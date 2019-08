To byl fičák! Možnému soupeři Plzně v EL se zřítila tribuna, kde bude hrát? | iSport.cz

K pádu střechy došlo na prázdném stadionu, takže nikdo nebyl zraněn. Alkmaar se však dostal do nepříjemné situace, protože už ve čtvrtek by měl po bezbrankové remíze z Ukrajiny přivítat v domácí odvetě třetího předkola Evropské ligy Mariupol. V neděli by se zase mělo na stadionu AFAS uskutečnit utkání nizozemské ligy s Groningenem.

"Dokud nebude stadion bezpečný, nemůže se na něm hrát. Ale nerad bych předbíhal, protože to zatím nejde odhadnout," citovala média šéfa klubu Roberta Eenhoorna.

Alkmaar, který dnes hraje ve Waalwijku, může v případě postupu přes Mariupol narazit na Plzeň. Viktoria však pro postup do závěrečného předkola musí doma odčinit porážku 0:1 z Antverp.