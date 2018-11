Vlastní gól? NE! Vaclík zaujal otočkou a skokem, Sevilla přesto prohrála

„Bude důležité uhrát postup už v Lutychu, mít klid a nehonit to až v posledním zápase s Krasnodarem,“ říkal Vaclík v nedávném rozhovoru pro deník Sport s výhledem k nabitému programu, který Sevillu čeká ve španělské lize. Zůstalo však jen u přání.

Lídr La Ligy sice měl jasnou převahu v držení míče (procentuelně 67:33), za celých devadesát minut ale ani jednou nedokázal vystřelit mezi tři tyče. A protože Vaclík ve dvaašedesáté minutě neměl nárok, když se před ním po hezké kombinaci domácích zjevil zcela osamocený Djenepo, Sevilla prohrála 0:1. Případný závěrečný tlak hostů navíc otupilo i vyloučení střídajícího Sarabii, který po dvou žlutých kartách vydržel na hřišti jen čtvrt hodiny.

„První poločas jsme měli pod kontrolou, ale všechny zápasy venku jsou náročné, obzvlášť v Evropě. Soupeř nás pak důsledně obsazoval jeden na jednoho a nedovolil nám hrát hru, kterou jsme chtěli,“ posteskl si kouč Sevilly Pablo Machín.

Na Vaclíka celkem mířily tři střely, z jedné inkasoval. Složitou situaci řešil i v nastaveném čase, kdy se vůbec nedohodl s dánským stoperem Simonem Kjaerem. Český brankář se vydal pro míč daleko před pokutové území, vracející se obránce jej však odehrál dřív. Neobratnou hlavičkou Vaclíka přehodil a poslal balon směrem do opuštěné brány.

Standard Liege vs Sevilla tonight, into added time, incredible stuff pic.twitter.com/C2VozWqTIV — Christopher Lash (@rightbankwarsaw) 29. listopadu 2018

Devětadvacetiletý gólman se okamžitě otočil a sprintoval zpět, aby míč ještě dokázal zachytit. Na první pohled se zdálo, že je to nemožné, Vaclík se ale hbitým skokem vrhl k levé tyči a vrátil balon do hry.

Bláznivý moment tím vyřešil jen dočasně, k volnému míči se totiž okamžitě dostali hráči Lutychu. Bastien přihrál do výhodnější pozice Sa Orlandovi, který se Vaclíka zbavil elegantním „hokejovým“ blafákem. Než ale stihl zakončit do odkryté brány, k balonu se přiřítil střelec jediného gólu Djenepo a prudce jej poslal do břevna. Od něj se odrazil na brankovou čáru, pak ho sebral Vaclík.

Bizarní situace gólem neskončila, český reprezentant se ještě dlouhým výhozem okamžitě snažil založit protiakci Sevilly. Té už ovšem nepomohlo ani pětiminutové nastavení a zkomplikovala si situaci ve skupině J. Aktuálně je s devíti body druhá, stejný zisk však má i třetí Lutych. Vedoucí Krasnodar na tohle duo shlíží s tříbodovým náskokem, o postupujících tak rozhodne až poslední prosincové kolo.

Lutych bude hrát na hřišti beznadějně posledního Akhisaru, Sevilla přivítá Krasnodar. Pokud vyhraje a belgický celek zvládne souboj v Turecku, tři týmy se seřadí na dvanácti bodech. Rozhodovat pak bude minitabulka z jejich vzájemných zápasů, Vaclíkovi a spol. v takovém případě nahrává vysoké domácí vítězství nad Lutychem (5:1). Nejdřív ale musí zdolat Krasnodar.