Jablonec - Karviná 1:3. Singhateh dostal červenou, Slezané poprvé ovládli MOL Cup
Fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3:1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Severočeši ve finále v Hradci Králové vedli po gólu Lamina Jawa z penalty, na přelomu poločasů ale otočili skóre Ousmane Condé a Kahuan Vinícius, který v úvodu nastavení zpečetil výsledek. Jablonec od 57. minuty hrál v oslabení kvůli vyloučení střídajícího Ebrimy Singhateho.
Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi Konferenční ligy. Není však jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí v korupční kauze. UEFA by je do soutěže nemusela pustit. V takovém případě by účast ve 4. předkole Evropské ligy přešla do ligy na třetí Plzeň.
Jablonec by se pak navzdory finálové porážce coby pátý tým nejvyšší soutěže dostal do předkola Konferenční ligy a výhodnější nasazení v Evropě by vedle Viktorie měl i čtvrtý Hradec Králové.
Jednačtyřicetiletý obránce Karviné Fleišman vyhrál pohár potřetí a opět proti Jablonci. Povedlo se mu to se třemi různými týmy. Dvě finále včetně toho dnešního ale strávil na lavičce. Jablonec hrál v samostatné historii finále podeváté a poprvé od sezony 2017/18, na triumfy z let 1998 a 2013 však nenavázal. Slezané se v rozhodujícím souboji představili poprvé.
Po sedmi letech se finále uskutečnilo na neutrálním hřišti. Do Malšovické arény zavítalo 7352 diváků, kteří vytvořili slušnou atmosféru.
Karviná začala aktivně, Prebsl se dostal do vápna, jenže Vinícius zakončil mimo. Poté tlak Slezanů opadl. Ve 14. minutě kapitán Jablonce Tekijaški napálil z otočky Skybovu ruku. Do hry vstoupil videorozhodčí a hlavní sudí Radina po přezkoumání situace na obrazovce nařídil penaltu. Tu proměnil Jawo, přestože mu brankář Neuman vystihl směr zakončení.
Poté se hrál dlouho nepříliš záživný fotbal. V závěru úvodního dějství Karviná zničehonic udeřila. Kačor našel za obranou Ayaosiho, jehož ránu Hanuš vyrazil pouze k nikým nehlídanému Condému, jenž měl snadnou práci. Za Karvinou se dočkal druhé soutěžní trefy.
Dvě a čtvrt minuty po začátku druhé půle dokonali svěřenci trenéra Jarolíma obrat. Kačor nahrál před branku a Vinícius prudkou ranou pod břevno nedal Hanušovi šanci. Brazilský útočník se prosadil ve druhém z posledních tří soutěžních duelů.
Jablonec přidal na tempu, jeho snahy o vyrovnání ale v 57. minutě výrazně zbrzdil Singhateh. Gambijský útočník se ohnal po Boháčovi, jehož kopl do rozkroku, a rozhodčí Radina bývalého hráče Karviné okamžitě vyloučil.
Přestože měl Jablonec na hřišti o jednoho hráče míň, Karvinou opticky přehrával a v 83. minutě Jawo hlavou těsně minul. V úvodní minutě nastavení přidal pojistku po brejku Vinícius. Snížit ještě mohl střídající Chramosta, jenže zblízka na Neumana nevyzrál.
Slezané výhrou nadělili dárek kouči Jarolímovi, bývalý hráč Jablonce oslaví ve čtvrtek 42. narozeniny.