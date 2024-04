Překvapení v „pralese“: pálil Trpišovský! Bez míče slabší, smál se

Trpišovský slíbil trenérovi Vladimíru Vymětalíkovi, že za „Galaktikos,“ jak si béčko Nelahozevse říká, alespoň jednou nastoupí. „Trenérovi, který se tady o to skvěle stará a navíc trénuje děti, jsem slíbil, že udělám jeden start. Teď se to sešlo a vyšlo to na první kolo. Jsem rád, že jsem to klukům nezkazil, mají samá vítězství,“ vrátil se kouč Slavie k nedělnímu vystoupení na hřišti.

Nelahozeves rozdrtila poslední Sokol Dolany B ve velkém stylu, konečný výsledek dopadl 15:0. Domácí potvrdili roli lídra tabulky, svou skupinu IV. třídy v okrese Mělník vedou bez ztráty bodu se skóre 87:7. Trpišovský se v zápase dokonce zapsal mezi střelce.

„Naskočil jsem do druhého poločasu za rozhodnutého stavu. Kluci hráli skvěle, rozdával jsem jim to do běhu. Spíš šlo o jednorázovou akci, abych si za ně připsal start,“ přiblížil Trpišovský.

Jak jeho výkon zhodnotil kouč Vymětalík? „S míčem to podle něj bylo nadstandardní a velice dobré, bez míče slabší. Na to jsem ho upozorňoval předem,“ usmíval se kouč Slavie. „Rozdával jsem přihrávky a ostatní běhali, to se povedlo. Navíc jsem dal krásný gól. Podařilo se mi doplnit box, spoluhráči to hezky vykombinovali, dostal jsem ideální přihrávku do kapsy mezi obránce a brankáře a krásně to uklidil. Skvělá spolupráce celého týmu, ve správný čas jsem byl na správném místě,“ popsal svou trefu.

Trpišovský fotbal hrál od mládí aktivně, ale kvůli zdravotním problémům musel sen o profesionální kariéře brzy opustit. Naplno se vrhl na trénování a vyšvihl se do pozice aktuálně nejlepšího kouče v Česku. Aktivního hraní se úplně nevzdal. Dlouho patřil na soupisku FK Kralupy, ale zde vzhledem k vysokému pracovnímu vytížení stihl v letech 2018 - 2024 jediný start. Teď odehrál po dlouhé době další zápas, ale jak sám říkal, šlo spíš o výjimečnou akci.