vystřídání se prosadil i náhradník Olatunji. Jan Kuchta • Foto ČTK