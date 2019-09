Čech na soupisce Manchesteru United pro Evropskou ligu. Dostane šanci? | iSport.cz

Další krůček k velké kariéře udělal český brankář Matěj Kovář. Poté, co se z Manchesteru United vydali na hostování Dean Henderson (Sheffield United) a Joel Pereira (Heart of Midlothian), stal se devatenáctiletý mladík čtvrtým gólmanem v hierarchii „Red Devils“. To mu vyneslo místo na soupisce pro Evropskou ligu.

Kováře si vyhlédli skauti Manchesteru United díky dobrým výkonům v juniorském týmu Slovácka a také české reprezentace U18. V poslední den přestupního období, 31. ledna 2018, s ním nakonec podepsali kontrakt. Skauty zaujal zejména svým sebevědomím a schopností ovládat míč. Plusem bylo také to, že dobře hovořil anglicky.

V prvním týmu United sice Kovář ještě nikdy nechytal soutěžní zápas, ale v nové sezoně nastoupil k třem utkáním béčka a vychytal třikrát čisté konto. Arnau Puigmal, Largie Ramazani či Millen Baars, to je jen pár jmen, která se mihla v áčku United v posledních 12 měsících. Nyní se k nim přidá i devatenáctiletý Čech, do kterého „Rudí ďáblové“ vkládají čím dál větší naděje.

Jaká bude jeho budoucnost v jednom z největších klubů světa, jasné samozřejmě není. Ale už jen fakt, že byl v 19 letech zapsán na soupisku pro Evropskou ligu, dokládá, že skýtá obrovský potenciál. Navíc se skutečně může stát, že se dostane mezi tři tyče. „Určitě budeme dávat prostor mladým hráčům. Chceme soutěž vyhrát, ale můžeme v ní využít i členy širšího kádru,“ uvedl Ole Gunnar Solskjaer.

Soupiska Manchesteru United pro Evropskou ligu:

Brankáři: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Matěj Kovář.

Obránci: Eric Bailly, Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Phil Jones, Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young.

Záložníci: Nemanja Matič, Juan Mata, Fred, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba.

Útočníci: Daniel James, Anthony Martial, Jesse Lingard, Marcus Rashford.