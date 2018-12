Los EL? Trochu zklamání, hlásí Škoda rozpaky ve Slavii. Plzeň se těší

Gólman Zenitu Keržakov sebral nebezpečný centr domácích mířící na Škodu • FOTO: Barbora Reichová / Sport Mysleli si na slavnější a zajímavější jméno. Fotbalisté Slavie z losu prvního kola vyřazovací části Evropské ligy, který jim přidělil belgický Genk, radostí neskáčou. „Jsem z losu trochu zklamaný. Čekal jsem, že dostaneme atraktivnějšího soupeře, ale nedá se nic dělat,“ komentoval osud slávista Milan Škoda. Plzeň „vyfasovala“ Dinamo Záhřeb. „Je to zajímavý soupeř a zároveň velmi silný,“ popsal soupeře David Limberský. Projděte si ohlasy fotbalistů a trenérů Slavie i Plzně či jak se na blížící se střet dívá kouč Záhřebu.

David Limberský (obránce Plzně) "Je to zajímavý soupeř a zároveň velmi silný. Má velice dobré fanoušky. Myslím si, že je dobře, že opět narazíme na nového soupeře, se kterým jsme ještě nehráli. Z tohoto pohledu je to atraktivní."

Pavel Vrba (trenér Plzně) "Je to tým, který vyhrál skupinu Evropské ligy se ziskem 14 bodů a bez jediné prohry. Je to známé mužstvo plné skvělých fotbalistů, určitě to nebude jednoduchý soupeř. Všichni víme, že my i Slavia musíme uhrát pro český fotbal co nejlepší výsledky a co nejvíc bodů. Oba týmy pro to uděláme všechno."

Luděk Pernica (obránce Plzně) "Myslím si, že můžeme být s losem spokojeni. Byli tam o dost těžší soupeři, Záhřeb je podle mě přijatelný tým. Vede chorvatskou ligu a čeká nás vyrovnaný souboj. Dinamo mělo ve skupině vyspělé evropské mančafty, takže sílu má, nečeká nás určitě nic lehkého. Těšíme se i na tu atmosféru."

Radim Řezník (obránce Plzně) "Určitě to nebude jednoduché. V Záhřebu to bude těžké prostředí, ale já si myslím, že to je hratelný soupeř. Bude to silný mančaft. Je to i zajímavý duel v tom, že případný postup by mohl hodně pomoci koeficientu."

Milan Škoda (útočník Slavie) "Jsem z losu trochu zklamaný. Čekal jsem, že dostaneme atraktivnějšího soupeře, ale nedá se nic dělat. Nejhorší na tom je, že soupeř není vyloženě tak atraktivní, ale má obrovskou kvalitu. Belgickou ligu vedou suverénně před Anderlechtem a dalšími týmy, takže kvalitu mají jednoznačně velkou. Nicméně na jarní část evropských pohárů se samozřejmě těším. Těšil jsem se už i na losování a zápasy ve vyřazovací části budou určitě super."

Josef Hušbauer (záložník Slavie) "Myslím si, že je Genk velmi silný soupeř. Ale není to úplně zvučné jméno a my jsme přeci jen chtěli nějaké zvučnější. Na druhou stranu si zřejmě hodně lidí řekne, že je to hratelný soupeř. Těžko ale říct. Uvidíme podle toho, jak se na ně připravíme a v jaké fázi oni budou. Vyřazovací část je vždycky jenom o aktuální formě. Je to trochu jiné, trestá se každá chyba. Není tu prostor na chyby, které pak můžeme několik zápasů napravovat."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie) "Je to tým, který by mohl vyhovovat našemu stylu hry. Ale na druhou stranu jsou to všechno rychlí hráči. Určitě se neztotožňuji s názory, že je Genk papírově nejslabší tým z losu. Stačí se podívat na tabulku, vedou belgickou ligu s velkým náskokem."