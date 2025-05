Béčko Plzně ztratilo v boji o postup. Kopicovy šance, Kabongo potřebuje čas

Nedělní dopoledne přineslo zajímavý souboj v rámci třetiligové ČFL. Plzeňské béčko se na domácím hřišti v Luční ulici střetlo s rezervou Dukly. Západočeský soubor po remíze 1:1 ztratil dva body v souboji o čelo soutěže, které znamená baráž o postup do druhé ligy. Tým Josefa Parláska měl drtivou většinu zápasu převahu, na trávníku se objevili také zajímaví hráči z áčka. Útočník Christophe Kabongo (21) nastoupil poprvé po zranění od začátku a odehrál první poločas.

Plzeňské vedení neskrývá, že by si do dalšího ročníku přálo s béčkem postup o patro výš, tedy do druhé Chance Národní Ligy. K tomu musí ovládnout svou skupinu ČFL a následně uspět v baráži s vítězem skupiny B, kde zatím suverénně vede Ústí nad Labem.

Rezerva Viktorie si cestu za postupem zkomplikovala v neděli dopoledne. Proti Dukle nasadil trenér Josef Parlásek od začátku tři hráče z áčka, které v sobotu prohrálo přestřelku na Slavii 3:4. Nastoupili zkušený Jan Kopic, střední záložník Alexandr Sojka a na hrotu Christophe Kabongo, který šel do druhého zápasu po dlouhém zranění kolene poprvé od první minuty. V sestavě Dukly figuroval od začátku Štěpán Šebrle, který byl aktivní zejména v prvním poločase.

Přítomní diváci byli na jednom z tréninkových hřišť v areálu v Luční ulici na návrat talentovaného forvarda hodně zvědaví. Kabongo měl zajímavé momenty, ale kondiční i zápasové manko je na hráči znát. Trenéři jej často vybízeli, aby se víc tlačil do vápna, případně aby aktivněji presoval gólmana Dukly. Po poločase jeho part na hřišti skončil, je vidět, že ještě potřebuje čas, aby se vrátil do bývalé formy.

Hru oživil James Bello

Plzeň jako favorit béčko Dukly většinu zápasu tlačila, stoprocentní šance si vytvářela zejména ve druhém poločase. Kopic se dostal ke dvěma zajímavým zakončením, při druhém výborně zasáhl gólman Dukly. Pražský soupeř si naopak počkal na ojedinělý brejk a opařil domácí – urostlý útočník Jakub Hodek (23) poslal Duklu v 56. minutě do vedení.

Západočeši v souboji o čelo soutěže, kde se přetahují s Domažlicemi, museli herně povedený zápas dotahovat. Mužstvo ve druhé půli hodně oživil střídající James Bello (20), který se dostal do několika zajímavých úniků, rychlostí a schopností jeden na jednoho na soupeře platil. Naopak jeho zaváhání, kdy šla Dukla sama na bránu, výborným zákrokem vyřešil Jiří Vlček (21). Solidní zápas odehrál i na levém kraji hřiště levonohý Martin Doubek (20).

V mezihře byl hodně znát člen áčka Alexandr Sojka (22), z jeho levačky přišel důležitý centr před plzeňským vyrovnáním – v 85. minutě se prosadil hlavou po standardce kapitán Dominik Fišer. Konečná remíza 1:1 ale domácí příliš nepotěšila – ztráta dvou bodů znamená, že Plzeň klesla v tabulce na druhé místo o bod za Domažlice.

Do konce soutěže zbývá šest kol, zápasy budou hodně zajímavé. Je dost možné, že Plzeň si i ve zbytku programu pomůže hráči z prvního týmu, kteří pod Miroslavem Koubkem nemají takové vytížení. Nedělní zápas s Duklou u hřiště bedlivě sledovali plzeňský asistent Marek Bakoš, videoanalytik Zdeněk Bečka, v Plzni byl i končící trenér jednadvacítky Jan Suchopárek.

Tabulka ČFL skupina A: