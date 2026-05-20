Jablonec - Karviná 1:3. Singhateh zkratoval, Slezané vyhráli MOL Cup. Dočkají se Evropy?
Nemají jistotu, že se ukážou na mezinárodní scéně, ale to pro ně není v tuhle chvíli hlavní. Fotbalisté Karviné se opájejí triumfem v Mol Cupu, ve finále v Hradci Králové otočili výsledek proti favoritovi z Jablonce. Byli lepší, což dokumentuje i skóre 3:1. Slezané nyní budou čekat, zda je Evropská federace pustí do kontinentálních soutěží, jejich klub je totiž zapleten do probíhající korupční kauzy.
Souboj rychlosti a zkušeností vyhrála dravost. Důkaz? Jasný přišel ve chvíli, kdy čtvrtý rozhodčí ukázal na tabuli, že se druhý poločas bude nastavovat minimálně o sedm minut.
Střídající Aboubacar Traoré sebral míč prodloužený spoluhráčem Lucky Ezehem a doslova se prohnal kolem soka Nelsona Okekeho. Před gólmanem Janem Hanušem nezpanikařil, balon poslal vedle sebe. Kahuan Vinicius přidal druhou branku v duelu a celá karvinská lavička se rozběhla slavit pod necelé dvě tisícovky svých příznivců.
Zajímavý pohled nabídl kouč Marek Jarolím. Nejprve se zdráhal, asi nechtěl vypadnout ze soustředění, ale pak i on vysprintoval s rukama nahoře vstříc radosti. Nebylo divu. Karviná je vítěz poháru, poprvé v historii má velkou trofej.
Zaslouženě!
„Pořád si myslím, že se probudím ze snu a všechno skončí. Nevím, jak se vyjádřit. Před čtyřmi měsíci jsem měl jít do druhé ligy, proto to zní neskutečně. Kdyby mi tohle někdo řekl, koukal bych na něj blbě. Život píše krásné příběhy, a to je jeden z nich,“ rozplýval se záložník Pavel Kačor, jeden z nejžádanějších borců ligy.
„Jsem strašně šťastný za tým, za město. Vidím velký chlapy plakat, to jsou krásné emoce. Jsem pyšný na kluky. Jsou to obvyklé řeči, ale podařilo se nám to,“ přidal se Jarolím. „Prohráli jsme, bolí to,“ netajil jeho protějšek Luboš Kozel.
Ve finále na poutavém stadionu v Hradci Králové před perfektní kulisou, kterou stvořily oba fanouškovské tábory, byli Slezané lepší celý zápas. Hráči, jak slíbili, zapomněli, že se jich kvůli korupční aféře týkající se jejich klubu jako důsledek chování šéfa Jana Wolfa nemusejí týkat evropské poháry, konkrétně postup do předkola Evropské ligy a v případě neúspěchu v něm skupinová fáze Konferenční ligy.
„Nejtěžší byl první týden poté, co se to provalilo. Naštěstí byla reprezentační pauza, takže jsme měli možnost to vydýchat. Po zápase se Spartou to opadalo, v kabině jsme to přestali vnímat. Co my s tím uděláme,“ rozhodil rukama klíčový záložník Denny Samko.
On i jeho spoluhráči pak ve finále vládli, většinově bavili, kupříkladu hrot Vinicius, lišák Samko (místní fanoušci už ho čekají v hradeckém dresu), rychlík Ousmane Condé, kaskadér v obraně - tentokrát pečlivý - Sahmkou Camara či brankář Vladimír Neuman, který se v sezoně vypracoval mezi ligovou špičku, přestože začínal jako dvojka.
O jejich triumfu se rozhodlo v minutách kolem poločasové přestávky. Pozdější vítězové prohrávali po penaltě, kterou proměnil Lamin Jawo, jenže zvedli se. Chvilku před půli vyrovnal Condé, po přestávce se prosadil Vinicius. V obou případech šlo o perfektní akce, při nichž vynikla zásadní karvinská přednost, tedy rychlost.
„Mají pomalejší stopery. Ayaosi, Condé i já jsme mrštnější, což je pro ně nejhorší varianta. Osmkrát z deseti se přes ně kluci dostanou,“ vychvaloval Samko.
Navíc se Jablonci nepodařilo střídání. Ebrima Singhateh, ještě na podzim opora Karviné, měl pomoci zvrátit výsledek, jenže zkratoval. Nakopl kousavého Sebastiana Boháče a byl vyloučen. Podobný „kousek“ ostatně předvedl už na podzim v karvinském dresu, kdy dostal červenou kartu v utkání se Zlínem. Nepoučil se.
„Nevím, co mu řeknu, teď už je to zbytečné. Kladli jsme si na srdce, že základem úspěchu je disciplína. Tohle si nemůže dovolit, i když byly strkanice,“ kritizoval Kozel.
Severočeši se poté dostali do lehkého tlaku, ale nijak výrazného. Šance měl až po třetí brance, opět se trefil Vinicius. To už byl na place střídající Jan Fiala, jenž trofej obhájil, vloni vyhrál s Olomoucí. Jeho tehdejší spoluhráč Filip Zorvan na ni podruhé nedosáhl. „Povedlo se nám otočit výsledek a to je pečeť, že to chutná ještě lépe,“ upozornil Jarolím.
Karviná je čtrnáctým vítězem Mol Cupu. Představí se také v Evropě? „Nevíme, co bude dál. Samozřejmě, že to člověk čte, ale my jsme se soustředili na to získat trofej. Těžko odpovídat. Počkáme, jak to dopadne,“ řekl Jarolím, šéf vítězů.