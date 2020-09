Rabušic slavil narozeniny postupem: Trenér nám možná povolí pivko

Jan Matoušek posílá míč do sítě litevského FK Riteriai v 2. předkole Evropské ligy a pečetí výhru Liberce 5:1 • ČTK / Petrášek Radek

Výsledkově jednoznačná záležitost, herní výkon tak přesvědčivý místy ale nebyl, že?

„Udělali jsme si to těžší, než jsme chtěli. Začátek byl dobrý, ale neuznali nám regulérní třetí gól, který by asi zápas ukončil. Soupeř naopak jednou vystřelil a prosadil se, v podmínkách, které během zápasu panovaly, se hrálo špatně: zima, balon chytal vítr…“

A ještě umělka.

„Nakonec byla snad nejmenší problém. Den před zápasem bylo snad třicet stupňů a ve čtvrtek deset, hrozná zima… První půli jsme hráli po větru, po přestávce už to bylo o něčem jiném. Šlo spíš o boj. Kopli jsme dlouhý míč a zůstal u naší brány… Takové zápasy v předkole jsou a naštěstí jsme to zvládli.“

S čím jste šel v 63. minutě na hřiště?

„Prvně s cílem v klidu dohrát zápas, jenže jsme zrovna dostali gól na 2:1. Bylo to chaotické. Nejsme tak zkušený tým, zbytečně jsme se nechali zatlačit a nehráli jsme tolik takticky. Pomohla nám třetí branka, pak už bylo po zápase.“

Jak se hrálo vám? Muselo být těžké naskočit do zápasu za takové situace.

„Bylo blbé, že jsme dostali gól. Hráli jsme špatně. I mně osobně vítr podržení balonu ztěžoval, ale zvládli jsme to, což je nejdůležitější.“

Navíc musíte mít radost i z osobní bilance, gól na 3:1 a záhy ještě vybojovaná penalta...

„Namotal jsem se k tomu. Mám radost, říkal jsem Kubovi Peškovi, ať jen překopne hráče a povedlo se to. Penaltu jsme vybojovali hezkou akcí z autu, pěkně jsme si obranu vykombinovali, byla to jasná pecka. Nakonec je výsledek 5:1, takže se v klidu můžeme podívat na zápas soupeře.“

Proběhne oslava vašich jednatřicátých narozenin?

„Šestadvacátých, ne? (směje se). Už od rána mi chodí zprávy, trenér nám možná povolí jedno pivko a třeba si přiťukeneme. S čistou hlavou se podíváme na fotbal a nachystáme se na neděli, kdy hrajeme s Karvinou. Přepnout na ligu nebude těžké, jsme všichni mladí kluci a je začátek sezony. Dostali jsme se do toho. Víte, když se vyhrává, hraje se hrozně dobře… Musíme pokračovat a fungovat jako tým, pak nás to baví. Jede se na vlně. Nesmíme nic podcenit a na něco se vykašlat, aby to tak fungovalo dál.“