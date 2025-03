Ostuda jako Brno! Švancara urážel soupeře: Táhněte zpátky na Ukrajinu, čur*ci

Morální přešlap bývalého prvoligového útočníka je uveden i v oficiálním zápise. Čeká ho disciplinární řízení. „Táhněte zpátky na Ukrajinu, čuráci,“ stojí ve zprávě rozhodčího. Tato slova měl Švancara vykřikovat při odchodu hráčů do kabiny po první půli.

„Je to jenom zlomek toho, co tam říkal,“ popsal pro iSport Robert Hájek, jenž byl na duelu okresního přeboru Brno-venkov v roli diváka. „Mám na to další tři čtyři svědky. Navíc bylo kolem asi třicet dětí,“ nechápal chování známého fotbalisty-baviče. Podobným projevem je prý na Brněnsku vyhlášený. „Od toho pána, který nám v televizi žoviálně vykládá o fotbale, je to nedůstojné,“ usoudil Hájek.

Hosté měli v základu dva Ukrajince, dalšího na lavičce. Kvůli nedostatku vlastních hráčů angažovali více utečenců z války s Ruskem. „Jsou to všechno mladí kluci, kteří už se domů vracet nehodlají. Pracují tady, začlenili se a fotbal fakt umí hrát,“ informoval Milan Svoboda, statutární zástupce klubu.

Od rozhodčího nepřišel žádný trest

Posily z ciziny jsou údajně terčem nadávek takřka v každém duelu. Švancara se do nich podle jeho slov slovně obouval i v průběhu hry. „Řval na ně, že můžou být rádi, že tady jsou a jak můžou brát za fotbal peníze. Bylo to hodně natvrdo, ale v jeho případě nic neobvyklého,“ líčil Hájek. „To říká někdo, kdo je bral za fotbal celý život,“ nechápal reakce útočníka, který za Říčany nastupuje vzhledem k časovému vytížení sporadicky.

Konflikt měl prý i s asistentem sudího, asi šestnáctiletým chlapcem. „Úplně ho zpražil, ten kluk se bál.“

Víkendový zápas dohrál Švancara bez jakéhokoliv trestu od rozhodčího. Až po zásahu vedení týmu Cézavy se výňatek z jeho trapných výroků dostal do zápisu. Hostům po této zkušenosti došla trpělivost. „Odteď budeme každé utkání nahrávat,“ ujistil činovník klubu.

Útočníkovi hrozí za hrubé urážky peněžitý trest, případně zákaz startu. To by jistě „přežil“, neboť v této sezoně dosud naskočil za zachraňující se Říčany pouze třikrát. Na jaře hrál vůbec poprvé. „Když se soustředí vyloženě na fotbal, což se moc často neděje, je pořád nebezpečný hráč,“ sdělil Hájek.

Redakce iSportu oslovila Petra Švancaru, ale ten se odmítl k celé záležitosti vyjádřit.