Martin Vitík řekl, že to nebyl výkon hodný Sparty. Souhlasíte?

„Ano. Finále prostě nemůžete odehrát jako my první poločas. My jsme se prostě složili, bylo to strašidelné. Můžeme se tady bavit o tom, jaké byly příčiny, můžeme si rozebrat šance, které jsme měli, ale hlavně nás to dovedlo do situace, že jsme museli ve druhém poločase jen dotahovat.“

V čem to bylo složité?

„Nutilo nás to, abychom dělali věci, které nám nejsou vlastní, normálně je neděláme, abychom alespoň dosáhli na rychlý gól a ještě jsme s tím mohli něco udělat. Ale ten první poločas byl šílený…“

Bylo to i sestavou? Složil jste v uvozovkách českou.

„Byl jsem přesvědčený, že to bude nejsilnější základní sestava, nejsou v tom žádné národnostní důvody.“

Proč jste zvolil brankáře Jakuba Surovčíka?

„Není to tak, že vyberete jedenáct hráčů pro základní sestavu, ale všechny pozice před každým utkáním diskutujeme. Týkalo se to i finále. Já jsem udělal rozhodnutí, že bude chytat.“

Můžete zhodnotit jeho výkon?

„Nemůžu říct, že by nám jakýkoliv jeden hráč prohrál finále.“

Prohráli jste počtvrté za sebou. Máte ještě sílu pokračovat?

„Tak situace nestojí, není o mě, že bych nepracoval - to je moje úloha a odpovědnost. Já do toho jdu all in, jsem ten první, kdo chce bojovat, pro tenhle úžasný klub. Ale jestli otázka směřuje k tomu, zda budu zítra ve své pozici, jsem špatná osoba, která by na to měla odpovídat. Co se týče budoucnosti, musíte se zeptat na jiném telefonním čísle.“

Na konci zápasu dal jeden z členů vašeho realizačního tým facku hráči soupeře. Můžete okomentovat, co se přihodilo?

„Nemám o tom úplně dobrý přehled, ale pokud byl hráč udeřený někým od nás, je to něco, jak se rozhodně nechceme prezentovat.“

Co musíte udělat s týmem do nedělního duelu na Baníku?

„Hlavní krok je jasný, výhra. Teď máme před sebou dlouhou cestu, musíme se soustředit, abychom dobyli energii. Zároveň tam samozřejmě budou nějaká poranění, musíme si udělat přehled, jaké je to po zdravotní stránce. Poranění bude nejenom fyzické, ale i psychické, prostě se musíme připravit, abychom v neděli vyhráli.“