Junovy vzpomínky na Milán: Gól přes Nestu a Maldiniho? Měl jsem blackout

Byl mladý. Nadaný. A celou kariéru měl takřka před sebou. Když se v roce 2004 chystal Tomáš Jun se Spartou na osmifinále Ligy mistrů proti AC Milán, vůbec netušil, jakou životní vzpomínku si ze slavného San Sira nakonec odveze. Ve čtvrtek se Letenští po 16 letech ve městě módy představí v rámci Evropské ligy. A tak autor jediné trefy z památné prohry 1:4 zapátral v paměti, jaké to bylo proti Maldinimu a spol. „Byl to zápas za odměnu,“ říká bývalý střelec. V zamčené části rozhovoru pro iSport Premium hodnotí výkon Sparty s Lille a popisuje, co by mohlo potkat Adama Hložka v případě dobrého výkonu.

Co vám proběhlo hlavou, když Spartě nalosovali ve skupině AC Milán?

„Velký zážitek. Pro všechny, kteří ten zápas zažili, to bylo něco extra. Asi na něj nikdy nezapomeneme. Já určitě ne, protože se mi povedlo Milánu vstřelit gól a nějakých třicet minut před koncem jsme drželi postupový výsledek do čtvrtfinále Champions League. To bylo něco!“

Sparťané se představí jen v Evropské lize. Navíc na prázdném stadionu. To tomu zápasu trochu ubírá, že?

„Je to pro kluky velká smůla, že dostali zvučného soupeře zrovna v této době. Fanoušci na stadionu tomu přidávají to kouzlo. Vzpomínám si, že atmosféra byla vynikající. Kulisa tentokrát nebude, ale pořád se tu bavíme o AC Milán. S ním nehrajete každý víkend.“

Ano, na San Siro se skutečně nejezdí denně. Jaké to je, když na něj poprvé vstoupíte, jde z něj respekt?

„Respekt ani ne, ale pro mě osobně už byl hodně velký zážitek předzápasový trénink. Večer to na mě dýchlo. Takový trénink má mnohem větší kvalitu i náboj. Těšíte se na zápas, který je něco extra. Není to česká liga, ale ocitáte se na San Siru. To s vámi něco udělá. Není náhoda, že mám vzpomínky i ten trénink. Bylo to pro nás něco extra.“

Zápasy Sparty proti AC Milán v roce 2004 si připomeňte v obsáhlé GALERII:

Tenkrát mělo AC hodně našlapané mužstvo. Byli jste z nich nervózní?

„Brali jsme to, že zápas s nimi máme za odměnu. My už jsme tehdy postoupili ze skupiny a s Milánem jsme neměli co ztratit. Byla to taková třešnička na dortu. Navíc jsme s nimi doma uhráli velice dobrý výsledek, takže jsme se neměli ani čeho bát. Šli jsme si to užít. Sice jsme v závěru dostali rychlé tři góly, ale posledních 20 minut, kdy jsme ještě postupovali, to bylo něco neskutečného.“

Vy jste byl jediným sparťanem, který obraně ve složení Cafú, Nesta, Maldini a Pancaro vstřelil gól. Co se vám honilo hlavou?

„Neskutečný pocit. Video té branky jsem viděl několikrát. Už jen ta samotná akce. Vždyť přihrávka Rasti Michalíka šla mezi Nestou a Maldinim, já to ve skluzu zavěsil do branky Didovi, který byl v té